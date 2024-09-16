Bilal Erdoğan, 'EYT Konusunda Propaganda Yapanlar Gençleri Kandırdı' Dedi
Bilal Erdoğan, 'EYT Konusunda Propaganda Yapanlar Gençleri Kandırdı' Dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Sistemin gençlere ve kamuya büyük bir yük yüklediğini söyleyen Erdoğan, 'büyük bir felaketti, gençler kandırıldı' dedi.
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Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek, EYT düzenlemesi hakkında düşüncelerini paylaştı.
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Gençlerin kandırıldığını söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, EYT düzenlemesini eleştirerek, "EYT propagandası yapanlar gençleri kandırdı. 'EYT çıksın, gençler iş bulacak' dediler, ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Gençler bu konuda ses çıkarmadı ve sosyal medyada EYT karşıtı bir hareket görmedik" şeklinde konuştu.
"Ben bile karşı olmama rağmen EYT’ye hak kazandım. Kim ödeyecek bu erken emeklilerin maaşlarını? Gençler ödeyecek" diyen Erdoğan, EYT'nin yanlış bir uygulama olduğunu savundu.
Bilal Erdoğan, "42-45 yaşında emekli olanlar var. Bunların maaşını ölene kadar maalesef siz ödeyeceksiniz. EYT yanlış bir uygulamaydı ve gençler bu konuda daha bilinçli olmalıydı" dedi.
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