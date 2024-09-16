Bilal Erdoğan, 'EYT Konusunda Propaganda Yapanlar Gençleri Kandırdı' Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Sistemin gençlere ve kamuya büyük bir yük yüklediğini söyleyen Erdoğan, 'büyük bir felaketti, gençler kandırıldı' dedi.