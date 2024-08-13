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Şıpsevdi Sakızlarının Gerçek Hikayesi! Kim ve Roberto'nun Aşkıyla 'Love is...' Daha Bir Başka Olacak!

Şıpsevdi Sakızlarının Gerçek Hikayesi! Kim ve Roberto'nun Aşkıyla 'Love is...' Daha Bir Başka Olacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 15:52

1990'lı yıllara damgasını vuran 'Şıpsevdi' sakızlarının gerçek hikayesini öğrenmenin zamanı geldi! Meğer, yıllar geçse de eskimeyen 'Love is...' büyük bir aşkın en derin kanıtıymış.

İşte, detaylar...

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'Aşk... Love is... dünyanızı daha yaşanır bir hale getirmeye çalışmaktır'

'Aşk... Love is... dünyanızı daha yaşanır bir hale getirmeye çalışmaktır'

Tek cümlelik aşk tarifleri ve tüm dünyada sevgililer arasında romantik bir hediyeleşme yöntemine dönüşen karikatürleriyle 'love is...' hâlâ bir efsane. 90'lı yılların efsane sakızı 'Şıpsevdi' de eskimeyen lezzetler arasında. 

Peki, 'Love is...' karikatürlerini kim çizdi, kime çizdi? Gelin, öğrenelim 👇

Şıpsevdi sakızlarında yer alan en özel aşk tarifleri ve karikatürlerinin çizeri Kim Casali ile tanışın!

Şıpsevdi sakızlarında yer alan en özel aşk tarifleri ve karikatürlerinin çizeri Kim Casali ile tanışın!

Kim Grove, 1941 yılında Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. 26 yaşında Los Angeles'a taşınan yetenekli ve güzel karikatürist Kim, bir kayak kulübü toplantısında bilgisayar mühendisi olan Roberto Casali ile tanışır.

Kim, kayak gezisi sırasında ilk çizimini Roberto'ya gönderdiği bir kartpostal üzerine çizer: İşte karşınızda mini bir Kim!

Kim, kayak gezisi sırasında ilk çizimini Roberto'ya gönderdiği bir kartpostal üzerine çizer: İşte karşınızda mini bir Kim!

Kim Casali yıllar sonra, kendisinin küçük bir karikatürü olarak tasarladığı mini Kim'i nasıl hissettiğini ifade etmek için çizmeye başladığını anlatıyor. 

Yıllardır bize 'Aşk...' tarifi veren Kim, iri gözleri ve uzun sarı saçlarıyla küçük bir kız çocuğu figürü oluyor. Roberto ise benzer şekilde tasvir edilmiş büyük gözleri, kısa siyah saçlarıyla aşkın diğer yüzünü temsil eden küçük bir erkek çocuğu olarak karşımıza çıkıyor...

'Duygularımın nasıl büyüdüğünü nanlatan bir günlük tutmak gibiydi...'

'Duygularımın nasıl büyüdüğünü nanlatan bir günlük tutmak gibiydi...'

Çift görüşmeye başladıktan sonra bu eşsiz çizimler Kim tarafından Roberto'nun ceket cebine, arabasının torpido gözüne, çekmecelerine... girmeye başlıyor.

Kim Casali ve Roberto Casali aşklarını evlilikle taçlandırırken, Kim'in çizimleri Los Angles Times gazetesi tarafından satın alındı.

Kim Casali ve Roberto Casali aşklarını evlilikle taçlandırırken, Kim'in çizimleri Los Angles Times gazetesi tarafından satın alındı.

5 Ocak 1970 tarihinde Los Angeles Times gazetesinde yayımlanan çizimler, yıllar içerisinde 60'den fazla üklede gazete ve dergilerde yerini aldı. Hediyelik eşyalarda, Şıpsevdi sakızlarında, tişörtlerin üzerinde, hatta zamanla her yerde... karşımıza çıktı. 'Love is...' notuyla aşk tariflerinin yer aldığı karikatürler bugüne kadar 25'ten fazla dile çevrildi ve 100 milyondan fazla kişiye ulaştı. 

Kim ve Roberto ise 1971 yılında dünyaevine girdiler.

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1970'li yıllarda tanışan Kim Casali ve tasarımcı Bill Asprey, Şıpsevdi sakızlarında yer alan karikatürler için bir anlaşma yapar.

1970'li yıllarda tanışan Kim Casali ve tasarımcı Bill Asprey, Şıpsevdi sakızlarında yer alan karikatürler için bir anlaşma yapar.

Kim'in siyah-beyaz çizimlerini renklendirerek ölümsüzleştiren çalışmada dikkat çekici detaylar da vardır: Mesela, sakızlar iki farklı tatla 'aşkın iki meyvesini' temsil eder.

Dünyanın şahit olduğu bu efsanevi aşk, 1975 yılında Roberto'nun kanser teşhisiyle yarım kaldı!

Dünyanın şahit olduğu bu efsanevi aşk, 1975 yılında Roberto'nun kanser teşhisiyle yarım kaldı!

Kim, bu dönemde testis kanseri teşhisi konulan Roberto ile daha fazla vakit geçirmek için 'Love is...' çizmeyi bıraktı. Aşk tarifleri dillere destan olan çiftin henüz Roberto hayattayken Stefano ve Dario adında iki oğlu oldu.

1971 yılında bir karikatürde mini Kim'in kumsala 'R' harfi yazarak aşkını ölümsüzleştirdiği Roberto, 31 Mart 1976 yılında hayatını kaybetti.

1971 yılında bir karikatürde mini Kim'in kumsala 'R' harfi yazarak aşkını ölümsüzleştirdiği Roberto, 31 Mart 1976 yılında hayatını kaybetti.

Çiftin üçüncü oğulları olan Milo ise babasının ölümünden sonra suni tohum yoluyla 1977 yılında dünyaya geldi. 

Kim ve Roberto bu kararı Roberto ölmeden önce aldı. Hastalığının tedavisi sırasında artık çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Roberto, spermlerini dondurdu. Kim ise Cambridge'de çeşitli tedaviler sayesinde Milo'yu kucağına aldı. İngiliz gazeteleri o dönemde iki aşığın son oğlunu 'mucize bebek' olarak adlandırdı.

Kim Casali, 20 yıl sonra çizimlerine devam etme kararı alır ve aşkını anlatmaya çizimleriyle devam eder. Fakat dünyadaki en popüler karikatür serilerinden biri olan 'Love is...'in mucidi Kim Casali, Haziran 1997'de hayatını kaybeder.

Kim Casali, 20 yıl sonra çizimlerine devam etme kararı alır ve aşkını anlatmaya çizimleriyle devam eder. Fakat dünyadaki en popüler karikatür serilerinden biri olan 'Love is...'in mucidi Kim Casali, Haziran 1997'de hayatını kaybeder.

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