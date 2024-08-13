Şıpsevdi Sakızlarının Gerçek Hikayesi! Kim ve Roberto'nun Aşkıyla 'Love is...' Daha Bir Başka Olacak!
Şıpsevdi Sakızlarının Gerçek Hikayesi! Kim ve Roberto'nun Aşkıyla 'Love is...' Daha Bir Başka Olacak!
1990'lı yıllara damgasını vuran 'Şıpsevdi' sakızlarının gerçek hikayesini öğrenmenin zamanı geldi! Meğer, yıllar geçse de eskimeyen 'Love is...' büyük bir aşkın en derin kanıtıymış.
İşte, detaylar...
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'Aşk... Love is... dünyanızı daha yaşanır bir hale getirmeye çalışmaktır'
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Şıpsevdi sakızlarında yer alan en özel aşk tarifleri ve karikatürlerinin çizeri Kim Casali ile tanışın!
Kim, kayak gezisi sırasında ilk çizimini Roberto'ya gönderdiği bir kartpostal üzerine çizer: İşte karşınızda mini bir Kim!
'Duygularımın nasıl büyüdüğünü nanlatan bir günlük tutmak gibiydi...'
Kim Casali ve Roberto Casali aşklarını evlilikle taçlandırırken, Kim'in çizimleri Los Angles Times gazetesi tarafından satın alındı.
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1970'li yıllarda tanışan Kim Casali ve tasarımcı Bill Asprey, Şıpsevdi sakızlarında yer alan karikatürler için bir anlaşma yapar.
Dünyanın şahit olduğu bu efsanevi aşk, 1975 yılında Roberto'nun kanser teşhisiyle yarım kaldı!
1971 yılında bir karikatürde mini Kim'in kumsala 'R' harfi yazarak aşkını ölümsüzleştirdiği Roberto, 31 Mart 1976 yılında hayatını kaybetti.
Kim Casali, 20 yıl sonra çizimlerine devam etme kararı alır ve aşkını anlatmaya çizimleriyle devam eder. Fakat dünyadaki en popüler karikatür serilerinden biri olan 'Love is...'in mucidi Kim Casali, Haziran 1997'de hayatını kaybeder.
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