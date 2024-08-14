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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 18:39

Zamanının çok ötesine ve tarihin en eşsiz belgelerine bakmaya hazır olun. Geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacak bu belgelerde tarihin gizemi saklı. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz eserden sizi en çok büyüleyen hangisi olacak. 

İşte, karşınızda çağının ötesindeki eserler...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. 17. yüzyıldan kalma zırh, İmparator Ferdinand II Von Habsburg için yapılmıştır.

1. 17. yüzyıldan kalma zırh, İmparator Ferdinand II Von Habsburg için yapılmıştır.

2. Bizans Boukoleon Sarayı'nın ve günümüz İstanbul'undaki kalıntılarının yeniden inşası.

2. Bizans Boukoleon Sarayı'nın ve günümüz İstanbul'undaki kalıntılarının yeniden inşası.

Marmara Denizi kıyısındaki Hipodrom'un güneyinde bulunan saray muhtemelen M.S. 5. yüzyılda inşa edilmiş. Ve daha sonra 9. ve 10. yüzyılda yeniden inşa edilerek genişletilmiştir.

3. Savaş ve demir tanrısı Gu'ya adanmış devasa kılıç!

3. Savaş ve demir tanrısı Gu'ya adanmış devasa kılıç!

Benin'in Zou Departmanında bulunan Abomey şehrindeki kılıç, yazılı kaynaklara göre 1950'de tarihleniyor.

4. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Hampi köyünde yer alan bu köşk Vijayanagara İmparatorluğuna ait.

4. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Hampi köyünde yer alan bu köşk Vijayanagara İmparatorluğuna ait.

16. yüzyıla ait bu eşsiz yapı Kraliyet hanımları için inşa edilmiş bir Lotus Mahal.

5. 1731 yılında gümüşçü Gennaro De Blasio tarafından yapılmış bu sunak Napoli'de yer alıyor.

5. 1731 yılında gümüşçü Gennaro De Blasio tarafından yapılmış bu sunak Napoli'de yer alıyor.

Demir menteşelerle birbirine bağlanan üç panelden oluşan sunağın ön yüzünün orta paneli Pentekost temasını sunarken, yan paneller Anjou'lu Aziz Louis ve Aziz Bonaventure Fransiskenlerini gösteriyor.

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6. Japonya, Kamakura dönemine ait boyalı kristal gözlü Vaisravana heykeli, M.S. 1185 ila 1333 yıllarında tarihleniyor.

6. Japonya, Kamakura dönemine ait boyalı kristal gözlü Vaisravana heykeli, M.S. 1185 ila 1333 yıllarında tarihleniyor.

Vaisravana'ya ait bu göz kamaştırıcı ve biraz da tedirgin edici heykel, mücevher deposunu tutuyor.

7. M.Ö. 150, Kule başı Tyche tetradrahmi

7. M.Ö. 150, Kule başı Tyche tetradrahmi

Kule başı Tyche tetradrahmi, antik dönemin en önemli paralarından biridir. Bu özel para birimi, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Tyche, Yunan mitolojisinde talih ve kader tanrıçasıdır ve genellikle bir kule başı ile tasvir edilir. 

Bir müzayede kataloğunda yer alan bir sikke hakkında dikkat çeken bilgilere birlikte göz atalım: 

  • Bu sikke, İyonya bölgesinde yer alan İzmir'de basılmış bir gümüş tetradrahmi'dir. 

  • Ağırlığı 16,68 gramdır. 

  • Basım tarihi M.Ö. 155-145 yıllarına dayanmaktadır. 

  • Sikkede sağa bakan bir kule başı ve Tyche figürü yer alırken, arka yüzünde ise ZMYP/NAIΩN yazılı iki satırlık bir yargıç monogramı bulunmaktadır. 

  • Bu monogram, bir çelenk içerisinde yer almaktadır. 

  • Sikkede ayrıca Posidonios adlı bir yargıcın adı da geçmektedir.

  • Sikkenin değeri tahmini olarak 5.000 dolar olarak belirlenmiştir ve Dionysus Koleksiyonu'ndan alınmıştır.

8. John Raphael Smith'in eşsiz eseri: "Bayan Sukey ve Fidanlığı"

8. John Raphael Smith'in eşsiz eseri: "Bayan Sukey ve Fidanlığı"

John Raphael Smith tarafından 1772 yılında yapılmış 'Bayan Sukey ve Fidanlığı', elle renklendirilmiş bir mezzotintint'tir. Kucağında kundaklanmış bir kedi tutan ve onu bir kaşıkla beslemeye hazırlanan genç bir kadının tasvir edildiği resim günümüzde British Museum'da sergilenmektedir.

9. Zodyak işaretleri ile çevrili bir arabada tanrı Sol'u tasvir eden Roma mozaiği

9. Zodyak işaretleri ile çevrili bir arabada tanrı Sol'u tasvir eden Roma mozaiği

Sol, güneş tanrısı olarak tasvir edilir ve mitolojide Yunan Helios ile özdeşleştirilir.

10. Romanya'nın Suceava kentinde yer alan 15. yüzyıldan kalmıl bu ev, Rumen rahip Daniil Sihastrul tarafından taştan oyulmuş.

10. Romanya'nın Suceava kentinde yer alan 15. yüzyıldan kalmıl bu ev, Rumen rahip Daniil Sihastrul tarafından taştan oyulmuş.
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11. İsviçre'deki Blumenstein Tarih Müzesi'ndeki yeraltı mezarı azizleri Saint Candidus ve Saint Clare

11. İsviçre'deki Blumenstein Tarih Müzesi'ndeki yeraltı mezarı azizleri Saint Candidus ve Saint Clare

Roma lejyoneri ve barok melek gibi çağdaş dolgulu cübbeler giymiş olan Saint Candidus ve Saint Clare, cam, gümüş ve altın telden yapılmış el sanatlarıyla tamamen kaplı haldeler!

12. 3 Eylül 1939'da Alman bombardıman uçakları tarafından batırılan Polonya Donanması muhribi ORP Wicher'in enkazı.

12. 3 Eylül 1939'da Alman bombardıman uçakları tarafından batırılan Polonya Donanması muhribi ORP Wicher'in enkazı.

ORP Wicher, savaştan sonra 1955 yılına kadar hava bombardımanı tatbikatları için hedef olarak kullanıldı. Günümüzde kısmen hurdaya çıkarılan ve hasar gören enkaz, şimdilerde Hel Yarımadası'ndaki Jastarnia yakınlarında suların altında savaşın ağır yaralarını gözler önüne seriyor.

13. Japonya'da bulunan Lord Kuroda Nagamasa'nın altın yaldızlı su mandası boynuzlu miğferi, 16 yüzyıl Momoyama dönemine ait.

13. Japonya'da bulunan Lord Kuroda Nagamasa'nın altın yaldızlı su mandası boynuzlu miğferi, 16 yüzyıl Momoyama dönemine ait.

14. 1745 Almanya'sı, Orijinal deri kılıflı tuvalet seti

14. 1745 Almanya'sı, Orijinal deri kılıflı tuvalet seti

15. 15. yüzyıldan kalma 'Son Yargı'yı tasvir eden vitray pencereler

15. 15. yüzyıldan kalma 'Son Yargı'yı tasvir eden vitray pencereler

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