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Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan'dan Narin Güran Yorumu: "İdam Kesinlikle Çözüm Değil"

Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan'dan Narin Güran Yorumu: "İdam Kesinlikle Çözüm Değil"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 22:52 Son Güncelleme: 14.09.2024 - 23:14

Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerinin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan oldu.

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra tam 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmış, Narin Güran'ın hala sonuçlanamayan ölümü sosyal medyada büyük ses getirmişti hatırlarsanız.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra tam 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmış, Narin Güran'ın hala sonuçlanamayan ölümü sosyal medyada büyük ses getirmişti hatırlarsanız.

Küçük Narin'in ölümünde birçok aile üyesinin ismi geçerken sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de yaşananlara tepki gelmişti.

Küçük Narin'in ölümünde birçok aile üyesinin ismi geçerken sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de yaşananlara tepki gelmişti.

Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan oldu.

Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de Bahar'ın Nevra Hanım'ı Hatice Aslan oldu.

Bu sıralar Narin'den başka bir şey takip edemediğini belirten Aslan, "İdam talepleri var ama idam kesinlikle çözüm değil. İdamın olduğu ülkelerde de bunun çözüm olmadığını görüyoruz. Sorunun kökten çözülmesi gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

Bu sıralar Narin'den başka bir şey takip edemediğini belirten Aslan, "İdam talepleri var ama idam kesinlikle çözüm değil. İdamın olduğu ülkelerde de bunun çözüm olmadığını görüyoruz. Sorunun kökten çözülmesi gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

İşte o anlar 👇🏻

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