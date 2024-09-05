Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

İtalya'nın Rimini kentindeki Cerrah Evi olarak bilinen ve M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma evi olan yapıda keşfedilen kanıtlar son derece dikkat çekici. Eutyches adlı bir askeri doktora ait olan evin çürümesinden sonra, binanın aynı zamanda bir mezar yeri olarak kullanıldığı keşfedildi.

M.S. 6. yüzyılda bazı mezarların kanıtladığı gibi, burada da kalıntıların kimilerinin zeminlere zarar verdiği görüldü.