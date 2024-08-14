Virolog Açıkladı, Maymun Çiçeği Virüsünden Endişelenmeli miyiz? DSÖ Neden Acil Durum İlan Etti?
Virolog Açıkladı, Maymun Çiçeği Virüsünden Endişelenmeli miyiz? DSÖ Neden Acil Durum İlan Etti?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemlerde Afrika'da hızla artış gösteren maymun çiçeği hastalığı nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti. Maymun çiçeği virüsüne ilişkin detaylı bilgilendirme ve uyarı ise virolog Semih Tareen'den geldi.
İşte, detaylar...
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Afrika kıtasında yer alan 13 ülkede 14 bin 719 şüpheli maymun çiçeği vakanın kayda geçmesi ve 8 Ağustos itibarıyla 2 bin 822 vakanın tespit edilmesinin ardından; 14 Ağustos Çarşamba günü tüm dünyada acil durum ilan edildi.
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Virolog Semih Tareen ise geçmiş vakaları ve DSÖ karalarını hatırlatarak uyarıda bulundu: 2022 yılında ilan edilen acil durum 10 ay sürmüştü!
Önce Afrika CDC'si (Afrika kıtasının hastalıklar kontrol ve önleme merkezi) acil durumu ilan etti. Daha sonra İngilizcede PHECS harfleriyle, yani "Public Health Emergency of Continental Security" (halk sağlığı acil durumu ve kıtasal güvenlik) şeklinde ilan verildi. Son olarak DSÖ, 'küresel acil durum' ilan etti.
Peki, Acil Durum İlanları Neden Verilir?
Dünya Sağlık Örgütü Tüzüğünde (IHR) yer alan maddeler:
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İlan sayesinde ülkeler, hükümetler ve hatta kıtalar 'halk sağlığı' önlemleri için bütçe planlaması yapar.
Gelelim, asıl soruya: Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?
Maymun çiçeği, bilinen pox (çiçek) virüslerinden su çiçeği ile karıştırılmamalıdır!
Binlerce yıldır var olan pox virüsü, bugüne kadar ciddi enfeksiyonlara ve ölümlere neden olmuştur.
'Fakat diğer hayvanların çiçek virüsleri onları enfekte etmeye devam ediyor.'
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Londra'da vakalar yayılmaya başlayınca 2022 yılında DSÖ tarafından acil durum ilan edildi.
Maymun Çiçeği Virüsü Ölümcül mü?
Tüm çiçek virüsleri, yakın temas ile bulaşıyor!
Maymun çiçeği virüsünden korunmak için 2 doz aşı gerekiyor.
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