İnsanlığın Tükettikleriyle Dolu Alışılagelmişin Dışındaki Mezarlıklar!

II. Dünya Savaşı'nın ardından DavisMonthan Hava Kuvvetleri Üssü, askeri uçakların depolanması görevini üstlendi. Bu görev, günümüzde de devam ediyor. Üs, bu süreçte 'Dünyanın en büyük uçak mezarlığı'na dönüştü.

DavisMonthan Hava Kuvvetleri Üssü, Arizona, Tucson, ABD'de bulunmaktadır ve Amerikan askeri havacılığının önemli bir parçasıdır. Üs, sadece savaş uçaklarının son durak noktası olarak değil, aynı zamanda onların bakımı, onarımı ve gerektiğinde tekrar hizmete girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermektedir.