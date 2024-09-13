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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 18:35

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Gülben Ergen, Narin'in adını yaşatacağını duyurdu!

Gülben Ergen, Narin'in adını yaşatacağını duyurdu!
twitter.com

Şahan Gökbakar, yine futbola düştü.

Şahan Gökbakar, yine futbola düştü.
twitter.com

İyi ki doğmuş o zaman!

İyi ki doğmuş o zaman!
twitter.com

🫢

🫢
twitter.com

Valla 🦋

Valla 🦋
twitter.com
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Hadi bakalım, bekliyoruz.

Hadi bakalım, bekliyoruz.
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Bu sıralar herkes çok gergin.

Bu sıralar herkes çok gergin.
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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