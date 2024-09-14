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Narin'in Babası Arif Güran Halk TV Muhabiri Ferit Demir'i Hedef Gösterdi: "İki Haber Yapacaksınız Diye..."

Narin'in Babası Arif Güran Halk TV Muhabiri Ferit Demir'i Hedef Gösterdi: "İki Haber Yapacaksınız Diye..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 11:16

Türkiye, Narin soruşturmasını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu süreçte ön plana çıkarak başarılı bir gazetecilik örneği sergileyen isimlerden birisi de Halk TV muhabiri Ferit Demir oldu.

CNN Türk'e konuk olan Narin'in babası Arif Güran ise Ferit Demir'i hedef aldı. 

Demir, daha önceki açıklamalarında tehdit edildiğini belirtmişti.

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21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi.

21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi.

Evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan Narin, bir daha dönmedi. 19 gün boyunca devam eden arama çalışmalarının ardından, Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Minik Narin'in cansız bedeni, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tüm Türkiye, Narin gündemini yakından takip etmeye devam ediyor.

Minik Narin'in cansız bedeni, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tüm Türkiye, Narin gündemini yakından takip etmeye devam ediyor.

Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor. Soruşturmada anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin'in babası Arif Güran da savcılık tarafından serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

Narin'in babası Arif Güran da savcılık tarafından serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

Arif Güran, son olarak CNN Türk'ün konuğu oldu. 'Gözaltı değil, misafirdim' diyen baba, canlı yayında da dikkat çekici ifadeler kullandı.

Arif Güran, konuşması esnasında özellikle Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef aldı. Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi'ne konuk olan baba, "Bu kadar da yalan haber olmaz" diyerek Ferit Demir'i eleştirdi.

Arif Güran, konuşması esnasında özellikle Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef aldı. Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi'ne konuk olan baba, "Bu kadar da yalan haber olmaz" diyerek Ferit Demir'i eleştirdi.

Öztürk, Güran'ın isim vermemesi için ısrar etse de Arif Güran sözlerine devam etti. Güran,'Ferit Demir ilk gün sen buraya geldin. Ben senin hemşerinim dedin, ben de 'sen benim başımın tacısın' dedim. Hepsi de benim kızım için gelmiş. Bu insana bir tek ters kelime konuşmadık. Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede.' ifadelerini kullandı.

Arif Güran'ın " İki haber yapacaksınız diye buna ne hakkınız var?" dediği Ferit Demir ise Narin soruşturmasında gün yüzüne çıkardığı detaylarla başarılı bir gazetecilik örneği sergilemişti.

Arif Güran'ın " İki haber yapacaksınız diye buna ne hakkınız var?" dediği Ferit Demir ise Narin soruşturmasında gün yüzüne çıkardığı detaylarla başarılı bir gazetecilik örneği sergilemişti.

Ferit Demit, ilk günden bu yana köydeki gelişmeleri aktarmış, yakaladığı detaylarla Narin konusunun gündemde kalmasını sağlamıştı.

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"Yayın yapmayın diyorlar. Ben hemen konuyu anlatayım, gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu da belirteyim."

"Yayın yapmayın diyorlar. Ben hemen konuyu anlatayım, gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu da belirteyim."

Ferit Demir, Valilik önünden canlı yayına katılmış fakat yayını, görevliler tarafından engellenmişti. Demir ise canlı yayına devam edemeyeceğini bu sözlerle aktarmıştı.

Ferit Demir ayrıca, Narin'in yakınları tarafından tehdit edildiğini de belirtmişti.

Ferit Demir ayrıca, Narin'in yakınları tarafından tehdit edildiğini de belirtmişti.
twitter.com

Ferit Demir'e ise diğer gazetecilerden de destek gelmeye devam ediyor;

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