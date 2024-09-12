85 Milyonun Kimlik Bilgileri Çalındı mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyon vatandaşımızın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı iddia edildi. Kabine toplantısının sonunda yapılan bir konuşma, çeşitli internet sitelerinde yer alırken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konuşmanın kasıtlı biçimde manipüle edildiğini açıkladı.

Bakan'ın böyle bir açıklaması olmadığı belirtildi.