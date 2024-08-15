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DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Durum İlan Etti, Ünlü Astrolog Şimdilik Salgın 'Yok' Dedi!

DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Durum İlan Etti, Ünlü Astrolog Şimdilik Salgın 'Yok' Dedi!

Maymun Çiçeği astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 09:04

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Afrika'da artan maymun çiçeği vaka sayısı nedeniyle ilan edilen küresel acil durum, endişe yarattı. Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilince hemen geçirdiğimiz zor günler ve Covid-19 pandemi süreci akıllara geldi. Ünlü astrologlar ise süreci astrolojik olarak yorumladı! 

İşte, detaylar...

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2024 yılının başından bu yana 13 Afrika ülkesinde hızla yayılan maymun çiçeği vaka sayısı 2 bin 822'ye ulaşınca Dünya Sağlık Örgütü, harekete geçti.

2024 yılının başından bu yana 13 Afrika ülkesinde hızla yayılan maymun çiçeği vaka sayısı 2 bin 822'ye ulaşınca Dünya Sağlık Örgütü, harekete geçti.

Kıtada 14 bin 719 şüpheli vaka ve 156 can kaybı olduğunu kaydeden DSÖ, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) kapsamında dünya çapında acil durum ilan etti. Ülkelere, hükümetlere ve kıtalara halk sağlığı harcamaları için bütçe ayırmaları adına bir uyarı olan ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan acil durum çağrısı, endişeye de yol açtı.

Hastalık Hakkında Detaylı Bilgi Haberimizde: Maymun Çiçeği Nasıl Bulaşır? 👇

'Maymun çiçeği, salgına dönüşür mü?' sorusuna yanıt ise astrologlardan geldi!

'Maymun çiçeği, salgına dönüşür mü?' sorusuna yanıt ise astrologlardan geldi!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan maymun çiçeği için 'Endişelenecek bir şey yok ama seneye Mayıs ile Haziran sonrası için söz veremem' dedi.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan maymun çiçeği için 'Endişelenecek bir şey yok ama seneye Mayıs ile Haziran sonrası için söz veremem' dedi.

İşte, Güner'in önümüzdeki yıl meydana gelecek olan Satürn, Neptün kavuşumuyla birlikte ortaya çıkacak yeni bir salgın uyarısı...

İşte, Güner'in önümüzdeki yıl meydana gelecek olan Satürn, Neptün kavuşumuyla birlikte ortaya çıkacak yeni bir salgın uyarısı...
twitter.com

Satürn ile Neptün kavuşumunda tehlikenin sebebi ise belirsizlik, kaos ve zor durumların habercisi Neptün'ün; sınırlar ve kısıtlamaların gezegeni Satürn ile bir araya gelişi.

Satürn ile Neptün kavuşumunda tehlikenin sebebi ise belirsizlik, kaos ve zor durumların habercisi Neptün'ün; sınırlar ve kısıtlamaların gezegeni Satürn ile bir araya gelişi.

Bu açı kalıbı, astrolojik anlamda; geniş çaplı salgınlar, kontrol edilmesi zor durumlar ve beraberinde toplum üzerinde oluşan kısıtlama ve sınırlandırmalara zemin hazırlayabilir.

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Güner'in ardından astrolog Aygül Aydın'dan da 'Pandemi olmayacak' yorumu gecikmedi. Aydın, boşuna panik olmayın derken 'ekosisteminizi temiz tutun' uyarısında bulunmayı da unutmadı.

Güner'in ardından astrolog Aygül Aydın'dan da 'Pandemi olmayacak' yorumu gecikmedi. Aydın, boşuna panik olmayın derken 'ekosisteminizi temiz tutun' uyarısında bulunmayı da unutmadı.
twitter.com

Peki, DSÖ Neden Acil Durum İlan Etti? İşte Uzmanından Maymun Çiçeği Yorumu 👇

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Kzlt

Yerleşik hayata gecen insanların rutinlerini yıllık ve aylık döngülere, yıldızların hareketlerine göre planlaması başka bir şeydi bugün ise karmaşık ilişkile... Devamını Gör

Söyledim gitti

Bence de artık yasaklanması lazım şu astroloji saçmalığının. Gazeteden günün yorumuyla eğlenmek başka, salgın hastalıklar vb. önemli konularda yorum yapmak b... Devamını Gör

Emel

Bir tahminde de ben bulunayım: Üniversiteler açılınca gelir bize salgın 😏

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