Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Piast Hanedanı'ndan Henry Probus'un (yaklaşık 1258-1290) hayatı, Polonya tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Wrocław'da Silezya Dükü olarak görev yapmış ve kısa bir süreliğine de Kraków'un Seniorate Eyaleti'nin yöneticiliğini ve Polonya'nın Yüksek Dükü unvanını taşımıştır. Henry Probus'un sakrofajı, yaklaşık 1300 ila 1320 yılları arasında Alman sanatçılar tarafından mikrit, kumtaşı, tempera ve yaldız izleri kullanılarak yapılmıştır. Bu değerli eser, günümüzde Wrocław'daki Ulusal Müze'de sergilenmektedir.