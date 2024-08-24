Eski Sevgilisine 'Nişanlanıyorum' Dedi! Sevgiliyle Nişanlı Arasındaki Diyalog Herkesi Şaşırttı

'Evlendikten sonra bu kız ünv bitirdi ..

Bu sefer çocuğa neler neler yazıyordu ...seni çok özledim vs ...

Sonra kız evlendi ...

Instagramdan kocasına öyle güzel seyler yazıyordu ki anlatamam ama gizli gizli arkadaşa yazıyormuş seni özledim kocamı sevmiyorum felan'