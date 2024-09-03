Kaş Tatilinde İnsanları Analiz Etti: 'Varoş Instagram Kızları' Dedi, Kendi Tarzıyla Dillere Düştü!
Kaş Tatilinde İnsanları Analiz Etti: 'Varoş Instagram Kızları' Dedi, Kendi Tarzıyla Dillere Düştü!
'Bozulan Kaş, Bodrum, Beyoğlu değil Türkiye...' diyerek sert eleştirilerde bulunan Meleklerin Payı adlı X hesabı, dikkatleri üzerine çekti. Detaylı betimlemeleriyle toplumsal eleştiri ve analiz yaptıktan sonra Kaş kültürünü devam ettiren mekanları da listelemeyi unutmadı. Fakat kadın ve erkeklerin dış görünüşüne dair yaptığı sert eleştirilerin ardından kendi tarzı da sosyal medyanın diline düştü.
İşte, detaylar...
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İçki kültürü araştırmacısı ve yazar Burkay Adalığ, Meleklerin Payı adlı X hesabı üzerinden 'Kaş bozuldu, Bodrum bozuldu, Beyoğlu bozuldu vs gibi söylemleri doğru bulmuyorum zira maalesef bozulan buralar değil Türkiye...' dedi, insanların dış görünüşü hakkında yaptığı betimlemelerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Bozulan Kaş kültüründen ve beachlerdeki insan tiplemelerinden söz ettiği tweetinde yaptığı betimleme herkesi şaşırttı.
Haliyle, sosyal medya kullanıcılarının da bu eleştirilere söyleyecekleri vardı! 👇
Tüm bu yorumlara katılanlar da vardı, eleştirenler de 👇
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Yaptığı yorumlar kadar giyim tarzı da dikkat çekmişti: Peki bu görüntüyle eleştirdiği insanlar gibi mi olmuştu?👇
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Hadi biraz da Kaş'ta yaşayanlardan dinleyelim olanları. 👇
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Yorumlarda buluşalım! 👇
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