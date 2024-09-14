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Miss Turkey 2024'te İlk 20'ye Giremeyen İpek Kuşçu'nun "Ben Hep Güzeldim" Açıklaması Tartışma Yarattı!

Miss Turkey 2024'te İlk 20'ye Giremeyen İpek Kuşçu'nun "Ben Hep Güzeldim" Açıklaması Tartışma Yarattı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 17:42

Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ve 'Hep güzeldim' açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Miss Turkey 2024 yarışmasında 20 güzel arasından birinci seçilen isim İdil Bilgen olmuştu hatırlarsanız. İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada çok eleştirilirken ünlü güzel eleştiriler hakkında ilk açıklamasını da geçtiğimiz saatlerde yapmıştı.

Miss Turkey 2024 yarışmasında 20 güzel arasından birinci seçilen isim İdil Bilgen olmuştu hatırlarsanız. İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada çok eleştirilirken ünlü güzel eleştiriler hakkında ilk açıklamasını da geçtiğimiz saatlerde yapmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Yarışmanın öne çıkan bir başka ismi ise ilk 20 güzel arasına giremeyen İpek Kuşçu olmuştu. Hatta Kuşçu'nun "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" açıklamaları da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Yarışmanın öne çıkan bir başka ismi ise ilk 20 güzel arasına giremeyen İpek Kuşçu olmuştu. Hatta Kuşçu'nun "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" açıklamaları da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

O anları da burada anlatmıştık 👇🏻

İlk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir açıklama daha geldi. Kuşçu'nun kendini tanıttığı, övdüğü ve diğer güzelleri de inceden eleştirdiği açıklaması sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

İlk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir açıklama daha geldi. Kuşçu'nun kendini tanıttığı, övdüğü ve diğer güzelleri de inceden eleştirdiği açıklaması sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

Gelin önce İpek Kuşçu'nun kendini tanıttığı açıklamalarına bir bakalım 👇🏻

Gelin önce İpek Kuşçu'nun kendini tanıttığı açıklamalarına bir bakalım 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım👇🏻
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