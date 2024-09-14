Narin'in Babası Arif Güran Halk TV Muhabiri Ferit Demir'i Hedef Gösterdi: "İki Haber Yapacaksınız Diye..."

Öztürk, Güran'ın isim vermemesi için ısrar etse de Arif Güran sözlerine devam etti. Güran,'Ferit Demir ilk gün sen buraya geldin. Ben senin hemşerinim dedin, ben de 'sen benim başımın tacısın' dedim. Hepsi de benim kızım için gelmiş. Bu insana bir tek ters kelime konuşmadık. Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede.' ifadelerini kullandı.