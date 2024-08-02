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İllüstrasyon Sanatçıları İş Başında! Yusuf Dikeç'in Eli Cebinde Pozu Sanata Dönüştü!

İllüstrasyon Sanatçıları İş Başında! Yusuf Dikeç'in Eli Cebinde Pozu Sanata Dönüştü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 13:53 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 14:38

Olimpiyatlara damgasını vuran Yusuf Dikeç, tüm dünyanın gündemini değiştirdi! Milli atıcımızın bir eli cebinde yaptığı atış illüstrasyon sanatçılarını da harekete geçirdi. Dikeç'in adeta ölümsüzleşen 2024 Paris Olimpiyat pozu, bir anda sanat eserlerine dönüştü. 

İşte, usta kalemlerden birbirinden başarılı Yusuf Dikeç çizimi...

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Atıcılık takımımıza Gümüş madalyayı getiren kıymetli sporcularımız ekipmansız yaptıkları atışlarla tüm dünyanın ilgisini çekti. Yusuf Dikeç'in bir eli cebinde, numaralı gözlükleriyle ekipmansız yaptığı atış ise resmen bir efsaneye dönüştü.

Atıcılık takımımıza Gümüş madalyayı getiren kıymetli sporcularımız ekipmansız yaptıkları atışlarla tüm dünyanın ilgisini çekti. Yusuf Dikeç'in bir eli cebinde, numaralı gözlükleriyle ekipmansız yaptığı atış ise resmen bir efsaneye dönüştü.

Gelin, sosyal medya platformu X'e damgasını vuran birbirinden güzel illüstrasyonlara birlikte göz atalım!

Yusuf Dikeç Kimdir? 👇

Görünen o ki milyonların telefon ekranında onun yüzü olacak! 👇

Görünen o ki milyonların telefon ekranında onun yüzü olacak! 👇
twitter.com

Yusuf Dikeç, yetenekli ellerde bir manga karakterine dönüştü 👇

Yusuf Dikeç, yetenekli ellerde bir manga karakterine dönüştü 👇
twitter.com

Yetenekli çizer '@sakakir' çalışmasını: 'Türk adamı o kadar havalıydı ki onun bir taslağını çizdim. Onu çizdiğimde duruşunun ne kadar güzel olduğunu fark ettim.' notuyla X üzerinden yayımladı. 👇

Yetenekli çizer '@sakakir' çalışmasını: 'Türk adamı o kadar havalıydı ki onun bir taslağını çizdim. Onu çizdiğimde duruşunun ne kadar güzel olduğunu fark ettim.' notuyla X üzerinden yayımladı. 👇
twitter.com

Eşsiz çizimin 'İngilizce' baskısı da geldi! 👇

Eşsiz çizimin 'İngilizce' baskısı da geldi! 👇
twitter.com

'Yoğunlukla dolu olmasına rağmen, yüzünde hala harika bir doğal ifade var.

Gümüş Yusuf Dikeç'i kazanan Türk atıcı.

Gövdesi mükemmel bir şekilde hizalanmış: Güzel

Sadece günlük bir tişört giymesi harika

Elini cebine sokma şekli beni gerçekten etkiliyor.'

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👇

👇
twitter.com

by 'hbgpbackup' 👇

Bir bardak Olimpiyat kapuçinosuna kim hayır diyebilir ki? 👇

Bir bardak Olimpiyat kapuçinosuna kim hayır diyebilir ki? 👇
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'Teşekkür ederiz Sayın Usuf Dikeç.' 👇

'Teşekkür ederiz Sayın Usuf Dikeç.' 👇
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Dikeç'in Olimpiyat zaferi, emekli bir ajanın ülkesi için göreve çağrıldığı an olarak tasvir edildi. 👇

Dikeç'in Olimpiyat zaferi, emekli bir ajanın ülkesi için göreve çağrıldığı an olarak tasvir edildi. 👇
twitter.com
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Kim Yeji & Yusuf Dikeç 👇

Kim Yeji & Yusuf Dikeç 👇
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İşte, karşınızda Paris Olimpiyatlarının tiyatral versiyonu... 👇

İşte, karşınızda Paris Olimpiyatlarının tiyatral versiyonu... 👇
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'Türk amcayı çok seviyorum' 👇

'Türk amcayı çok seviyorum' 👇
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"Olanları değiştiremeyiz, sadece yolumuza devam edebiliriz." 👇

"Olanları değiştiremeyiz, sadece yolumuza devam edebiliriz." 👇
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'Olimpiyat Oyunlarının en iyisi.' 👇

'Olimpiyat Oyunlarının en iyisi.' 👇
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'Aman Tanrım, onu bir kediyle çizmem lazım' 👇

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'Eli Cebinde' 👇

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'Türklerin babası' 👇

'Türklerin babası' 👇
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Her biri alkışı hak eden birbirinden özel ve başarılı çalışmaları siz nasıl buldunuz? 👇

Her biri alkışı hak eden birbirinden özel ve başarılı çalışmaları siz nasıl buldunuz? 👇
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