Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 18:06

Deklanşöre bastığınız anda kaydettiğiniz görüntü hayata dair bir belgedir. Kimileri bu konuda şanslı kimileri ise çokça yeteneklidir. Hadi yalnızca bir kareye dünyayı sığdıranlarla tanışın. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kareden en çok beğendiğiniz hangisi olacak! 

İşte, rönesans tablosuna dönüşen kareler

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Eşsiz Karelerine Göz Atmayı Unutmayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başka bir diyara açılan portal kapısı!

1. Başka bir diyara açılan portal kapısı!

2. İnsanın doğadaki izi...

2. İnsanın doğadaki izi...

3. Doğanın büyülü penceresi

3. Doğanın büyülü penceresi

4. RIP: Son anı, son an!

4. RIP: Son anı, son an!

5. Uzunnnn bir inek!

5. Uzunnnn bir inek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 1890'lı yıllar, İsveç'in Stokholm kentindeki yaklaşık 5.500 telefon hattına sahip olan eski "Telefontornet" telefon kulesi

6. 1890'lı yıllar, İsveç'in Stokholm kentindeki yaklaşık 5.500 telefon hattına sahip olan eski "Telefontornet" telefon kulesi

7. Tokyo'da bir gece

7. Tokyo'da bir gece

8. Selfielerin en güzeli

8. Selfielerin en güzeli

9. Kuzey ışıklarının büyüsü...

9. Kuzey ışıklarının büyüsü...

10. Bu ne şiddet bu ne celal!

10. Bu ne şiddet bu ne celal!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yapay zeka tarafından tasarlanmış gibi...

11. Yapay zeka tarafından tasarlanmış gibi...

12. Bu denli şaşkınlık yaratan konu neydi acaba?

12. Bu denli şaşkınlık yaratan konu neydi acaba?

13. 1956 yılı Elvis Presley hayranları ve çığlıkları!

13. 1956 yılı Elvis Presley hayranları ve çığlıkları!

14. Gökyüzüne ulaşmak...

14. Gökyüzüne ulaşmak...

15. Son durağımız, 1995 yılına ait bir fotoğraf!

15. Son durağımız, 1995 yılına ait bir fotoğraf!

Beterböcek, Dracula, Siyah Kuğu, Star Trek ve Küçük Kadınlar filmleriyle hafızalarımıza kazınan Winona Ryder, bu karede Hog Adası, Massachusetts'de çekilen 'The Crucible' setinde!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
16
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın