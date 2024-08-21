Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin eşsiz belgelerine tanıklık etmeye hazır olun! Geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacak birbirinden özel tarihi eserlere hayret edeceksiniz. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz eser arasında en çok hangisi sizi derleyecek.
İşte, yüzyıllara tanıklık edenler...
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1. Kehribar Kalesi, Safran Bahçesi
2. M.Ö. 1. yüzyıla ait ametist oyma baskı!
3. Aile albümü!
4. İmparatoriçe Alexandra Fyodorovna'nın Törensel Mahkeme Elbisesi
5. "Şeytan'ın Sandalyesi": 1550 yılında büyücülükle suçlanıp kazıkta yakılan bir öğrenciye ait
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6. Burnay Sarayı'nın ana merdiveninin trompe l'oeil'i
7. François de Sarrà
8. Mitanni Krallığı, M.Ö. 15. yüzyıl: Alışveriş listesi
9. Tarihin içindeki tarih: Karayipler'den gelen çok çeşitli deniz kabuklarıyla kaplı mağara
10. Yaklaşık 1300 ila 1320 yıllarında inşa edilen Wrocław'da Silezya Dükü'nün mezarı
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11. 1506 yılında inşa edilen kütüphane
12. M.S. 1498 ila 1526 yıllarında tarihlenen, Condottieri Giovanni delle Bande Nere
13. Kökeni 20. yüzyıla dayanan cam kavanozdaki eser, bir iskeletin ahşap otomatı
14. M.S. 4. yüzyıla ait Orpheus mozaiği
15. M.S. 270 civarı, Processus Consularis ile lenos lahit
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