O Bir Efsaneydi: Sanat Güneşi Zeki Müren'in En İkonik Anlarını Birlikte İnceliyoruz!
O Bir Efsaneydi: Sanat Güneşi Zeki Müren'in En İkonik Anlarını Birlikte İnceliyoruz!
Sanat güneşi lakaplı ünlü sanatçı Zeki Müren'in en komik ve ikonik anlarını birlikte inceliyoruz!
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Klasik Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sanat Güneşi lakaplı ünlü sanatçı Zeki Müren, şahsına münhasır kişiliği ile dikkat çeken ünlülerden biriydi biliyorsunuz ki.
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Biz de sizler için ünlü sanatçı Zeki Müren'in en komik ve ikonik anlarını derledik! Hazırsanız başlıyoruz!
Bir gün yakın arkadaşı Müzeyyen Senar'la sevgilisini tanıştıran Zeki Müren, Senar'ı "Sakın kimselere söyleme, bilinmesin" diye tembihlemiş. Senar ise kalabalık ortasında "Enişte" diye seslenince tabii herkes Zeki Müren'in ilişkisini öğrenmiş. Zeki Müren ise Müzeyyen Senar'a bu yüzden küsmüş ve bir daha da barışmamış.
Zeki Müren, 'Türkiye henüz hazır değil' gibi söylemlere takılmadan kendi döneminde en marjinal kıyafetleri giymiş ve halk tarafından sonsuz bir krediye sahipti.
Ünlü sanatçı, yüksek ölüm riski bulunan bir ameliyata girmeden önce annesine bir mektup yazmış ve mektubunda tüm mal varlığını yoksul insanlara şifa olması amacıyla kurulacak 'Müren Vakfı'na bağışlamıştı.
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Ünlü sanatçı "Eşcinsel misiniz?" sorusuna "4 duvar arasında kalan ve kimseye zararı olmayan şeyler kişinin yalnızca kendisini ilgilendirir ve normal kabul edilmelidir" yanıtını vermişti!
Zeki Müren, başka bir şehirde görev yapan sevgilisi için o şehirde bir ev kiralayarak kasabaya girerken kimse tarafından tanınmamak için kadın çarşafı giymişti.
Bülent Ersoy'un iddiasına ve arkadaşı Radi Dikici'nin yazdığı "Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren" adlı biyografi kitabında anlatılanlara göre Zeki Müren, Antalya'da davet edildiği bir düğünde damatla ilişki yaşamış ve olay ortaya çıkınca Bodrum'a taşınmış.
Ünlü sanatçı okul yıllarında zorbalığa maruz kalınca erkek olduğunu kanıtlamak için okul kantininde herkesin içerisinde pantolonunu indirmiş!
Müren, film yapımcılarına "Posterlerde en büyük Zeki Müren ismi yazacak" şartı koşmuş.
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Ünlü sanatçı Gönül Yazar çalıştığı gazinoda öne çıkmaya başladığında ünlü isimle çok uğraşmış. Gönül Yazar pes edip istifa ettiğinde ise arayıp gönlünü alarak ertesi gün "Sen benim olduğum yerde istifa edemezsin, ancak ben seni kovarım" diyerek Gönül Yazar'ı kovmuş.
Zeki Müren, kendisine "Bugün cumhurbaşkanı Cevdet Sunay izlemeye gelecek, acaba o mini eteği giymeseniz mi?" diyen gazino patronuna "Ben bir sanatçıyım, cumhurbaşkanı geliyor diye kıyafet mi değiştireceğim?" cevabını vererek sahneye eteğiyle çıkmış.
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