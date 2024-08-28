Ünlü Astrolog Dinçer Güner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Görevinden Ayrılacağı Tarihi Verdi!
Ünlü Astrolog Dinçer Güner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Görevinden Ayrılacağı Tarihi Verdi!
Astrolojik olayları ve gelecek yılın gezegen hareketlerini inceleyen ünlü astrolog Dinçer Güner, siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir öngörüde bulundu. Güner, 1997 yılında gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre sırasında MHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Devlet Bahçeli'nin görevinden ayrılacağı tarihi verdi.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde, astrolojik olayın ve gezegen hareketlerinin etkilerinin gelecek yıllar üzerinde nasıl etki edeceğine ilişkin çalışmalar yapan ünlü astrolog Dinçer Güner, siyaset gündemine dair dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
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Ünlü astrolog, 6 Temmuz 1997 yılında gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenen Devlet Bahçeli'nin görevine veda edeceği tarihe ilişkin tahminde bulundu.
Satürn'ün 28.5 yıllık döngüsünü tamamlamasıyla, birlikte 'Eski defterler kapanır, eski süreçler sona erer' diyen Güner'e göre Bahçeli, 2025 ila 2026 yıllında artık partinin başında yer almayacak.
Ünlü astroloğun astrolojik hesaplarına göre, Satürn tam turunu tamamladığında, MHP'de görev değişikliği söz konusu olacak!
İşte, Dinçer Güner'in X üzerinden yaptığı o açıklama 👇
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