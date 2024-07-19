Foyaları Ortaya Çıktı: Hayvan Düşmanları Cinsel İçerikli Hesaplarla İşte Böyle TT Yapıyorlar!

TBMM'ye sunulan sokak hayvanları yasasına ek tasarı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tarkan'dan Sertab Erener'e, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya birçok ünlü ismin tepkisini çeken yasa tasarısında sokak hayvanlarının 'ötanazi' adı altında katledilmesi yer alıyor. Sosyal medyada bu hayvan düşmanı yasa tasarısına destek çıkmak isteyen bazı kişilerin foyası ise gün gün ortaya çıkıyor.