Olimpiyatlarda Madalya Kazanan İlk Türk Ahmet Kireççi'nin Arşivden Çıkan Videosu Gönülleri Fethetti

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyatları'na sayılı günler kala nefesler tutuldu, 4 yılda bir düzenlenen bu görkemli spor etkinliği için geri sayıma başlandı. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen 'Filenin Sultanları' olmak üzere birçok sporcu gururla Türkiye'yi temsil edecek. Peki bu yolculuk nasıl başlamıştı? Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını getiren sporcu kimdi? Gelin 1936 Olimpiyatları'nda tarih yazan milli güreşçi Ahmet Kireççi'yi tanıyalım...