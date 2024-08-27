Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Hayatı sorgulamanıza neden olacak birbirinden yaratıcı tasarımlarla tanışmaya hazır olun! Bu şıklık ve tarzlar kimilerimize fazla gelebilir, şimdiden söyleyelim. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 göz kanatan tasarım arasında favoriniz hangisi olacak
İşte, haftanın dehşet verici tasarımları...
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1. Modacıdan 'Benim bedenim, benim kararım' çalışması
2. Kış aylarının vazgeçilmezi: Ahtapot ceket içinizi ısıtmış olmalı!
3. Hepinizden nefret ediyorum kulak aksesuarı
4. Usta Splinter'in bunu görmediği iyi olmuş!
5. Daha önce söylemedik mi suyla şaka olmaz!
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6. Hayallerinizdeki motoru bulmuş olabiliriz
7. Orta Asya'nın vahşi kedisi Karakulak'tan yastık yapmak kimin aklına geldi?
8. Ayaklar baş olmuş
9. İşte saçınızda gizli bir dünya
10. Ah kuzum... Ne yaptılar sana?
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11. Armut bebek, bebek armut...
12. Peki bu bir stepne mi?
13. Dövme sanatçısıyla anlaşmazlık yaşamış olmalı!
14. Bu korku verici çalışmaya 1295 dolar verecek var mı?
15. İş görüşmesi konseptiniz de hazır.
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