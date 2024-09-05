Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 10:16

Zamanının ötesine geçmeye hazır olun! Birbirinden eşsiz eserlerle zamanda yolculuk yapacağız. Yüzyıllar öncesine ait eserlerin kurusuzluğuna inanamayacaksınız! İnsanlık tarihine ışık tutan 15 eseri sizin için Reddit'ten derledik, bakalım sizin favoriniz hangisi olacak

Öğrendikleriniz sizi şaşırtacak...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha da Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. 1800'ler 'tırnak sanatının' öncüsü: Mücevher işlemeli tırnak kılıfı

1. 1800'ler 'tırnak sanatının' öncüsü: Mücevher işlemeli tırnak kılıfı

1800'lerin ortası veya sonuna ait olduğu düşünülen mücevher işlemeli tırnak kılıfları, Çin'in Qing Hanedanlığı'nın Son dönemlerinde görüldü.

2. Dünyada hayatta kalan en eski gök küresi

2. Dünyada hayatta kalan en eski gök küresi

M.S. 1080 civarına tarihlenen bu gök küresi, Endülüslü gökbilimci ve küre yapımcısı İbrahim Bin Said el-Sahli tarafından yapılmış.

3. Mezopotamya'dan bir savaş arabası

3. Mezopotamya'dan bir savaş arabası

M.Ö. 2000 ila 1595 yılları arasında yapıldığı düşünülen savaş arabası modeli Mezopotamya'ya ait.

4. M.Ö. 3 ila 4. yüzyıl, Helenistik gümüş kepçe

4. M.Ö. 3 ila 4. yüzyıl, Helenistik gümüş kepçe

Kuğu kafasına doğru uzanan saplı Helenistik gümüş kepçe, Antik Yunan tarihine ışık tutuyor ve günümüzde Walters müzesinde sergileniyor.

5. 16 yüzyıl, Hoshi-Kabuto

5. 16 yüzyıl, Hoshi-Kabuto

16. yüzyıl tarzında tasarlanmış bu Japon miğferi, aslında 17. yüzyılın sonu ila 18. yüzyılın başlarında yapılmış. Günümüzde ise Metropolitan Sanat Müzesinde sergileniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma evinde bulunanan mezar kanıtları!

6. M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma evinde bulunanan mezar kanıtları!

İtalya'nın Rimini kentindeki Cerrah Evi olarak bilinen ve M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma evi olan yapıda keşfedilen kanıtlar son derece dikkat çekici. Eutyches adlı bir askeri doktora ait olan evin çürümesinden sonra, binanın aynı zamanda bir mezar yeri olarak kullanıldığı keşfedildi.

M.S. 6. yüzyılda bazı mezarların kanıtladığı gibi, burada da kalıntıların kimilerinin zeminlere zarar verdiği görüldü.

7. M.S. 5 ila 7. yüzyıl, Androjen Dionysus'u Ariadne ve Herkül ile tasviri

7. M.S. 5 ila 7. yüzyıl, Androjen Dionysus'u Ariadne ve Herkül ile tasviri

İran, Sasani hanedanına ait olan tabak, M.S. 5. ya da 7. yüzyıldan kalma. Gümüş ve yaldız işlemeleri ile dikkat çeken tabakta, Androjen Dionysus'u Ariadne ve Herkül ile tasvir edildiği görülüyor. Günümüzde ise Ulusal Asya Sanatları Müzesi koleksiyonunda yerini alıyor.

8. Viking Çağı Vårby Hazinesi

8. Viking Çağı Vårby Hazinesi

1871'de İsveç'in Södermanland bölgesindeki Vårby'de büyük bir kayanın altında keşfedilen Viking Çağı Vårby Hazinesi.  

Günümüzde dahi bir hayli etkileyici ve eşsiz olan bu hazine, o dönemde bilinen dünyanın tamamından nesneler içeriyor. Hazinedeki en genç sikke ise yaklaşık olarak M.S. 940'a tarihleniyor.

9. M.S 142 civarı, Bridgeness levhası

9. M.S 142 civarı, Bridgeness levhası

Antonine Duvarı'nın bir kısmının 2. lejyon tarafından tamamlandığını belirten yazıt, kumtaşından yapılmış bir Roma anma mesafe levhası. 

İskoçya'da M.S. 142 civarına tarihlenen Bridgeness levhası, günümüzde İskoçya Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

10. Homestead ve Orman Yorganı

10. Homestead ve Orman Yorganı

May Morris tarafından yapılmış ve Jane Morris tarafından işlenmiş olan bu yorganın, May'in asla sahip olamayacağı bir çocuk için tasarlandığı düşünülüyor. 

Bir zamanlar ailenin yaşadığı Kelmscott Malikanesi'ni ve Thames Nehri'ni eğlenceli bir şekilde tasvir eden yorganda, hayvanların çoğu Morris aile kütüphanesindeki kitaplardaki resimlerden kopyalanmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 1620, Maria Eleonora tacı

11. 1620, Maria Eleonora tacı

1620 yılında Alman kuyumcu Ruprecht Miller tarafından Stokholm'de tasarlanan ve hâlâ göz kamaştıran Maria Eleonora tacı.

Taç günümüzde ise İsveç'te kraliyet hazinesinde muhafaza ediliyor.

12. 1830, Mikroskop

12. 1830, Mikroskop

Yaklaşık olarak 1830 ila 1850'li yıllarda tarihlenen mikroskop, 1849 yılında babası J.J. Lister tarafından Lord Lister'a hediye edildi.

13. 15. yüzyıl, İlahi Ağaç Kalpavriksha'nın Ranakpur Jain tapınağı oymacılığı

13. 15. yüzyıl, İlahi Ağaç Kalpavriksha'nın Ranakpur Jain tapınağı oymacılığı

Ranakpur Jain Tapınağı, Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Aravalli Dağları'nda yer alıyor. Tapınaktaki İlahi Ağaç Kalpavriksha ise 15. yüzyıldan kalma oyma sanatının eşsizliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

14. Galileo Galilei'nin sağ elinin orta parmağı

14. Galileo Galilei'nin sağ elinin orta parmağı

1564 ila 1642 yıllarında yaşamış olan İtalyan astronom Galileo Galilei'nin sağ elinin orta parmağı, günümüzde İtalya'nın Floransa kentindeki Galileo Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. 

Yazılı kaynaklara göre parmak, Galilei'nin ölümünden sonra vücudundan çıkarılmış ve yaldızlı bir cam yumurtanın içine yerleştirilmiş.

15. Bir prens ve efsanevi yaratıkları tasvir eden kase

15. Bir prens ve efsanevi yaratıkları tasvir eden kase

Üzerindeki tasvirlerle dikkat çeken kase, 12 ila 13. yüzyıllara tarihleniyor. Selçuklu dönemine ait kasede bir prens ve efsanevi yaratıklar tasvir ediliyor. Eser ise günümüz coğrafyasında Irak topraklarında keşfedildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın