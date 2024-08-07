Şirinler Köyünün Mavi Kahramanlarına Astrolojik Bakış Açısı! İşte 12 Burcu Temsil Eden Şirinler Karakterleri
Şirinler Köyünün Mavi Kahramanlarına Astrolojik Bakış Açısı! İşte 12 Burcu Temsil Eden Şirinler Karakterleri
Şirinler'i sevmeyen, 'iyi bir çocuk olup Şirinleri görmek' istemeyen yoktur? Her çocuğun rüyalarını süsleyen mavi dostlarımızın burçlarını biliyor musunuz? Gelin, köyün sakinlerine bir de astroloji dünyasından bakalım!
İşte, Şirinler'in burçları...
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Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu sevilen çizgi roman ve animasyon dizisi 1958 yılında hayatımızda girdi!
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1. Koç Burcu
2. Boğa Burcu
3. İkizler Burcu
4. Yengeç Burcu
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5. Aslan Burcu
6. Başak Burcu
7. Terazi Burcu
8. Akrep Burcu
9. Yay Burcu
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10. Oğlak Burcu
11. Kova Burcu
12. Balık Burcu
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