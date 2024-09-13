Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Gülben Ergen, Narin'in adını yaşatacağını duyurdu!
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Şahan Gökbakar, yine futbola düştü.
İyi ki doğmuş o zaman!
🫢
Valla 🦋
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Hadi bakalım, bekliyoruz.
😂
Bu sıralar herkes çok gergin.
😂
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