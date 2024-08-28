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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 19:15

Yüzyıllar öncesine ait eserlerin, yapılış şekillerine ve tarzlarına hayret edeceksiniz. Zamanının çok ötesindeki birbirinden eşsiz tarihi eserleri keşfe hazır olun! Geçmişten günümüze insanlığın izlerini taşıyan 15 eseri Reddet'ten sizin için derledik.  

Öğrendikleriniz sizi şaşırtacak, zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha da Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Kelebek armalı miğfer

1. Kelebek armalı miğfer

Japonya'da bulunana ve Edo döneminin eşsiz örneklerinden biri olan miğfer, 18. yüzyıla ait.

2. Maya Uygarlığı, Tulum şehrinden geriye kalanlar

2. Maya Uygarlığı, Tulum şehrinden geriye kalanlar

Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Quintana Roo eyaletindeki Tulum şehri, Maya uygarlığının izlerini günümüze yaşıyor. Deniz kenarında surlarla çevrili bir şehir olan Tulum, M.S. 1200 ila 1450 yıllarında tarihleniyor.

3. Oyma kutu

3. Oyma kutu

Çin, Qing Hanedanı'na ait şeftali şeklinde oyulmuş lake kutuda, iki atlı savaşçı yer alıyor. İşlemeleriyle göz kamaştıran eser 18. yüzyıldan kalma.

4. Teb kralı Pentheus'un ölümünü gösteren kupa

4. Teb kralı Pentheus'un ölümünü gösteren kupa

Tanrı Dionysos'a tapınmayı yasaklayan Teb kralı Pentheus'un ölümünü gösteren kupa, M.Ö. 480 yılında tarihleniyor. 

Kırmızı figürlü kupada, Pentheus'un tanrı Dionysos'a yaptığı saygısızlık yüzünden cezalandırıldığı anların resmedilmiş. Rivayete ve çizime göre Pentheus, kendi annesi ve onu vahşi bir hayvan sanıp uzuv uzuv koparan bir grup Teb kadını tarafından öldürülüyor.

5. Gwennap Çukuru, İngiltere

5. Gwennap Çukuru, İngiltere

İngiltere'de bulunan Gwennap Çukuru, 18. yüzyılın ortalarında maden çökmesi nedeniyle meydana geldi. John Wesley tarafından 1762 ila 1789 yıllarında 18 kez vaaz çukuru olarak kullanıldı. 

Wesley'in ölümünden sonra ise yerel halk, çukuru çim koltuklu düzenli bir dairesel şekle dönüştürdü.

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6. Karolenj fildişi panel kabartma, İsa'nın hayatı

6. Karolenj fildişi panel kabartma, İsa'nın hayatı

M.S. 850 civarında yapılmış olan Karolenj fildişi panel kabartması, İsa'nın hayatından sahneler içeriyor.  Oymaları ve işçiliğiyle göz kamaştıran eser Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyor.

7. M.Ö. 1 yüzyıl, Roma Amfitiyatrosu

7. M.Ö. 1 yüzyıl, Roma Amfitiyatrosu

M.Ö. 1. yüzyılın sonunda inşa edildiği tahmin edilen ve M.Ö. 21'de Siraküza'nın (doğu Sicilya) yeniden inşasıyla ilişkilendirilen Roma Amfitiyatrosu, adadaki türünün en büyüğü ve benzersizi!

8. Banteay Srei tapınağı

8. Banteay Srei tapınağı

Oyulmuş duvarları ve kapılarıyla Banteay Srei tapınağında, Kamboçya'da. M.S. 967 yılında inşa edilen tapınak Khmer İmparatorluğu'nun izlerini taşıyor.

9. Kafatası kepçe

9. Kafatası kepçe

Kafatası imgesi, Heiltsuk ve Kwakwawa’wakw halkı tarafından uygulanan Tánis töreniyle ilişkilendirilir. Yazılı ve çizili kaynaklara göre, genç erkekler, sembolik olarak yamyamlardan, ölümle eşdeğer görülen bir durumdan, toplum üyelerine dönüştürüldükleri bir ritüel sırasında topluluğa kabul edilirler. Kafatası kepçe de bu ritüellerin önemli bir parçasıdır.

10. M.Ö. 380 ila 350, Pella lanet tableti

10. M.Ö. 380 ila 350, Pella lanet tableti

M.Ö. 380 ila 350 yıllarına ait olduğu düşünülen tablet, kurşun bir parşömene yazılmış aşk büyüsü. Tablet günümüzde, Yunanistan'daki Pella Yeni Arkeoloji Müzesi'nde tutuluyor. 

