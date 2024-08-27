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İnsanlığın Tükettikleriyle Dolu Alışılagelmişin Dışındaki Mezarlıklar!

İnsanlığın Tükettikleriyle Dolu Alışılagelmişin Dışındaki Mezarlıklar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 10:18

Artık mezarlık denilince aklınıza bambaşka dünyalar gelecek! Hayal bile edemeyeceğiniz kadar ilginç ve birbirinden farklı mezarlıklar dünyanın dört bir köşesinde insanlığın tükettiklerine ev sahipliği yapıyor. 

İşte, tükettiklerimiz... 

Kaynak

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1. Çin, Lifan 330 EV 01 mezarlığı

1. Çin, Lifan 330 EV 01 mezarlığı

2018'de Baidu ve Lifan Group'un EV kiralama operatörü Panda Auto, Çin'in ilk paylaşımlı otonom araç pilot programını başlattı. Ancak, Panda Auto, ana şirketi Lifan'ın borç krizi nedeniyle 2021 yılında kapandı ve kullanıcılarına depozito iadesi dahi yapamadan iflasını duyurdu. 

Lifan, 30 milyar CNY (4,64 milyar Amerikan doları) borç ile Geely Auto Group tarafından satın alındı. İflas öncesi Panda Auto'nun 20.000'den fazla arabası ve 4 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı ve 12 şehirde hizmet veriyordu.

2. Yunanistan Selanik, tren mezarlığı

2. Yunanistan Selanik, tren mezarlığı

Yunanistan'ın ikinci büyük kendi olan Selanik'in dış mahallerinde yüzlerce tren vagonu terk edilmiş bir şekilde duruyor. uUlusal demir yolu şirketi Hellenic Railways Organisation (ΟΣΕ), hizmet dışı bırakılan trenlerini ve günümüzde binlerce vagonu burada paslanmaya terk ediyor. 1980'lerden bu yana Nea Ionia banliyösünde on ray üzerinde yer alan vagonlar hurda metal olarak satılmaya çalışılsa da büyük bir mezarlık olarak dikkat çekiyor.

3. Koronavirüsün yayılmasına ev sahipliği yapan kruvaziyer gemileri mezarlığı

3. Koronavirüsün yayılmasına ev sahipliği yapan kruvaziyer gemileri mezarlığı

Koronavirüs krizi sonrası İngiltere ve ABD'den gelen kruvaziyer gemileri İzmir, Aliağa limanında hurdaya çıkarıldı. Pandeminin başlarında COVID19'un yayılmasına ev sahipliği yapan bu gemiler, Mart ayında ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından sefer yasağına uğradı. 

Hurdalıkta bulunan gemilerden biri, geçen yıl yenilenmiş olan Carnival Fantasy. Carnival Corporation'ın CEO'su Arnold Donald, 2020'de filolarından 13 gemiyi kaldıracaklarını açıkladı.

4. Karayipler, deniz kabuğu mezarlığı

4. Karayipler, deniz kabuğu mezarlığı

Karayipler'deki Britanya Virgin Adaları'nda, 800 yılı aşkın süredir deniz tabanına boş deniz kabuklarını atan balıkçılar, 30 metre derinliğindeki devasa Deniz Kabuğu Mezarlığının mimarı!

5. Kuveyt, lastik mezarlığı

5. Kuveyt, lastik mezarlığı

Kuveyt'in El Cehra Valiliği'ndeki küçük bir kasaba olan El Sulaibiya'da bulunan dünyanın en büyük lastik mezarlığında 50 milyon lastiğin bulunduğu biliniyor. 

Lastikler, Kuveyt ve lastik atıklarını atmaları için lastik imha şirketlerine ödeme yapan diğer ülkelerden geliyor. Yetkililer bu sayının 30 yıldan kısa sürede üretilen atıklardan oluştuğunu düşünüyor.

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6. İngiltere, kırmızı telefon kulübesi mezarlığı

6. İngiltere, kırmızı telefon kulübesi mezarlığı

Birleşik Krallık'ın her yerinde bulunabilen ikonik bir İngiliz sembolü haline gelen 'kırmızı telefon kulübesi' bir bakım merkezinde toplanıyor ve büyük bir telefon kulübesi mezarlığına dönüşüyor. 

Surrey, Merstham merkezli Unicorn Restorations'ın telefon kulübelerinin onarım için götürüldüğü bahçeye hoş geldiniz.

7. Rusya, Yak-28 mezarlığı

7. Rusya, Yak-28 mezarlığı

Yakovlev tarafından üretilen Sovyet yapımı savaş uçağı Yak-28, Nükleer taşıyabilen ilk jet uçağıydı. Onun hızlı silueti onun zamanında süpersonik döneminin bir sembolü oldu. Yak 28'in ilk uçuşunu, 5 Mart 1958 tarihinde yaptı. Şimdi ise pek çok jet ile birlikte bir mezarlıkta.

