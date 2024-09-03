Kaş Tatilinde İnsanları Analiz Etti: 'Varoş Instagram Kızları' Dedi, Kendi Tarzıyla Dillere Düştü!

'Siz daha çok mutlu olun diye yerimizi size bıraktık. Yine de burun büküyor insan beğenmiyorsunuz. Bizim hayatımızdan paranızla el koyup aldığınız keyfi arttırabilmek için kimlerin giremeyeceğine de bir betimleme yapmışsınız ki akıllara ziyan. Neyse yiyin efendiler yiyin. Biraz da önünüzden yiyin.'