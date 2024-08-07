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Şirinler Köyünün Mavi Kahramanlarına Astrolojik Bakış Açısı! İşte 12 Burcu Temsil Eden Şirinler Karakterleri

Şirinler Köyünün Mavi Kahramanlarına Astrolojik Bakış Açısı! İşte 12 Burcu Temsil Eden Şirinler Karakterleri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 22:20

Şirinler'i sevmeyen, 'iyi bir çocuk olup Şirinleri görmek' istemeyen yoktur? Her çocuğun rüyalarını süsleyen mavi dostlarımızın burçlarını biliyor musunuz? Gelin, köyün sakinlerine bir de astroloji dünyasından bakalım! 

İşte, Şirinler'in burçları...

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Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu sevilen çizgi roman ve animasyon dizisi 1958 yılında hayatımızda girdi!

Belçikalı çizer Pierre Culliford'un oluşturduğu sevilen çizgi roman ve animasyon dizisi 1958 yılında hayatımızda girdi!

O günden beri tüm çocukların sevgilisi olan Şirinler, dizisi ve filmleriyle rüyalarımızı da süsledi. Peki Şirinler'i burçlarla eşleştirsek; hangi Şirin hangi burç olurdu? 

Gelin, öğrenelim... 👇

1. Koç Burcu

1. Koç Burcu

Koç burcu, tatlı sert tavırları ve hızlı yükselen enerjisi ile Güçlü Şirin'den başkası olamazdı. Sinirlendiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyen, güçlü mü güçlü Koç, ailesini her şeyden koruyacak sahiplenici bir duyguya ve bağlılığa da sahip. 

Ailesi için her şeyi yapan Koç burcunu kızdırmayın, aksi takdirde gücüyle mücadele edemezsiniz!

2. Boğa Burcu

2. Boğa Burcu

Boğa burcu, bir dostunuz varsa arkanıza bakmayın. Ona güvenmek yapacağınız en iyi şey olur. Tabii paylaşacağınız yemeğiniz ise bu durum pek de geçerli olmayacaktır, bu yüzden bir Boğa burcu olsa olsa Obur Şirin olurdu! 

Ayrıca gurme lezzetleri ve doğru restoranı seçmek için de ona güvenmeniz şart. Çünkü yemek konusunda asla hata yapmayacağını biliyorsunuz.

3. İkizler Burcu

İkizler burcu, enerjik ve çok yönlü kişiliğiyle gerçekten sınırları zorluyor. Biraz kararsız ve değişken yanları mizah anlayışını da besliyor. Yapacağı şakalara ve keskin zekasına hayran olacaksınız, tabii bu durumda İkizler burcu kesinlikle Şakacı Şirin olmalı! 

Artık siz de yanında sürekli güldüğünüz, muzip İkizler burcu dostunuza Şakacı Şirin demeye başlayın.

4. Yengeç Burcu

4. Yengeç Burcu

Yengeç burcu, duygusal ve naif kişiliği ile herkesi etkilemenin sırrını biliyor. Romantik ve yaratıcı enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Yengeç, haliyle gerçek bir Şair Şirin! 

Bu arada sanatçı ruhu ve duygularına yapıldığında gerçek bir aşık olduğunu bilmeyen de yoktur.

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5. Aslan Burcu

5. Aslan Burcu

Aslan burcu denilince, kendisi dahil herkes ona hayran olur. Tabii ki bu durumda, Şirine ancak Aslan burcu olabilirdi. Sarı saçları ve güzelliğiyle Şirinler köyünün biriciği, kendini beğenmesin de kim beğensin? 

Bu arada herkesin ona aşkı da baki, zira bir Aslan burcu hayatınıza girdiğinde çıkarmak mümkün değil.

6. Başak Burcu

6. Başak Burcu

Başak burcu, hayatınızda yolunda gitmeyen bir şey varsa hemen aklınıza gelen kişi olacaktır. Tıpkı Şirinler köyündeki Şirin Baba gibi... Detaycı kişiliği, her şeyi bilen ve çözüm odaklı ruhu ile Şirin Baba'nın yani Başak burcunun, eleştirilerine ve tavsiyelerine de hazır olun. 

Öğüt veriyorsa, bir bildiği vardır. Bunu da unutmayın.

7. Terazi Burcu

7. Terazi Burcu

Terazi burcu, şıklığın ve zarafetin vücut bulmuş hali. Tabii köyün de yegane tasarımcısı, Terzi Şirin olma. Mavi tasarımlarıyla bu kostümlerin akılda kalıcı şıklığı ve benzersizliği ondan başkası tarafından yaratılamazdı. 

Bir düşünün, kim şirin kostümü giymek istemez ki? Çünkü o gerçek bir moda ikonu.

8. Akrep Burcu

Akrep burcu, sezgileriyle olacakları kısa zamanda tahmin eden tutkulu bir gözlemci. Ama aynı zamanda huysuz bir şüpheci! Tabii bu durumda Şirinler köyündeki Somurtkan Şirin, ancak Akrep burcu olurdu. 

Onun hissettiği bir negatiflik varsa, bilin ki yanılmıyordur! Sezgilerine ve kuruntularına güvenmeniz gereken yegane şüpheci hayatınızda.

9. Yay Burcu

9. Yay Burcu

Yay burcu, iyimser bir serseri... Kafasında kurduğu eğlenceli dünyada maceracı kişiliğiyle özgürlükçü ruhu tanıdık geldi mi? Evet o bir Hayalci Şirin! 

Şirinler köyünden çıkması mümkün olsaydı, o gerçek bir gezgin olurdu. Tabii Gargamel'in korkusu da olmasa yoluna başka hiç kimse çıkamazdı.

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10. Oğlak Burcu

10. Oğlak Burcu

Oğlak burcu profesyonel bakış açısı ve her işi kusursuz bir şekilde yapma arzusu ile tam bir Usta Şirin! Yapılancak işin ne olduğunu önemsemeyin, çünkü o 'her şeyi bilir'. 

Aradığınız, hatta aramadığınız tüm soruların cevabı, sorunların çözümü ve bulacağınız yollar bu Usta'da!

11. Kova Burcu

11. Kova Burcu

Kova burcu, girdiği her ortamı renklendiren yardımsever ve sevgi dolu biri! Güler yüzlü ve içinizi ısıtacak haliyle Müzisyen Şirin enerjinize enerji katan bir Kova olmalı. 

Özgür ruhunu notalarına yansıtan Kova burçları, herkesin hayatında olmalı. Yaratıcı enerjileriyle hayatınıza renk katacağını da bilmelisiniz.

12. Balık Burcu

12. Balık Burcu

Balık burcu, duygulu ve uysal ruh haliyle Şirinler köyündeki en büyük dert ortağınız olmalı. Ancak dikkat edin, çünkü sadık dostunuz siz konuşurken uyuyor olabilir. Çünkü arada bir miskin, arada bir de depresyonda olabilir. 

E artık tahmin etmişsinizdir, Uykucu Şirin tam bir Balık burcu olmalı. Ama girdiği her ortamda kendini sevdiren ve her yere ayak uyduran bu burcu sevmemek ise mümkün değil...

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