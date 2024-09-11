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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 19:52

Doğanın en kusursuz halini, zamanın en özel anlarını ve hayatı kaydetmek için deklanşöre basarız! Kimilerimiz ise ölümsüzleştirdikleri karelerle hayatı güzelleştirir. İşte, karşınızda zamanı dondurup bir tabloya dönüştürenler... Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 özel kare arasından favoriniz hangisi olacak.

Hazırsanız, başlıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/

Geçtiğimiz Haftanın Eşsiz Karelerine Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Ve karşınızda Como gölü hayaleti!

1. Ve karşınızda Como gölü hayaleti!

2. 13 Ocak 1908, Henri Farman'ın uzun mesafede ilk dairesel uçuşu

2. 13 Ocak 1908, Henri Farman'ın uzun mesafede ilk dairesel uçuşu

Fransız havacılık öncüsü Henri Farman, 1 kilometreden daha uzun bir mesafede ilk dairesel uçuşu gerçekleştirerek 'Grand Prix d'Aviation' ödülünün sahibi oldu. Farman yalnızca Fransa değil tüm dünyada tanınmasını sağlayan bu uçuşu, kendi tasarladığı Voisin-Farman I isimli uçakla gerçekleştirdi.

3. Şehir uyurken: Dubai

3. Şehir uyurken: Dubai

4. Bakış açısı...

4. Bakış açısı...

5. Kahire, Mısır'da bir kadın

5. Kahire, Mısır'da bir kadın
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6. Gün ışığı değil, sislerin arasındaki ay ışığı!

6. Gün ışığı değil, sislerin arasındaki ay ışığı!

7. Helvetesfallet, Aman nehri kanyonu!

7. Helvetesfallet, Aman nehri kanyonu!

Helvetesfallet kanyonu, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve dik kaya duvarlara sahip.

8. Dünyanın ateş gücü: Savunma sanayi...

8. Dünyanın ateş gücü: Savunma sanayi...

9. Ayın evreleri: 28 gün boyunca her gün aynı yerde aynı saatte fotoğraflanmış.

9. Ayın evreleri: 28 gün boyunca her gün aynı yerde aynı saatte fotoğraflanmış.

10. Masumiyet...

10. Masumiyet...
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11. Biraz da romantizm!

11. Biraz da romantizm!

12. Doğa her şeyi güzelleştiriyor!

12. Doğa her şeyi güzelleştiriyor!

13. Son olarak eşsiz gökyüzü!

13. Son olarak eşsiz gökyüzü!

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