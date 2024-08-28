Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Young Boys'un Defansı Jaouen Hadjam, Haram Olduğu Gerekçesiyle Sansürlediği Dizleriyle Yerden Yere Vuruldu!

Young Boys'un Defansı Jaouen Hadjam, Haram Olduğu Gerekçesiyle Sansürlediği Dizleriyle Yerden Yere Vuruldu!

galatasaray sansür
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 23:56

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Young Boys takımının Cezayirli defans oyuncusu Jaouen Hadjam, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti. Maçtaki performasından sonra sosyal medya paylaşımlarını inceleyenler, Hadjam'ın 'haram olduğu gerekçesiyle' dizlerini sansürlediği fotoğraflara yorum yağdırdılar. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübü, Young Boys Bern takımında defans mevkinde forma giyen Jaouen Hadjam, Galatasaray maçı sonrası dikkatleri üzerine çekti.

İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübü, Young Boys Bern takımında defans mevkinde forma giyen Jaouen Hadjam, Galatasaray maçı sonrası dikkatleri üzerine çekti.

26 Mart 2003 doğumlu Cezayirli sol bekin bacaklarını sansürlediği sosyal medya paylaşımlarıysa kafa karıştırdı!

26 Mart 2003 doğumlu Cezayirli sol bekin bacaklarını sansürlediği sosyal medya paylaşımlarıysa kafa karıştırdı!

Instagram postlarında yer alan karelerde haram olduğu gerekçesiyle dizlerini sansürleyen futbolcu, sosyal medyada tartışma yarattı.

Instagram postlarında yer alan karelerde haram olduğu gerekçesiyle dizlerini sansürleyen futbolcu, sosyal medyada tartışma yarattı.
twitter.com

Pek çok kişi Hadjam'ın sosyal medya hesaplarını kontrol etme gereksinimi duydu! Fakat asıl soru, Jaouen Hadjam'ın statta neden tayt giymediği oldu.

Pek çok kişi Hadjam'ın sosyal medya hesaplarını kontrol etme gereksinimi duydu! Fakat asıl soru, Jaouen Hadjam'ın statta neden tayt giymediği oldu.
twitter.com

İşte, sosyal medya kullanıcılarının X üzerinden yaptığı o yorumlardan bazıları 👇

İşte, sosyal medya kullanıcılarının X üzerinden yaptığı o yorumlardan bazıları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 👇

Yorumlarda buluşalım! 👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın