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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:46

Şık bir gecede özel bir sunumla lezzetli bir yemek yemek hayal olabilir... Lezzetlerini bilmesek de bu sunumların çizgiyi aştığını biliyoruz! Lüks restoranların sınırlarınızı zorlayacak sunumlarına hazır olun. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 kafa karıştıran sunum arasından favoriniz hangisi olacak. 

Yiyebilirseniz, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Çizgiyi Aşan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. İşte karşınızda ilk sunumumuz: Manzaralı tabak!

1. İşte karşınızda ilk sunumumuz: Manzaralı tabak!

2. Peki, bir bardak kahvaltı alabilir miyim?

2. Peki, bir bardak kahvaltı alabilir miyim?

3. Açıkçası, kürekte sunumlara artık alıştık!

3. Açıkçası, kürekte sunumlara artık alıştık!

4. Fakat, kürek şeklinde tasarlanmış porselen tabak bizi de aştı

4. Fakat, kürek şeklinde tasarlanmış porselen tabak bizi de aştı

5. Şapka çıkartan lezzetler...

5. Şapka çıkartan lezzetler...

6. Kanada'da bilgi veren bir lezzet: The Bodyguard'ın eski bir VHS kopyası üzerinde sunum!

6. Kanada'da bilgi veren bir lezzet: The Bodyguard'ın eski bir VHS kopyası üzerinde sunum!

7. Doğanın içinden, otantik ve odunsu bir sunum daha!

7. Doğanın içinden, otantik ve odunsu bir sunum daha!

8. Her zaman içinde olmak zorunda mı? Üstelik tabağın tersi de güzel...

8. Her zaman içinde olmak zorunda mı? Üstelik tabağın tersi de güzel...

9. Oturmaz mısınız?

9. Oturmaz mısınız?

10. Kafesten çıkarabilene afiyet olsun...

10. Kafesten çıkarabilene afiyet olsun...

11. Lezzeti bilmiyoruz ama şifalı olduğu kesin

11. Lezzeti bilmiyoruz ama şifalı olduğu kesin

12. Graham Bell'in bundan haberi var mı?

12. Graham Bell'in bundan haberi var mı?

13. Tuz ve karabiber ekmenin en güzel yolu, bu olabilir.

13. Tuz ve karabiber ekmenin en güzel yolu, bu olabilir.

14. Belli ki herkes sepetindeki kadar ödeyecek.

14. Belli ki herkes sepetindeki kadar ödeyecek.

15. 'Dönme dolap, dönme be...'

15. 'Dönme dolap, dönme be...'

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