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41 Kere Maşallah: Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu ile Son Paylaşımı "Anne-Kız Demeye Bin Şahit" Dedirtti!

41 Kere Maşallah: Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu ile Son Paylaşımı "Anne-Kız Demeye Bin Şahit" Dedirtti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 21:41

Güzelliği dillere destan olan 51 yaşındaki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'yla son pozu görenlere 'Anne-kız demeye bin şahit' dedirtti.

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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem açıklamaları hem tarzı hem de görünümü ile magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerinden biri.

Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem açıklamaları hem tarzı hem de görünümü ile magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerinden biri.

Samyeli'nin her pozu, her açıklaması hatta attığı her adımı olay oluyor desek yeri! Tabii ünlü ismin kızlarıyla verdiği pozlar da sık sık gündemimizde yer alıyor.

Samyeli'nin her pozu, her açıklaması hatta attığı her adımı olay oluyor desek yeri! Tabii ünlü ismin kızlarıyla verdiği pozlar da sık sık gündemimizde yer alıyor.

Bugün de o günlerden bir tanesi. Çünkü kızı Deren Talu ile paylaşım yapan Defne Samyeli'nin son pozu yine görenlere "Anne-kız demeye bin şahit" dedirtmeyi başardı!

Bugün de o günlerden bir tanesi. Çünkü kızı Deren Talu ile paylaşım yapan Defne Samyeli'nin son pozu yine görenlere "Anne-kız demeye bin şahit" dedirtmeyi başardı!

İşte anne-kızın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan son paylaşımı 👇🏻

İşte anne-kızın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan son paylaşımı 👇🏻

Şimdi gelin, bir de yorumlara bakalım 👇🏻

Şimdi gelin, bir de yorumlara bakalım 👇🏻
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