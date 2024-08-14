Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Kule başı Tyche tetradrahmi, antik dönemin en önemli paralarından biridir. Bu özel para birimi, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Tyche, Yunan mitolojisinde talih ve kader tanrıçasıdır ve genellikle bir kule başı ile tasvir edilir.

Bir müzayede kataloğunda yer alan bir sikke hakkında dikkat çeken bilgilere birlikte göz atalım: