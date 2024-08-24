Eski Sevgilisine 'Nişanlanıyorum' Dedi! Sevgiliyle Nişanlı Arasındaki Diyalog Herkesi Şaşırttı
Eski Sevgilisine 'Nişanlanıyorum' Dedi! Sevgiliyle Nişanlı Arasındaki Diyalog Herkesi Şaşırttı
Nişanlanmak üzere olan kız, eski sevgilisine mesaj attı! 'Başkasından duyma, benden duy' diyen kız istediği yanıtı alamadı, ama nişanlısı ile sevgilisi arasında ilginç bir diyalog başladı.
İşte, detaylar...
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'Bazen aşklar biter, hatıralar kalır...' Hatıralarla başa çıkamayan kız, eski sevgilisine nişanlanacağı haberini verdi. Eski sevgilinin sözleri ise genç kıza değil, nişanlıya oldu!
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Pembe dizileri aratmayan olay, @fatih_kartalci2 adlı X kullanıcısı tarafından, yazışmalarla birlikte paylaşıldı!
'Evet belki yaptığım yanlış ama... seninle herkese nasip olmayacak bir yaşanmışlığımız var'
'En güzel anılırımız seninle' dese de eski sevgili, kararından dönmedi! Üstüne bir de yazışmaları, genç kadının nişanlısı ile paylaştı.
Nişanlıdan gelen yanıt ise kafaları karıştırdı!
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Bak öyle sorunca biz de merak ettik 'Sahi ne yaşadınız da bitti?' 👇
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Nişanlanacağı adama yazık! 👇
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Evlendikten sonra bile mi? 👇
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Ve yüreğimizi yakan o gerçek... 👇
'Hep kendimizi kandırmak mı, istediğimiz gibi olmadığında?' 👇
Nişanlıyı midesizlikle yaftalayanlar da oldu 👇
Peki, eski sevgili 'yapma' dese ne olurdu? 👇
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Aşık olunca reddedilmek de güzeldir oysa... 👇
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