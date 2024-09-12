Görüş Bildir
Haberler
Gündem
85 Milyonun Kimlik Bilgileri Çalındı mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi

85 Milyonun Kimlik Bilgileri Çalındı mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 11:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyon vatandaşımızın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı iddia edildi. Kabine toplantısının sonunda yapılan bir konuşma, çeşitli internet sitelerinde yer alırken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konuşmanın kasıtlı biçimde manipüle edildiğini açıkladı.

Bakan'ın böyle bir açıklaması olmadığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu'na toplantının ardından 'kimlik bilgilerimiz çalındı mı?' sorusunun yöneltildiği iddia edildi. Fakat Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sorunun bağlamından koparıldığını açıkladı.

Bakan'ın, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı söylendi. Uraloğlu'nun "maalesef önleyemedik" diyerek veri sızıntılarını doğruladığı iddiası, internet sitelerinde yer aldı.

Bakan'ın, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladığı söylendi. Uraloğlu'nun "maalesef önleyemedik" diyerek veri sızıntılarını doğruladığı iddiası, internet sitelerinde yer aldı.

Bahsi geçen haberlerde '85 milyon vatandaşımızın verileri çalındı', 'pandemi döneminde sağlık sisteminde sızıntı oluştu' ve 'BTK Google'dan yardım istedi' söylemleri yer aldı.

DMM ise yaptığı açıklamada, 'Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.' ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevabın bağlamından koparıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevabın bağlamından koparıldığı belirtildi.

Öte yandan, 'Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
19
11
5
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kratos

pekâlâ istifa ne zaman öyleyse sizin görevinizde olduysa bekliyoruz

nyra

Sızıntı diyor hala gebeş 85 milyonun bilgisi gitmiş sızıntı diyor hala

b canseon

kendileri satmıştır güzel para valla internette 500 TL sen düşün bunlar kaça okuttu

arif ışık

Tebrik ederim alayınızı… Ne işe yararsınız siz? Neden varsınız? Vatandaşını hiçbir alanda koruyamayanlar o koltuklarda neden oturuyorlar??