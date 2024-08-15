DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Durum İlan Etti, Ünlü Astrolog Şimdilik Salgın 'Yok' Dedi!
DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Durum İlan Etti, Ünlü Astrolog Şimdilik Salgın 'Yok' Dedi!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Afrika'da artan maymun çiçeği vaka sayısı nedeniyle ilan edilen küresel acil durum, endişe yarattı. Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilince hemen geçirdiğimiz zor günler ve Covid-19 pandemi süreci akıllara geldi. Ünlü astrologlar ise süreci astrolojik olarak yorumladı!
İşte, detaylar...
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2024 yılının başından bu yana 13 Afrika ülkesinde hızla yayılan maymun çiçeği vaka sayısı 2 bin 822'ye ulaşınca Dünya Sağlık Örgütü, harekete geçti.
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'Maymun çiçeği, salgına dönüşür mü?' sorusuna yanıt ise astrologlardan geldi!
Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan maymun çiçeği için 'Endişelenecek bir şey yok ama seneye Mayıs ile Haziran sonrası için söz veremem' dedi.
İşte, Güner'in önümüzdeki yıl meydana gelecek olan Satürn, Neptün kavuşumuyla birlikte ortaya çıkacak yeni bir salgın uyarısı...
Satürn ile Neptün kavuşumunda tehlikenin sebebi ise belirsizlik, kaos ve zor durumların habercisi Neptün'ün; sınırlar ve kısıtlamaların gezegeni Satürn ile bir araya gelişi.
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Güner'in ardından astrolog Aygül Aydın'dan da 'Pandemi olmayacak' yorumu gecikmedi. Aydın, boşuna panik olmayın derken 'ekosisteminizi temiz tutun' uyarısında bulunmayı da unutmadı.
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Yerleşik hayata gecen insanların rutinlerini yıllık ve aylık döngülere, yıldızların hareketlerine göre planlaması başka bir şeydi bugün ise karmaşık ilişkile... Devamını Gör
Bence de artık yasaklanması lazım şu astroloji saçmalığının. Gazeteden günün yorumuyla eğlenmek başka, salgın hastalıklar vb. önemli konularda yorum yapmak b... Devamını Gör
Bir tahminde de ben bulunayım: Üniversiteler açılınca gelir bize salgın 😏
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