Narin'in Babası Arif Güran Halk TV Muhabiri Ferit Demir'i Hedef Gösterdi: "İki Haber Yapacaksınız Diye..."
Narin'in Babası Arif Güran Halk TV Muhabiri Ferit Demir'i Hedef Gösterdi: "İki Haber Yapacaksınız Diye..."
Türkiye, Narin soruşturmasını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu süreçte ön plana çıkarak başarılı bir gazetecilik örneği sergileyen isimlerden birisi de Halk TV muhabiri Ferit Demir oldu.
CNN Türk'e konuk olan Narin'in babası Arif Güran ise Ferit Demir'i hedef aldı.
Demir, daha önceki açıklamalarında tehdit edildiğini belirtmişti.
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21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi.
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Minik Narin'in cansız bedeni, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tüm Türkiye, Narin gündemini yakından takip etmeye devam ediyor.
Narin'in babası Arif Güran da savcılık tarafından serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.
Arif Güran, konuşması esnasında özellikle Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef aldı. Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi'ne konuk olan baba, "Bu kadar da yalan haber olmaz" diyerek Ferit Demir'i eleştirdi.
Arif Güran'ın " İki haber yapacaksınız diye buna ne hakkınız var?" dediği Ferit Demir ise Narin soruşturmasında gün yüzüne çıkardığı detaylarla başarılı bir gazetecilik örneği sergilemişti.
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"Yayın yapmayın diyorlar. Ben hemen konuyu anlatayım, gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu da belirteyim."
Ferit Demir ayrıca, Narin'in yakınları tarafından tehdit edildiğini de belirtmişti.
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