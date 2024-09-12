85 Milyonun Kimlik Bilgileri Çalındı mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi
85 Milyonun Kimlik Bilgileri Çalındı mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyon vatandaşımızın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı iddia edildi. Kabine toplantısının sonunda yapılan bir konuşma, çeşitli internet sitelerinde yer alırken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konuşmanın kasıtlı biçimde manipüle edildiğini açıkladı.
Bakan'ın böyle bir açıklaması olmadığı belirtildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bakan'ın, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı söylendi. Uraloğlu'nun "maalesef önleyemedik" diyerek veri sızıntılarını doğruladığı iddiası, internet sitelerinde yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevabın bağlamından koparıldığı belirtildi.
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pekâlâ istifa ne zaman öyleyse sizin görevinizde olduysa bekliyoruz
Sızıntı diyor hala gebeş 85 milyonun bilgisi gitmiş sızıntı diyor hala
kendileri satmıştır güzel para valla internette 500 TL sen düşün bunlar kaça okuttu
Tebrik ederim alayınızı… Ne işe yararsınız siz? Neden varsınız? Vatandaşını hiçbir alanda koruyamayanlar o koltuklarda neden oturuyorlar??