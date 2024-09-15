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Pucca, Narin'in Babası Arif Güran'ın de Halk TV Muhabiri Ferit Demir'e Tehditvari Konuşmasına Sert Çıktı!

Pucca, Narin'in Babası Arif Güran'ın de Halk TV Muhabiri Ferit Demir'e Tehditvari Konuşmasına Sert Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.09.2024 - 12:35

Yüreğimizi dağlayan Narin olayında oldukça başarı bir gazetecilik örneği gösteren Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef alan Arif Güran tepkilerin odağı olmuştu. Fenomen yazar Pucca hesap sormasını beklediği babanın tehditvari konuşmasına küfürlü tepki gösterdi!

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra acı haberi gelen Narin Güran'ın dere yatağında cansız bedeninin çuval içinde bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra acı haberi gelen Narin Güran'ın dere yatağında cansız bedeninin çuval içinde bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

8 yaşındaki küçük kızın cinayete kurban gittiği kesinleştikten sonra birinci derece akrabaları dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Ortaya çıkan ilk itiraflarda adeta kan dondurmuştu.

8 yaşındaki küçük kızın cinayete kurban gittiği kesinleştikten sonra birinci derece akrabaları dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Ortaya çıkan ilk itiraflarda adeta kan dondurmuştu.

Soruşturma kapsamında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlının tutuklanıp 4 kişininse adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alıp serbest bırakılan isimlerden biri de talihsiz kızın babası Arif Güran olmuştu.

Soruşturma kapsamında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlının tutuklanıp 4 kişininse adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alıp serbest bırakılan isimlerden biri de talihsiz kızın babası Arif Güran olmuştu.

"Gözaltı değil, misafirdim" diyen baba, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk oldu.

"Gözaltı değil, misafirdim" diyen baba, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk oldu.

"Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede" diyerek Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef alan baba Güran'ın sözleri tepki çekmişti.

"Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede" diyerek Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef alan baba Güran'ın sözleri tepki çekmişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Arif Güran'ın tepki çeken sözleri sonrası fenomen yazar Pucca da kendine hakim olamayıp adeta çılgına döndü!

Arif Güran'ın tepki çeken sözleri sonrası fenomen yazar Pucca da kendine hakim olamayıp adeta çılgına döndü!

Sözlerine "Ulan s*k kırığı mahluk!" diyerek küfürlerle başlayan Pucca "Diğer kızına ne olduğu bile muallak, mezar yerini bile bilmiyoruz diyorsun... Yerin dibine girsin sülalenin soyadı!" ifadeleriyle ateş püskürdü.

Sözlerine "Ulan s*k kırığı mahluk!" diyerek küfürlerle başlayan Pucca "Diğer kızına ne olduğu bile muallak, mezar yerini bile bilmiyoruz diyorsun... Yerin dibine girsin sülalenin soyadı!" ifadeleriyle ateş püskürdü.

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