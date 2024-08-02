İllüstrasyon Sanatçıları İş Başında! Yusuf Dikeç'in Eli Cebinde Pozu Sanata Dönüştü!
İllüstrasyon Sanatçıları İş Başında! Yusuf Dikeç'in Eli Cebinde Pozu Sanata Dönüştü!
Olimpiyatlara damgasını vuran Yusuf Dikeç, tüm dünyanın gündemini değiştirdi! Milli atıcımızın bir eli cebinde yaptığı atış illüstrasyon sanatçılarını da harekete geçirdi. Dikeç'in adeta ölümsüzleşen 2024 Paris Olimpiyat pozu, bir anda sanat eserlerine dönüştü.
İşte, usta kalemlerden birbirinden başarılı Yusuf Dikeç çizimi...
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Atıcılık takımımıza Gümüş madalyayı getiren kıymetli sporcularımız ekipmansız yaptıkları atışlarla tüm dünyanın ilgisini çekti. Yusuf Dikeç'in bir eli cebinde, numaralı gözlükleriyle ekipmansız yaptığı atış ise resmen bir efsaneye dönüştü.
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Görünen o ki milyonların telefon ekranında onun yüzü olacak! 👇
Yusuf Dikeç, yetenekli ellerde bir manga karakterine dönüştü 👇
Yetenekli çizer '@sakakir' çalışmasını: 'Türk adamı o kadar havalıydı ki onun bir taslağını çizdim. Onu çizdiğimde duruşunun ne kadar güzel olduğunu fark ettim.' notuyla X üzerinden yayımladı. 👇
Eşsiz çizimin 'İngilizce' baskısı da geldi! 👇
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by 'hbgpbackup' 👇
Bir bardak Olimpiyat kapuçinosuna kim hayır diyebilir ki? 👇
'Teşekkür ederiz Sayın Usuf Dikeç.' 👇
Dikeç'in Olimpiyat zaferi, emekli bir ajanın ülkesi için göreve çağrıldığı an olarak tasvir edildi. 👇
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Kim Yeji & Yusuf Dikeç 👇
İşte, karşınızda Paris Olimpiyatlarının tiyatral versiyonu... 👇
'Türk amcayı çok seviyorum' 👇
"Olanları değiştiremeyiz, sadece yolumuza devam edebiliriz." 👇
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'Olimpiyat Oyunlarının en iyisi.' 👇
'Aman Tanrım, onu bir kediyle çizmem lazım' 👇
'Eli Cebinde' 👇
'Türklerin babası' 👇
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