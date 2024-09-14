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Miss Turkey 2024 Jürisi Gizem Karaca İdil Bilgen’i Korurken Bülent Ersoy’a da İnceden Laf Çarpıttı!

Miss Turkey 2024 Jürisi Gizem Karaca İdil Bilgen’i Korurken Bülent Ersoy’a da İnceden Laf Çarpıttı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 18:36

Miss Turkey 2024 yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Gizem Karaca, İdil Bilgen'in zorbalığa uğradığını düşündüğünü açıklarken Bülent Ersoy'a da inceden laf çarpıttı.

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Son birkaç gündür gündemimizde Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen var biliyorsunuz ki. Ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada çok eleştirilmiş hatta birçok ünlü isim de Bilgen'in birinciliği hakkında yakışıksız bazı yorumlarda bulunmuştu.

Son birkaç gündür gündemimizde Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen var biliyorsunuz ki. Ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada çok eleştirilmiş hatta birçok ünlü isim de Bilgen'in birinciliği hakkında yakışıksız bazı yorumlarda bulunmuştu.

O ünlü isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş, Ersoy'un İdil Bilgen hakkında yaptığı “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” açıklamaları çok konuşulmuştu.

O ünlü isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş, Ersoy'un İdil Bilgen hakkında yaptığı “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” açıklamaları çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

İdil Bilgen'in birinciliği hakkında fikri sorulan ünlü isimlerden biri de Miss Turkey 2024 jüri üyelerinden biri olan Gizem Karaca'ydı.

İdil Bilgen'in birinciliği hakkında fikri sorulan ünlü isimlerden biri de Miss Turkey 2024 jüri üyelerinden biri olan Gizem Karaca'ydı.

İdil Bilgen'in birinciliği ve ünlü güzele gelen eleştiriler hakkında “Çok donanımlı, güzel bir kız. İdil’e yapılan zorbalık" açıklamalarında bulunan Karaca, Bülent Ersoy'la polemiğe girmek istemediğini de belirterek Diva'ya inceden laf çarpıttı.

İdil Bilgen'in birinciliği ve ünlü güzele gelen eleştiriler hakkında “Çok donanımlı, güzel bir kız. İdil’e yapılan zorbalık" açıklamalarında bulunan Karaca, Bülent Ersoy'la polemiğe girmek istemediğini de belirterek Diva'ya inceden laf çarpıttı.

İşte o anlar 👇🏻

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