Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanının çok ötesine ve tarihin en eşsiz belgelerine bakmaya hazır olun. Geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacak bu belgelerde tarihin gizemi saklı. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz eserden sizi en çok büyüleyen hangisi olacak.
İşte, karşınızda çağının ötesindeki eserler...
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1. 17. yüzyıldan kalma zırh, İmparator Ferdinand II Von Habsburg için yapılmıştır.
2. Bizans Boukoleon Sarayı'nın ve günümüz İstanbul'undaki kalıntılarının yeniden inşası.
3. Savaş ve demir tanrısı Gu'ya adanmış devasa kılıç!
4. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Hampi köyünde yer alan bu köşk Vijayanagara İmparatorluğuna ait.
5. 1731 yılında gümüşçü Gennaro De Blasio tarafından yapılmış bu sunak Napoli'de yer alıyor.
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6. Japonya, Kamakura dönemine ait boyalı kristal gözlü Vaisravana heykeli, M.S. 1185 ila 1333 yıllarında tarihleniyor.
7. M.Ö. 150, Kule başı Tyche tetradrahmi
8. John Raphael Smith'in eşsiz eseri: "Bayan Sukey ve Fidanlığı"
9. Zodyak işaretleri ile çevrili bir arabada tanrı Sol'u tasvir eden Roma mozaiği
10. Romanya'nın Suceava kentinde yer alan 15. yüzyıldan kalmıl bu ev, Rumen rahip Daniil Sihastrul tarafından taştan oyulmuş.
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11. İsviçre'deki Blumenstein Tarih Müzesi'ndeki yeraltı mezarı azizleri Saint Candidus ve Saint Clare
12. 3 Eylül 1939'da Alman bombardıman uçakları tarafından batırılan Polonya Donanması muhribi ORP Wicher'in enkazı.
13. Japonya'da bulunan Lord Kuroda Nagamasa'nın altın yaldızlı su mandası boynuzlu miğferi, 16 yüzyıl Momoyama dönemine ait.
14. 1745 Almanya'sı, Orijinal deri kılıflı tuvalet seti
15. 15. yüzyıldan kalma 'Son Yargı'yı tasvir eden vitray pencereler
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