Pella lanet tableti, bir adamın mezarının içinde yuvarlanmış halde bulundu. Makron öldüğünde, Phila veya Dagina adlı bir kadın bu laneti ölen kişiye bıraktı. Böylece eski sevgilisi Dionysophon'un başka bir kadınla evlenmesini engellemeyecek ilahi güçleri çağırdı. Tablette yazanlar ise son derece dikkat çekici: 

'Bu yazılı büyüyle, Dionysophon ve Thetima'nın ve diğer tüm kadınların hem dul hem de bakire, ama özellikle Thetima'nın ritüel törenini ve evliliğini bağlıyorum ve bu büyüyü Makron'a ve iblislere atıyorum. Ve bunu ne zaman açıp tekrar okursam, onu kazdıktan sonra, Dionysophon evlenebilir, ama ondan önce değil; benden başka hiçbir kadınla evlenmesin ve ben ve başka hiçbir kadın Dionysophon ile yaşlanmayalım. Size yalvarıyorum: Phila'ya acıyın, sevgili iblisler, çünkü terk edildim ve tüm dostlardan yoksun kaldım. Ama beni koruyun ki bunlar olmasın ve kötü Thetima acınacak bir şekilde yok olmasın [...] ama ben şanslı ve kutsanmış olayım [...]'

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11. Fas ambarları veya "Igudar"

11. Fas ambarları veya "Igudar"

Dünyadaki en eski bankacılık sistemlerinden biri olarak kabul edilen Fas Ambarları'na hoş geldiniz. Güney Fas'ta yer alan ve özellikle Agadir civarında Amazigh halkı tarafından kullanılan bu ambarların tarihinin 1400'lere kadar uzandığı düşünülüyor.

12. Kemik maymunu

12. Kemik maymunu

2,2 cm boyundaki minik kemik maymunu bir çocuğun mezarında keşfedildi.  Çin'in Erlitou kültürü'ne ait olduğu bilinen maymun figürünün, M.Ö. 1600 civarına ait olduğu tahmin ediliyor.

13. Médulas, Roma altın madenciliği çalışmaları sonucu ortaya çıkan tüneller.

13. Médulas, Roma altın madenciliği çalışmaları sonucu ortaya çıkan tüneller.

Romalılar, tarihte altın açısından zengin olan topraklarını tüneller ve kaymalarla kazdılar. Tünellerden geçirilen su, çalışmalar sırasında adeta patlayıcı görevi gördü ve dağın çökmesine neden oldu.

14. Peygamber Elişa'nın kelliğiyle alay ettikleri gerekçesiyle cezalandırılan çocuklar!

14. Peygamber Elişa'nın kelliğiyle alay ettikleri gerekçesiyle cezalandırılan çocuklar!

Peygamber Elişa'nın kelliği ile alay ettikleri gerekçesiyle cezalandırılan çocukların tasvir edildiği eserin yaklaşık olarak M.S. 33 yılına ait olduğu tahmin ediliyor. Tasvirde tanrı tarafından gönderilen ayılar tarafından, yenen çocuklar yer alıyor. 

Almanya'da yapılmış bu eser, günümüzde ise Los Angeles'taki Getty Müzesi'nde sergileniyor.

15. 10 milyon su altı ahşap kütükten oluşan bir temel üzerine inşa edilen Venedik yapısı

15. 10 milyon su altı ahşap kütükten oluşan bir temel üzerine inşa edilen Venedik yapısı

Kanalları kaplayan sarayları inşa etmeye başlamadan önce Venedikliler, daha sağlam hale getirmek için zemine ahşap kazıklar çakıyorlardı. Kazıklar, Venedik'in merkezinin neredeyse tamamını destekliyor. 

Yaklaşık 10 milyon su altı ahşap kütükten oluşan bir temel üzerine inşa edilen bu yapı, 1200 yıl sonra, aynı gövdeler hâlâ Venedik'te yer alıyor.

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gur.ebrar34

Eski Ahit'te Elişa diye bahsedilen paygamber aslında Hz. Elyasa'dır Yahudilere indirildi.. peygamber iki çocuğu hayvana yedirilmesine asla izin vermez gercek... Devamını Gör

nevertheless

biz geçmişimizi unutmamak için uğraşsak ne olacak ki yakın geçmişi saymayan bir millet haline getirilmeye çalışılırken 😒😒