Bülent Ersoy'un Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e "Bu Güzel mi" Eleştirisine Doğuş'tan Tepki Geldi!
Bülent Ersoy'un Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e "Bu Güzel mi" Eleştirisine Doğuş'tan Tepki Geldi!
Geçtiğimiz günlerde finali düzenlenen Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen'in seçilmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüştü. Tartışmalar sürerken 'Bu güzel mi şimdi?!' diyerek tescilli güzeli eleştiren Bülent Ersoy da tepkilerin odağı oldu. Konuya sessiz kalamayan Doğuş, Diva'ya çıkışırken İdil Bilgen'i tebrik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Turkey 2024 yarışmasınının merakla beklenen finali 11 Eylül akşamı gerçekleşti. Taç takmak için finalde son kez podyuma çıkan 20 güzelin arasından birinci seçilen İdil Bilgen oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki güzelin taç takmasından sonra sosyal medya epey hareketlendi.
Sosyal medyanın adeta ikiye bölündüğü anlarda gözler başta eski tescilli güzeller olmak üzere ünlüler dünyasına çevrildi. Kimileri İdil Bilgen'i eleştirmekten geri kalmazken kimileri de dimdik arkasında durdu.
Konu hakkında yorum yapmadan geçemeyen Bülent Ersoy'un İdil Bilgen'in fotoğrafını görünce "Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” demesi büyük bir kesim tarafından çok ayıplanmıştı.
Diva'nın gündeme bomba gibi düşen sözlerinden sonra tepkisini göstermekten geri durmayanlardan biri de Doğuş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersoy'a tepkisini "Gerçekten üzülüyorum kadının kadına yaptığına..." diyerek belirten ünlü şarkıcı "Kaç gündür bu kadına söylenmedik laf kalmadı. Hayırlı olsun tacın kardeşim" sözleriyle de İdil Bilgen'e destek çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın