Ünlü Astrolog Dinçer Güner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Görevinden Ayrılacağı Tarihi Verdi!

Astrolojik olayları ve gelecek yılın gezegen hareketlerini inceleyen ünlü astrolog Dinçer Güner, siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir öngörüde bulundu. Güner, 1997 yılında gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre sırasında MHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Devlet Bahçeli'nin görevinden ayrılacağı tarihi verdi.

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