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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 12:12

Lüks bir restorana gidip tonla para ödeyince karşılığında benzersiz sunumlar görmek isteyebilirsiniz. Ancak bazen gördükleriniz karşısında nutkunuz tutulabilir. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz çizgiyi aşan ve sınırları zorlayan 15 sunum arasından en çok hangisini beğeneceksiniz 

Gerçekten yemek isterseniz, afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Sınırları Zorlayan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Merdaneyi böyle kullanmak aklınıza gelmiş miydi?

1. Merdaneyi böyle kullanmak aklınıza gelmiş miydi?

2. Giyilmiş gibi duruyor ama siz daha iyi bilirsiniz!

2. Giyilmiş gibi duruyor ama siz daha iyi bilirsiniz!

3. Daha önce cheesecake içmiş miydiniz?

3. Daha önce cheesecake içmiş miydiniz?

4. Sizce de mama kabı biraz çizgiyi aşmıyor mu?

4. Sizce de mama kabı biraz çizgiyi aşmıyor mu?

5. Derken karşımıza mama kabında hamburger ve kürekte sandviç geliyor!

5. Derken karşımıza mama kabında hamburger ve kürekte sandviç geliyor!

Ama bu sunumda kapların plastik olması müşterileri daha fazla sinirlendirmiş...

6. Fırından çıktığı anda servis edilen o harika peynir...

6. Fırından çıktığı anda servis edilen o harika peynir...

7. Tozpanda patates bir hayli moda oldu, biliyorsunuz!

7. Tozpanda patates bir hayli moda oldu, biliyorsunuz!

8. Tüm siparişleriniz bir bardakta

8. Tüm siparişleriniz bir bardakta

9. Sahiden, margarita ve schnitzel mi?

9. Sahiden, margarita ve schnitzel mi?

10. Küvette yemek keyfi gibisi yok!

10. Küvette yemek keyfi gibisi yok!

11. Daha iyisi olamazdı, tabaklar bile organik...

11. Daha iyisi olamazdı, tabaklar bile organik...

12. Daha doğalı olmaz derken, yuvadan yumurta!

12. Daha doğalı olmaz derken, yuvadan yumurta!

13. Patates salatası...

13. Patates salatası...

Keşke patates de pişmiş olsaydı!

14. Ne diyebiliriz ki Manhattan'dan sevgiler...

14. Ne diyebiliriz ki Manhattan'dan sevgiler...

15. Ah o gemide ben de olsaydım...

15. Ah o gemide ben de olsaydım...

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