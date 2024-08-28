Young Boys'un Defansı Jaouen Hadjam, Haram Olduğu Gerekçesiyle Sansürlediği Dizleriyle Yerden Yere Vuruldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Young Boys takımının Cezayirli defans oyuncusu Jaouen Hadjam, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti. Maçtaki performasından sonra sosyal medya paylaşımlarını inceleyenler, Hadjam'ın 'haram olduğu gerekçesiyle' dizlerini sansürlediği fotoğraflara yorum yağdırdılar.

İşte, detaylar...