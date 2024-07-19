Olimpiyatlarda Madalya Kazanan İlk Türk Ahmet Kireççi'nin Arşivden Çıkan Videosu Gönülleri Fethetti
Olimpiyatlarda Madalya Kazanan İlk Türk Ahmet Kireççi'nin Arşivden Çıkan Videosu Gönülleri Fethetti
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyatları'na sayılı günler kala nefesler tutuldu, 4 yılda bir düzenlenen bu görkemli spor etkinliği için geri sayıma başlandı. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen 'Filenin Sultanları' olmak üzere birçok sporcu gururla Türkiye'yi temsil edecek. Peki bu yolculuk nasıl başlamıştı? Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını getiren sporcu kimdi? Gelin 1936 Olimpiyatları'nda tarih yazan milli güreşçi Ahmet Kireççi'yi tanıyalım...
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1914 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ahmet Kireççi, spora önce boksla başladı sonra atletizmle devam etti.
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Hastalandıktan sonra atletizme ara veren ve daha sonra Mersin İtfaiye Komutanı Memduh Bey'in desteğiyle güreşe yönelen Kireççi, bu branşta taşıdığı potansiyelle herkesin dikkatini çekti ve imkân açısından daha elverişli bir şehir olan İstanbul'a uğurlandı.
İstanbul'da Kumkapı Güreş Kulübü ve Kasımpaşa Spor Kulübü'nde uzun süre güreş yapan Kireççi, milli formayı ilk defa 1933'te giydi.
1933 yılında İzmir'de düzenlenen Balkan Oyunları'nda grekoromen stil 87 kiloda birincilik elde etti. Bu başarı, Olimpiyat'a uzanan yoldaki ilk büyük şampiyonluktu.
Takvimler 1936'yı gösterdiğinde ise tüm Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir başarıya imza attı ve Türkiye'nin ilk Olimpiyat madalyasını kazandı. Kireççi, 1936'da Almanya'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 79 kiloda bronz madalya kazandı ve adını tarihe yazdırdı.
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24 Haziran 1936'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetlisi olarak İstanbul'a dönen Kireççi, burada Alman bir güreşçiyle gösteri maçı yaptı ve Atatürk'ün sevgisini kazandı.
TRT Arşiv'deki bir videoda Atatürk ile yüz gülümseten anısını anlatan Kireççi, şunları söylemiş: "Dünya üçüncüsü olduktan sonra ülkeye dönünce Atatürk beni yanına çağırdı. Bana bir tane meyve suyu verdi, sonra bir tane daha verdi, 'Yeter şiştim' dedim... Ben korkumdan içmiyorum, 10 tane olsa içeceğim."
Henüz 22 yaşındayken tarih yazan ve 'Mersinli' lakabıyla anılan Ahmet Kireççi, 17 Ağustos 1978'de 64 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Efsane güreşçinin kabri Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunuyor.
Arşivlerdeki yüz gülümseten pozitif halleriyle birçok kişinin yüzünde tebessüm oluşturan efsane güreşçi için X kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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