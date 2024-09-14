Duyduk Duymadık Demeyin: Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İtalya'da Katıldığı Programda İlk Kez Açıkladı!
Duyduk Duymadık Demeyin: Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyetini İtalya'da Katıldığı Programda İlk Kez Açıkladı!
Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!
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Fatih Harbiye dizisinde tanışarak 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de haklarında çıkan tüm ihanet iddialarına rağmen aşklarını tam gaz ilerleten Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Tavırları ve özellikle de aşk komasına sokan açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Atagül ve Doğulu, geçtiğimiz aylarda sevenleriyle müjdeli bir haber paylaşmış ve bebek beklediklerini açıklamışlardı hatırlarsanız.
Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Neslihan Atagül, herkesin merakla beklediği bir haberi daha geçtiğimiz saatlerde sevenleriyle paylaştı!
İtalya'da ‘Verissimo’ programına konuk olan Atagül, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! Bu zamana kadar çıkan tm iddiaların aksine Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bir oğlu olacak!
Atagül aynı zamanda “Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?” sorusuna da "Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını" cevabını verdi.
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