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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 09:40 Son Güncelleme: 03.08.2024 - 09:47

Özel bir akşam yemeği beklerken kafasına tepsiyle vurularak yapılan sunuma şok olan müşteriler, verdiği paranın karşılığını en kötü şekilde alan misafirler... Lüks restoranların sınırı aşan sunumlarına hayret edeceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 göz kanatan sunumdan favoriniz hangisi olacak

Afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Hayatı Sorgulatan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Ördek o kadar şirin ki bizi hipnotize etti!

1. Ördek o kadar şirin ki bizi hipnotize etti!

2. Avucumuzu yalayın...

2. Avucumuzu yalayın...

3. Babanız size hiç kızmadı mı? 'Arabada yemek yasak'

3. Babanız size hiç kızmadı mı? 'Arabada yemek yasak'

4. Ağzınızı açın, bir kokteyl yapıp çıkacağız!

5. 'Tehlikeliyim oğlum anlasana!'

5. 'Tehlikeliyim oğlum anlasana!'

6. Restoranda mama kabı fantezisi mi?..

6. Restoranda mama kabı fantezisi mi?..

7. Üstelik bu kütük taco sunumu için özel tasarlanmış

7. Üstelik bu kütük taco sunumu için özel tasarlanmış

8. Tazeliğin kanıtı: Izgaradan sofralarınıza...

8. Tazeliğin kanıtı: Izgaradan sofralarınıza...

9. 'Uçtu, uçtu, uçtu...' ham...

9. 'Uçtu, uçtu, uçtu...' ham...

10. Hayatında makarna ve köfte içmeyen de...

10. Hayatında makarna ve köfte içmeyen de...

11. Diğerlerini düşününce sade ve keyifli bir sunum!

11. Diğerlerini düşününce sade ve keyifli bir sunum!

12. Dikkat, mideniz kaldırmayabilir: Sadece sunum değil restoran konsepti de sınırlarınızı zorlayacak!

13. Lezzetten önce güvenlik arayanlara...

13. Lezzetten önce güvenlik arayanlara...

14. El arabasında yemek yemek kimin hayallerini süslemez ki?

14. El arabasında yemek yemek kimin hayallerini süslemez ki?

15. Sanatsal: Rönesans tarzı bir sunum...

15. Sanatsal: Rönesans tarzı bir sunum...
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