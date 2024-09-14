"Amacı Tahliye Ettirmek": Mustafa Sandal Kirasını İki Kattan Fazla Artıran Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu!
"Amacı Tahliye Ettirmek": Mustafa Sandal Kirasını İki Kattan Fazla Artıran Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu!
Mustafa Sandal, Etilerde'ki ünlü Savoy Sitesi'nde oturduğu evin kirasının iki kattan fazla artırılması sonucunda ev sahibiyle mahkemelik oldu.
KAYNAK: Hürriyet/Özge Eğrikar
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90'lı ve 2000'li yıllarda müzik sektöründe fırtınalar estiren ve esamesi hala okunmaya devam eden Mustafa Sandal'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Mustafa Sandal, dansları ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Sandal, Etilerde'ki ünlü Savoy Sitesi'nde oturduğu evin kirasının iki kattan fazla artırılması sonucunda ev sahibiyle mahkemelik oldu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Sandal'ın kiracı olduğu evin sahibi İrem Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi ve Sandal'ın ödediği 65 bin TL'lik kira çevre dairelere göre düşük kaldı.
Mahkemeye sunulan dilekçede "Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat’ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Mustafa Sandal ise kira için talep edilen miktarın fahiş fiyat olduğunu belirterek davanın reddini istedi ve ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu belirtti.
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