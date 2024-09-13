Seren Serengil'den Eleştiri Yağmuruna Tutulan Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Paragraf Boyu Destek!
Seren Serengil'den Eleştiri Yağmuruna Tutulan Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Paragraf Boyu Destek!
Birinciliğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'e bir destek de Seren Serengil'den geldi.
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Bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda gerçekleşen Miss Turkey yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu tabii.
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Bilgen'in birinciliğinin kimileri haksız kazanç olduğunu düşünüp ünlü güzeli eleştiri yağmuruna tutsa da Çağla Şikel başta olmak üzere birçok ünlü isimden Bilgen'e tam destek geldi.
Eleştirileri haksız bularak Bilgen'e destek olan isimlerden bir tanesi de yaşadığı kaoslar ile gündeme sık sık gelen Seren Serengil oldu.
Instagram hesabından İdil Bilgen'in birincilik pozunu paylaşan Serengil, "Bu ülkede iyi bir ailenin kızı olarak doğduysan yokluk çekmediysen iyi şartlarda yetiştiysen daha donanımlıysan ve iyi yetiştirildiysen babanın veya annenin titri varsa kısacası onlardan farklıysa her şeyin, bu onları çok rahatsız eder." açıklamalarında bulundu.
Güzelliğin sadece görsellikten ibaret olmadığını belirten Serengil, Bilgen'i eleştirenlere vizyonsuz demeyi de ihmal etmedi 👇🏻
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Bilgen'e tavsiyelerde bulunan Serengil, "babana onun konumuna mevkisine satasacaklar senin yerinde olsam asla bu görgüsüz bir genç kıza çirkin diyebilecek kadar ileri giden şiddetin en çirkin halini utanmadan saygısızca dalgaya dökerek yapan bu çevrenin insanı olma" açıklamaları ile Bilgen'i uyardı 👇🏻
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