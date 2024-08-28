Young Boys'un Defansı Jaouen Hadjam, Haram Olduğu Gerekçesiyle Sansürlediği Dizleriyle Yerden Yere Vuruldu!
Young Boys'un Defansı Jaouen Hadjam, Haram Olduğu Gerekçesiyle Sansürlediği Dizleriyle Yerden Yere Vuruldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Young Boys takımının Cezayirli defans oyuncusu Jaouen Hadjam, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti. Maçtaki performasından sonra sosyal medya paylaşımlarını inceleyenler, Hadjam'ın 'haram olduğu gerekçesiyle' dizlerini sansürlediği fotoğraflara yorum yağdırdılar.
İşte, detaylar...
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İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübü, Young Boys Bern takımında defans mevkinde forma giyen Jaouen Hadjam, Galatasaray maçı sonrası dikkatleri üzerine çekti.
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26 Mart 2003 doğumlu Cezayirli sol bekin bacaklarını sansürlediği sosyal medya paylaşımlarıysa kafa karıştırdı!
Instagram postlarında yer alan karelerde haram olduğu gerekçesiyle dizlerini sansürleyen futbolcu, sosyal medyada tartışma yarattı.
Pek çok kişi Hadjam'ın sosyal medya hesaplarını kontrol etme gereksinimi duydu! Fakat asıl soru, Jaouen Hadjam'ın statta neden tayt giymediği oldu.
İşte, sosyal medya kullanıcılarının X üzerinden yaptığı o yorumlardan bazıları 👇
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