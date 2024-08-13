Şıpsevdi Sakızlarının Gerçek Hikayesi! Kim ve Roberto'nun Aşkıyla 'Love is...' Daha Bir Başka Olacak!

Kim Casali yıllar sonra, kendisinin küçük bir karikatürü olarak tasarladığı mini Kim'i nasıl hissettiğini ifade etmek için çizmeye başladığını anlatıyor.

Yıllardır bize 'Aşk...' tarifi veren Kim, iri gözleri ve uzun sarı saçlarıyla küçük bir kız çocuğu figürü oluyor. Roberto ise benzer şekilde tasvir edilmiş büyük gözleri, kısa siyah saçlarıyla aşkın diğer yüzünü temsil eden küçük bir erkek çocuğu olarak karşımıza çıkıyor...