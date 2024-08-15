DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Durum İlan Etti, Ünlü Astrolog Şimdilik Salgın 'Yok' Dedi!

Kıtada 14 bin 719 şüpheli vaka ve 156 can kaybı olduğunu kaydeden DSÖ, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) kapsamında dünya çapında acil durum ilan etti. Ülkelere, hükümetlere ve kıtalara halk sağlığı harcamaları için bütçe ayırmaları adına bir uyarı olan ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan acil durum çağrısı, endişeye de yol açtı.