İnsanlığın Tükettikleriyle Dolu Alışılagelmişin Dışındaki Mezarlıklar!
İnsanlığın Tükettikleriyle Dolu Alışılagelmişin Dışındaki Mezarlıklar!
Artık mezarlık denilince aklınıza bambaşka dünyalar gelecek! Hayal bile edemeyeceğiniz kadar ilginç ve birbirinden farklı mezarlıklar dünyanın dört bir köşesinde insanlığın tükettiklerine ev sahipliği yapıyor.
İşte, tükettiklerimiz...
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1. Çin, Lifan 330 EV 01 mezarlığı
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2. Yunanistan Selanik, tren mezarlığı
3. Koronavirüsün yayılmasına ev sahipliği yapan kruvaziyer gemileri mezarlığı
4. Karayipler, deniz kabuğu mezarlığı
5. Kuveyt, lastik mezarlığı
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6. İngiltere, kırmızı telefon kulübesi mezarlığı
7. Rusya, Yak-28 mezarlığı
8. Avustralya, Moreton Adası'nda gemi enkazı mezarlığı
9. Japonya, trafik lambası mezarlığı
10. Ukrayna, Leopard 1 Tank mezarlığı
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11. Çin, bisiklet mezarlığı
12. Bangladeş, Chittagong gemi söküm tesisi
13. İrlanda, su altı tank mezarlığı
14. Arizona, dünyanın en büyük uçak mezarlığı
15. Avustralya, VW Kombi Van mezarlığı
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16. Massachusetts, sallanan at mezarlığı
17. Tinian Adası, B-29 mezarlığı
18. Mallows Körfezi, buharlı gemi filosu mezarlığı
19. Mojave Çölü, araba mezarlığı
20. Son durağımız Meksika Körfezi, Isla Mujeres Suları'nın altında eşsiz bir müze!
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