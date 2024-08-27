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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 13:15

Hayatı sorgulamanıza neden olacak birbirinden yaratıcı tasarımlarla tanışmaya hazır olun! Bu şıklık ve tarzlar kimilerimize fazla gelebilir, şimdiden söyleyelim. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 göz kanatan tasarım arasında favoriniz hangisi olacak 

İşte, haftanın dehşet verici tasarımları...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarıyla Yüzleşmeyi Unutmayın 👇

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1. Modacıdan 'Benim bedenim, benim kararım' çalışması

1. Modacıdan 'Benim bedenim, benim kararım' çalışması

2. Kış aylarının vazgeçilmezi: Ahtapot ceket içinizi ısıtmış olmalı!

2. Kış aylarının vazgeçilmezi: Ahtapot ceket içinizi ısıtmış olmalı!

3. Hepinizden nefret ediyorum kulak aksesuarı

3. Hepinizden nefret ediyorum kulak aksesuarı

4. Usta Splinter'in bunu görmediği iyi olmuş!

4. Usta Splinter'in bunu görmediği iyi olmuş!

5. Daha önce söylemedik mi suyla şaka olmaz!

5. Daha önce söylemedik mi suyla şaka olmaz!
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6. Hayallerinizdeki motoru bulmuş olabiliriz

6. Hayallerinizdeki motoru bulmuş olabiliriz

7. Orta Asya'nın vahşi kedisi Karakulak'tan yastık yapmak kimin aklına geldi?

7. Orta Asya'nın vahşi kedisi Karakulak'tan yastık yapmak kimin aklına geldi?

8. Ayaklar baş olmuş

8. Ayaklar baş olmuş

9. İşte saçınızda gizli bir dünya

9. İşte saçınızda gizli bir dünya

10. Ah kuzum... Ne yaptılar sana?

10. Ah kuzum... Ne yaptılar sana?
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11. Armut bebek, bebek armut...

11. Armut bebek, bebek armut...

12. Peki bu bir stepne mi?

12. Peki bu bir stepne mi?

13. Dövme sanatçısıyla anlaşmazlık yaşamış olmalı!

13. Dövme sanatçısıyla anlaşmazlık yaşamış olmalı!

14. Bu korku verici çalışmaya 1295 dolar verecek var mı?

14. Bu korku verici çalışmaya 1295 dolar verecek var mı?

15. İş görüşmesi konseptiniz de hazır.

15. İş görüşmesi konseptiniz de hazır.

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