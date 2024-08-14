Virolog Açıkladı, Maymun Çiçeği Virüsünden Endişelenmeli miyiz? DSÖ Neden Acil Durum İlan Etti?

İki virüs tamamen farklıdır. Sadece iki virüsün de ciltte sebep olduğu yaralar benzer olduğu için 'pox' adı verilmiştir.

Bilimsel olarak açıklamak gerekirse: Maymun çiçeği de dahil pox virüsleri pox-virüs ailesinden, su çiçeği virüsleri ise (Varicella Zoster virus) yani Herpesvirüs ailesindendir.