8. Avustralya, Moreton Adası'nda gemi enkazı mezarlığı

8. Avustralya, Moreton Adası'nda gemi enkazı mezarlığı

Tangalooma Enkazları, 1963 ila 1984 yıllarında Queensland Hükümeti tarafından Moreton Körfezi'nde tekne sahiplerine güvenli demirleme noktası sağlamak için batırılan gemilerden oluşur ve Tangalooma Adası Tatil Köyü'nün kuzeyinde yer alır.

9. Japonya, trafik lambası mezarlığı

9. Japonya, trafik lambası mezarlığı

Trafik lambası mezarlığı Japonya'nın Nagoya kentinde yer alıyor.

10. Ukrayna, Leopard 1 Tank mezarlığı

10. Ukrayna, Leopard 1 Tank mezarlığı

Ukrayna'daki bu mezarlıkta Abrams, Leopard ve Challenger tanklar yer alıyor. 2024 yılının Mayıs ayı itibarıyla Rusya'nın 2 bin 900'den fazla, Ukrayna'nın ise 7 binden fazla tank kaybettiği açıklanmıştı. İşte, savaşın izleri...

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11. Çin, bisiklet mezarlığı

11. Çin, bisiklet mezarlığı

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Xiamen'de boş bir arazide bulunan kullanılmayan bisiklet yığınlarında 60.000'e kadar bisiklet olduğu tahmin ediliyor. 

Benzer görüntüler Şanghay, Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei, Zhejiang eyaletindeki Hangzhou'da da yer alıyor.

12. Bangladeş, Chittagong gemi söküm tesisi

12. Bangladeş, Chittagong gemi söküm tesisi

Bangladeş'in Sitakunda Upazila bölgesindeki Faujdarhat'ta, Sitakunda kıyı şeridinde, Chittagong'un 20 kilometre kuzeybatısında bulunan tesis; 2 yüz binden fazla Bangladeşliyi istihdam ediyor. Ayrıca Bangladeş'teki tüm çeliğin neredeyse yarısı burada oluşuyor.

13. İrlanda, su altı tank mezarlığı

13. İrlanda, su altı tank mezarlığı

İrlanda'nın Donegal kıyılarında bu su altı tank mezarlığı savaşın ağır izlerini taşıyan bir başka mezarlık.

14. Arizona, dünyanın en büyük uçak mezarlığı

14. Arizona, dünyanın en büyük uçak mezarlığı

II. Dünya Savaşı'nın ardından DavisMonthan Hava Kuvvetleri Üssü, askeri uçakların depolanması görevini üstlendi. Bu görev, günümüzde de devam ediyor. Üs, bu süreçte 'Dünyanın en büyük uçak mezarlığı'na dönüştü.

DavisMonthan Hava Kuvvetleri Üssü, Arizona, Tucson, ABD'de bulunmaktadır ve Amerikan askeri havacılığının önemli bir parçasıdır. Üs, sadece savaş uçaklarının son durak noktası olarak değil, aynı zamanda onların bakımı, onarımı ve gerektiğinde tekrar hizmete girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermektedir.

15. Avustralya, VW Kombi Van mezarlığı

15. Avustralya, VW Kombi Van mezarlığı

Bir zamanların en rövanşta otomobillerinden VW Kombi Van'lar artık Avustralya, Victoria'da dinleniyor.

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16. Massachusetts, sallanan at mezarlığı

16. Massachusetts, sallanan at mezarlığı

Milyonlarca çocuğun mutluluğu Massachusetts'de bir arka yolda kaderine terk edilmiş gibi.

17. Tinian Adası, B-29 mezarlığı

17. Tinian Adası, B-29 mezarlığı

Biraz daha geçmişe gidiyoruz! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Tinian adasının pistinde çürümeye terk edilmiş B-29'ların mezarlığı.

18. Mallows Körfezi, buharlı gemi filosu mezarlığı

18. Mallows Körfezi, buharlı gemi filosu mezarlığı

Hadi daha derinlere inelim! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma ahşap buharlı gemilerden oluşan bu filo ise Maryland'deki Mallows Körfezi'nde suların altında yerini alıyor.

19. Mojave Çölü, araba mezarlığı

19. Mojave Çölü, araba mezarlığı

Binlerce Volkswagen ve Audi marka araba Mojave Çölü'nün ortasında boşta duruyor. 2009'dan 2015'e kadar üretilen modeller, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) zorunlu kıldığı emisyon testlerini atlatmak için tasarlanmıştı. Skandalın ardından Volkswagen milyonlarca arabayı geri çağırmak zorunda kaldı!

20. Son durağımız Meksika Körfezi, Isla Mujeres Suları'nın altında eşsiz bir müze!

20. Son durağımız Meksika Körfezi, Isla Mujeres Suları'nın altında eşsiz bir müze!

ABD'deki ilk kalıcı su altı heykel bahçesi olarak bilinmektedir. Florida, Walton County açıklarında, Meksika Körfezi'nde yer almaktadır. Müze, 58 fit derinlikte ve Grayton Beach Eyalet Parkı kıyısından 0,93 mil uzaklıkta yer almaktadır.

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