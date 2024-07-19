'Altın Çocuk' Bodrum'da: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman Tatilde El Ele Görüntülendi!
'Altın Çocuk' Bodrum'da: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman Tatilde El Ele Görüntülendi!
Euro 2024'ün en sükse yapan isimlerinden Arda Güler, turnuvanın yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Sevgilisi Duru Nayman'la birlikte Bodrum'da görüntülenen 'Altın Çocuk'a gelen tepkiler sosyal medyayı sallamayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 19 yaşında ilk büyük şampiyonasına katılan Arda Güler, Euro 2024'te gösterdiği performansla otoritelerin dikkatini çekmiş, birçok 'Turnuvanın En İyileri' listesinde kendine yer bulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuvada gösterdiği başarılı oyunla ve daha genç yaşında gösterdiği liderlik özelliğiyle dikkat çeken Arda Güler, kendisi gibi 2005 doğumlu sevgilisi Duru Nayman'la Bodrum'da el ele görüntülendi.
Fiziğiyle dikkatleri çeken Arda Güler, kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine şaşkın bakışlar atarken objektiflere yakalandı.
X kullanıcılarının gıybetinden kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın