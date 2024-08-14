Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Deklanşöre bastığınız anda kaydettiğiniz görüntü hayata dair bir belgedir. Kimileri bu konuda şanslı kimileri ise çokça yeteneklidir. Hadi yalnızca bir kareye dünyayı sığdıranlarla tanışın. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kareden en çok beğendiğiniz hangisi olacak!
İşte, rönesans tablosuna dönüşen kareler
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1. Başka bir diyara açılan portal kapısı!
2. İnsanın doğadaki izi...
3. Doğanın büyülü penceresi
4. RIP: Son anı, son an!
5. Uzunnnn bir inek!
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6. 1890'lı yıllar, İsveç'in Stokholm kentindeki yaklaşık 5.500 telefon hattına sahip olan eski "Telefontornet" telefon kulesi
7. Tokyo'da bir gece
8. Selfielerin en güzeli
9. Kuzey ışıklarının büyüsü...
10. Bu ne şiddet bu ne celal!
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11. Yapay zeka tarafından tasarlanmış gibi...
12. Bu denli şaşkınlık yaratan konu neydi acaba?
13. 1956 yılı Elvis Presley hayranları ve çığlıkları!
14. Gökyüzüne ulaşmak...
15. Son durağımız, 1995 yılına ait bir fotoğraf!
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