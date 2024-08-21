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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 20:25

Tarihin eşsiz belgelerine tanıklık etmeye hazır olun! Geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacak birbirinden özel tarihi eserlere hayret edeceksiniz. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz eser arasında en çok hangisi sizi derleyecek. 

İşte, yüzyıllara tanıklık edenler...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha da Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Kehribar Kalesi, Safran Bahçesi

1. Kehribar Kalesi, Safran Bahçesi

Kehribar Kalesi'nin bir parçası olarak Maota Gölü'ne inşa edilen Kesar Kyari, ya da diğer adıyla 'Safran Bahçesi'

Kehribar Kalesi, 1600'lerin başında Hindistan'ın Jaipur şehrinde inşa edildi.

2. M.Ö. 1. yüzyıla ait ametist oyma baskı!

2. M.Ö. 1. yüzyıla ait ametist oyma baskı!

Amforalı 2 iskeletin tasvir edildiği ametist oyma baskı, Roma Cumhuriyet dönemine ait!

3. Aile albümü!

3. Aile albümü!

1572 civarında, Valois kraliyet ailesinin üyelerinin bir dizi portresini sipariş etti. İlk yapılış amacı François'Ier için bir zaman kitabı olan bu eser, zamanla gerçek bir aile albümüne dönüştürülerek Catherine'e verildi.

4. İmparatoriçe Alexandra Fyodorovna'nın Törensel Mahkeme Elbisesi

4. İmparatoriçe Alexandra Fyodorovna'nın Törensel Mahkeme Elbisesi

1835 yılında dünyaya gelen Rus moda tasarımcısı Olga Bulbenkova tarafından kurulan ilk Rus modaevinde tasarlanan törensel mahkeme elbisesinin tarihi 19. yüzyılın sonu ila 20. yüzyılın başlarında tarihleniyor. 

İmparatoriçe Fyodorovna'nın görkemli elbisesi, kadife, saten, metal iplik, telden oluşuyor.

5. "Şeytan'ın Sandalyesi": 1550 yılında büyücülükle suçlanıp kazıkta yakılan bir öğrenciye ait

5. "Şeytan'ın Sandalyesi": 1550 yılında büyücülükle suçlanıp kazıkta yakılan bir öğrenciye ait

Tarihin belki de en vahşi ve korkunç izlerini taşıyan sandalye, 1550 yılında büyücülükle suçlanıp kazıkta yakılan, Kastilya'daki Valladolid Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye ait. Yüzyıllardır sandalyenin lanetli olduğuna ve üzerine oturan kişiye karanlık bilgi (ve ölüm) verdiğine inanılıyor.

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6. Burnay Sarayı'nın ana merdiveninin trompe l'oeil'i

6. Burnay Sarayı'nın ana merdiveninin trompe l'oeil'i

1701 ila 1734 yıllarında inşa edilen Portekiz Lizbon'daki Burnay Sarayı'nın ana merdiveninin trompe l'oeil'i de gerçekten olağanüstü güzelliğiyle görülmeye değer!

7. François de Sarrà

7. François de Sarrà

M.S. 1400 civarında tarihlenen François de Sarrà'nın mezarında, dikkat çekici detaylar var. Mezar heykeli, Sarra'nın vücudunun kurbağalar ve solucanlar tarafından yendiğini gösteriyor. Eser günümüzde, İsviçre'deki 'La Sarraz Kalesi'nde muhafaza ediliyor.

8. Mitanni Krallığı, M.Ö. 15. yüzyıl: Alışveriş listesi

8. Mitanni Krallığı, M.Ö. 15. yüzyıl: Alışveriş listesi

Hatay ili Reyhanlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Antik Alalakh Kenti'nde bulunan 3.500 yıllık mini kil tabletin bir 'mobilya alışveriş listesi' olduğu keşfedildi.

9. Tarihin içindeki tarih: Karayipler'den gelen çok çeşitli deniz kabuklarıyla kaplı mağara

9. Tarihin içindeki tarih: Karayipler'den gelen çok çeşitli deniz kabuklarıyla kaplı mağara

1750'li yıllarda inşa edilmiş bu eşsiz mağara, Karayipler'den gelen çok çeşitli deniz kabuklarıyla kaplıdır. Shaftesbury Kontları'na ait 16. yüzyıldan kalma İngiliz kır evinin arazisinde ise burada resmedilen bir benzersiz eser bulunmaktadır.

10. Yaklaşık 1300 ila 1320 yıllarında inşa edilen Wrocław'da Silezya Dükü'nün mezarı

10. Yaklaşık 1300 ila 1320 yıllarında inşa edilen Wrocław'da Silezya Dükü'nün mezarı

Piast Hanedanı'ndan Henry Probus'un (yaklaşık 1258-1290) hayatı, Polonya tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Wrocław'da Silezya Dükü olarak görev yapmış ve kısa bir süreliğine de Kraków'un Seniorate Eyaleti'nin yöneticiliğini ve Polonya'nın Yüksek Dükü unvanını taşımıştır. Henry Probus'un sakrofajı, yaklaşık 1300 ila 1320 yılları arasında Alman sanatçılar tarafından mikrit, kumtaşı, tempera ve yaldız izleri kullanılarak yapılmıştır. Bu değerli eser, günümüzde Wrocław'daki Ulusal Müze'de sergilenmektedir.

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11. 1506 yılında inşa edilen kütüphane

11. 1506 yılında inşa edilen kütüphane

Notre-Dame de Noyon'un yakınında inşa edilen Noyon'daki bölüm kütüphanesi, katedrale hizmet eden rahipler tarafından tasarlanmış. Günümüzde de Fransa'da orijinal amacıyla kullanılan en eski binalardan biridir. Kütüphane, en eskisi 15. yüzyıldan kalma 3000 ciltlik esere ev sahipliği yapmaktadır.

12. M.S. 1498 ila 1526 yıllarında tarihlenen, Condottieri Giovanni delle Bande Nere

12. M.S. 1498 ila 1526 yıllarında tarihlenen, Condottieri Giovanni delle Bande Nere

İtalya, Floransa'daki Uffizi Galerisi'nin dışında yer alan mermer heykelin kılıcında, 'Beni sebepsiz yere kınından çıkarma, beni cesaretsizce kullanma.'

13. Kökeni 20. yüzyıla dayanan cam kavanozdaki eser, bir iskeletin ahşap otomatı

13. Kökeni 20. yüzyıla dayanan cam kavanozdaki eser, bir iskeletin ahşap otomatı

İşçiliğiyle dikkat çeken otomat, Hindistan'nın en büyük beşinci şehri olan Haydarabad'daki 'Salar Jung Müzesi'nde sergileniyor.

14. M.S. 4. yüzyıla ait Orpheus mozaiği

14. M.S. 4. yüzyıla ait Orpheus mozaiği

Bu benzersiz mozaik ise İngiltere'nin Hungerford kentindeki Littlecote Roma Villası'nda bulundu.

15. M.S. 270 civarı, Processus Consularis ile lenos lahit

15. M.S. 270 civarı, Processus Consularis ile lenos lahit

Processus consularis (bir konsülün atanması için yapılan alay) ile lenos, yani küvet biçimli bu lahit günümüzde Roma'daki 'Palazzo Massimo Alle Terme'de sergileniyor.

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