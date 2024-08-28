Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Yüzyıllar öncesine ait eserlerin, yapılış şekillerine ve tarzlarına hayret edeceksiniz. Zamanının çok ötesindeki birbirinden eşsiz tarihi eserleri keşfe hazır olun! Geçmişten günümüze insanlığın izlerini taşıyan 15 eseri Reddet'ten sizin için derledik.
Öğrendikleriniz sizi şaşırtacak, zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Kelebek armalı miğfer
2. Maya Uygarlığı, Tulum şehrinden geriye kalanlar
3. Oyma kutu
4. Teb kralı Pentheus'un ölümünü gösteren kupa
5. Gwennap Çukuru, İngiltere
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6. Karolenj fildişi panel kabartma, İsa'nın hayatı
7. M.Ö. 1 yüzyıl, Roma Amfitiyatrosu
8. Banteay Srei tapınağı
9. Kafatası kepçe
10. M.Ö. 380 ila 350, Pella lanet tableti
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11. Fas ambarları veya "Igudar"
12. Kemik maymunu
13. Médulas, Roma altın madenciliği çalışmaları sonucu ortaya çıkan tüneller.
14. Peygamber Elişa'nın kelliğiyle alay ettikleri gerekçesiyle cezalandırılan çocuklar!
15. 10 milyon su altı ahşap kütükten oluşan bir temel üzerine inşa edilen Venedik yapısı
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Eski Ahit'te Elişa diye bahsedilen paygamber aslında Hz. Elyasa'dır Yahudilere indirildi.. peygamber iki çocuğu hayvana yedirilmesine asla izin vermez gercek... Devamını Gör
biz geçmişimizi unutmamak için uğraşsak ne olacak ki yakın geçmişi saymayan bir millet haline getirilmeye çalışılırken 😒😒