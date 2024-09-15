Bülent Ersoy'un Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e "Bu Güzel mi" Eleştirisine Doğuş'tan Tepki Geldi!

Geçtiğimiz günlerde finali düzenlenen Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen'in seçilmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüştü. Tartışmalar sürerken 'Bu güzel mi şimdi?!' diyerek tescilli güzeli eleştiren Bülent Ersoy da tepkilerin odağı oldu. Konuya sessiz kalamayan Doğuş, Diva'ya çıkışırken İdil Bilgen'i tebrik etti.