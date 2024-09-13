41 Kere Maşallah: Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu ile Son Paylaşımı "Anne-Kız Demeye Bin Şahit" Dedirtti!
41 Kere Maşallah: Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu ile Son Paylaşımı "Anne-Kız Demeye Bin Şahit" Dedirtti!
Güzelliği dillere destan olan 51 yaşındaki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'yla son pozu görenlere 'Anne-kız demeye bin şahit' dedirtti.
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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem açıklamaları hem tarzı hem de görünümü ile magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerinden biri.
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Samyeli'nin her pozu, her açıklaması hatta attığı her adımı olay oluyor desek yeri! Tabii ünlü ismin kızlarıyla verdiği pozlar da sık sık gündemimizde yer alıyor.
Bugün de o günlerden bir tanesi. Çünkü kızı Deren Talu ile paylaşım yapan Defne Samyeli'nin son pozu yine görenlere "Anne-kız demeye bin şahit" dedirtmeyi başardı!
İşte anne-kızın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan son paylaşımı 👇🏻
Şimdi gelin, bir de yorumlara bakalım 👇🏻
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