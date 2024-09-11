Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/
Doğanın en kusursuz halini, zamanın en özel anlarını ve hayatı kaydetmek için deklanşöre basarız! Kimilerimiz ise ölümsüzleştirdikleri karelerle hayatı güzelleştirir. İşte, karşınızda zamanı dondurup bir tabloya dönüştürenler... Acaba sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 özel kare arasından favoriniz hangisi olacak.
Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Ve karşınızda Como gölü hayaleti!
2. 13 Ocak 1908, Henri Farman'ın uzun mesafede ilk dairesel uçuşu
3. Şehir uyurken: Dubai
4. Bakış açısı...
5. Kahire, Mısır'da bir kadın
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6. Gün ışığı değil, sislerin arasındaki ay ışığı!
7. Helvetesfallet, Aman nehri kanyonu!
8. Dünyanın ateş gücü: Savunma sanayi...
9. Ayın evreleri: 28 gün boyunca her gün aynı yerde aynı saatte fotoğraflanmış.
10. Masumiyet...
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11. Biraz da romantizm!
12. Doğa her şeyi güzelleştiriyor!
13. Son olarak eşsiz gökyüzü!
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