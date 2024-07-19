Foyaları Ortaya Çıktı: Hayvan Düşmanları Cinsel İçerikli Hesaplarla İşte Böyle TT Yapıyorlar!
Foyaları Ortaya Çıktı: Hayvan Düşmanları Cinsel İçerikli Hesaplarla İşte Böyle TT Yapıyorlar!
TBMM'ye sunulan sokak hayvanları yasasına ek tasarı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tarkan'dan Sertab Erener'e, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya birçok ünlü ismin tepkisini çeken yasa tasarısında sokak hayvanlarının 'ötanazi' adı altında katledilmesi yer alıyor. Sosyal medyada bu hayvan düşmanı yasa tasarısına destek çıkmak isteyen bazı kişilerin foyası ise gün gün ortaya çıkıyor.
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Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı gündemin üst sıralarında kendine yer bulmaya devam ediyor.
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Hayvan dostlarının tepkilerine rağmen sosyal medyada dolaşıma sokulan birçok sahte görüntünün aslı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Son olarak Eskişehir'de sokak köpekleri için yürüyüş yapan gruba sokak köpeklerinin saldırdığı iddia edilmiş ancak bu görüntülerin kısa zaman içinde sahte olduğuna dikkat çekilmiş ve paylaşımların kopyalanıp yapıştırılarak bir algı yaratma gayretinde olunduğuna parmak basılmıştı.
X'de 'Millet Yasaya Evet Diyor' hashtag'ine tıklayan kullanıcılar, birbirinden alakasız 'cinsel içerik'li konuyla uyumsuz videoların bu tag'e destek verişini yani sahte etkileşimlerle bu hashtag'in TT yapılmaya çalışıldığını görüyor.
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90'lı ve 2000'li yıllarda TRT'de görev yapan sunucu Ayşenur Yazıcı, yaşananlara tepkisini "Bot basılıyor diyorum, inanmıyorsunuz" diyerek dile getirdi.
X kullanıcılarının da dikkatini çeken bu sahte etkileşimlere yönelik gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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