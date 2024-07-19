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'Altın Çocuk' Bodrum'da: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman Tatilde El Ele Görüntülendi!

'Altın Çocuk' Bodrum'da: Arda Güler ve Sevgilisi Duru Nayman Tatilde El Ele Görüntülendi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 17:36

Euro 2024'ün en sükse yapan isimlerinden Arda Güler, turnuvanın yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Sevgilisi Duru Nayman'la birlikte Bodrum'da görüntülenen 'Altın Çocuk'a gelen tepkiler sosyal medyayı sallamayı başardı!

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Henüz 19 yaşında ilk büyük şampiyonasına katılan Arda Güler, Euro 2024'te gösterdiği performansla otoritelerin dikkatini çekmiş, birçok 'Turnuvanın En İyileri' listesinde kendine yer bulmuştu.

Henüz 19 yaşında ilk büyük şampiyonasına katılan Arda Güler, Euro 2024'te gösterdiği performansla otoritelerin dikkatini çekmiş, birçok 'Turnuvanın En İyileri' listesinde kendine yer bulmuştu.

Turnuvada gösterdiği başarılı oyunla ve daha genç yaşında gösterdiği liderlik özelliğiyle dikkat çeken Arda Güler, kendisi gibi 2005 doğumlu sevgilisi Duru Nayman'la Bodrum'da el ele görüntülendi.

Turnuvada gösterdiği başarılı oyunla ve daha genç yaşında gösterdiği liderlik özelliğiyle dikkat çeken Arda Güler, kendisi gibi 2005 doğumlu sevgilisi Duru Nayman'la Bodrum'da el ele görüntülendi.

Fiziğiyle dikkatleri çeken Arda Güler, kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine şaşkın bakışlar atarken objektiflere yakalandı.

Fiziğiyle dikkatleri çeken Arda Güler, kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine şaşkın bakışlar atarken objektiflere yakalandı.

X kullanıcılarının gıybetinden kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan bazıları şöyle:

X kullanıcılarının gıybetinden kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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