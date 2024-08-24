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Eski Sevgilisine 'Nişanlanıyorum' Dedi! Sevgiliyle Nişanlı Arasındaki Diyalog Herkesi Şaşırttı

Eski Sevgilisine 'Nişanlanıyorum' Dedi! Sevgiliyle Nişanlı Arasındaki Diyalog Herkesi Şaşırttı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 09:18

Nişanlanmak üzere olan kız, eski sevgilisine mesaj attı! 'Başkasından duyma, benden duy' diyen kız istediği yanıtı alamadı, ama nişanlısı ile sevgilisi arasında ilginç bir diyalog başladı.

İşte, detaylar...

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'Bazen aşklar biter, hatıralar kalır...' Hatıralarla başa çıkamayan kız, eski sevgilisine nişanlanacağı haberini verdi. Eski sevgilinin sözleri ise genç kıza değil, nişanlıya oldu!

'Bazen aşklar biter, hatıralar kalır...' Hatıralarla başa çıkamayan kız, eski sevgilisine nişanlanacağı haberini verdi. Eski sevgilinin sözleri ise genç kıza değil, nişanlıya oldu!

Pembe dizileri aratmayan olay, @fatih_kartalci2 adlı X kullanıcısı tarafından, yazışmalarla birlikte paylaşıldı!

Pembe dizileri aratmayan olay, @fatih_kartalci2 adlı X kullanıcısı tarafından, yazışmalarla birlikte paylaşıldı!
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'Evet belki yaptığım yanlış ama... seninle herkese nasip olmayacak bir yaşanmışlığımız var'

'Evet belki yaptığım yanlış ama... seninle herkese nasip olmayacak bir yaşanmışlığımız var'
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'En güzel anılırımız seninle' dese de eski sevgili, kararından dönmedi! Üstüne bir de yazışmaları, genç kadının nişanlısı ile paylaştı.

'En güzel anılırımız seninle' dese de eski sevgili, kararından dönmedi! Üstüne bir de yazışmaları, genç kadının nişanlısı ile paylaştı.
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Nişanlıdan gelen yanıt ise kafaları karıştırdı!

Nişanlıdan gelen yanıt ise kafaları karıştırdı!
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Kimileri beyefendiye 'helal olsun aşkının arkasında' dedi. Kimileri ise aklında başkası olan kadınla nasıl evleneceğini sorguladı. 

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte göz atalım 👇

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Herkesin var bir suçu 👇

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Nişanlanacağı adama yazık! 👇

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Evlendikten sonra bile mi? 👇

Evlendikten sonra bile mi? 👇
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'Evlendikten sonra bu kız ünv bitirdi ..

Bu sefer çocuğa neler neler yazıyordu ...seni çok özledim vs ...

Sonra kız evlendi ...

Instagramdan kocasına öyle güzel seyler yazıyordu ki anlatamam ama gizli gizli arkadaşa yazıyormuş seni özledim kocamı sevmiyorum felan'

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Bunu erkekler de yapıyormuş demek ki... 👇

Bunu erkekler de yapıyormuş demek ki... 👇
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Ve yüreğimizi yakan o gerçek... 👇

Ve yüreğimizi yakan o gerçek... 👇
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'Hep kendimizi kandırmak mı, istediğimiz gibi olmadığında?' 👇

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Nişanlıyı midesizlikle yaftalayanlar da oldu 👇

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Peki, eski sevgili 'yapma' dese ne olurdu? 👇
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Aşık olunca reddedilmek de güzeldir oysa... 👇

Aşık olunca reddedilmek de güzeldir oysa... 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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