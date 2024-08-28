Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Peygamber Elişa'nın kelliği ile alay ettikleri gerekçesiyle cezalandırılan çocukların tasvir edildiği eserin yaklaşık olarak M.S. 33 yılına ait olduğu tahmin ediliyor. Tasvirde tanrı tarafından gönderilen ayılar tarafından, yenen çocuklar yer alıyor.

Almanya'da yapılmış bu eser, günümüzde ise Los Angeles'taki Getty Müzesi'nde sergileniyor.