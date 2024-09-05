Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanının ötesine geçmeye hazır olun! Birbirinden eşsiz eserlerle zamanda yolculuk yapacağız. Yüzyıllar öncesine ait eserlerin kurusuzluğuna inanamayacaksınız! İnsanlık tarihine ışık tutan 15 eseri sizin için Reddit'ten derledik, bakalım sizin favoriniz hangisi olacak
Öğrendikleriniz sizi şaşırtacak...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1800'ler 'tırnak sanatının' öncüsü: Mücevher işlemeli tırnak kılıfı
2. Dünyada hayatta kalan en eski gök küresi
3. Mezopotamya'dan bir savaş arabası
4. M.Ö. 3 ila 4. yüzyıl, Helenistik gümüş kepçe
5. 16 yüzyıl, Hoshi-Kabuto
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. M.S. 2. yüzyıldan kalma bir Roma evinde bulunanan mezar kanıtları!
7. M.S. 5 ila 7. yüzyıl, Androjen Dionysus'u Ariadne ve Herkül ile tasviri
8. Viking Çağı Vårby Hazinesi
9. M.S 142 civarı, Bridgeness levhası
10. Homestead ve Orman Yorganı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 1620, Maria Eleonora tacı
12. 1830, Mikroskop
13. 15. yüzyıl, İlahi Ağaç Kalpavriksha'nın Ranakpur Jain tapınağı oymacılığı
14. Galileo Galilei'nin sağ elinin orta parmağı
15. Bir prens ve efsanevi yaratıkları tasvir eden kase
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın