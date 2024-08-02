İllüstrasyon Sanatçıları İş Başında! Yusuf Dikeç'in Eli Cebinde Pozu Sanata Dönüştü!

'Yoğunlukla dolu olmasına rağmen, yüzünde hala harika bir doğal ifade var.

Gümüş Yusuf Dikeç'i kazanan Türk atıcı.

Gövdesi mükemmel bir şekilde hizalanmış: Güzel

Sadece günlük bir tişört giymesi harika

Elini cebine sokma şekli beni gerçekten etkiliyor.'