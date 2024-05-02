Taksiciler, Martı TAG Çağırıp Tehdit Etti: “Kan Dökülecek Bak Kan!”
Taksiciler, Martı TAG Çağırıp Tehdit Etti: “Kan Dökülecek Bak Kan!”
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Martı TAG uygulaması, vatandaşlara UBER tarzı hizmet vermeye devam ediyor.
Taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında bir tartışma da Ankara’da yaşandı.
Taksi durağında bulunan taksiciler, uygulama üzerinden çağırdığı sürücüyü “Kan dökülecek bak” diyerek tehdit etti.
Martı’nın sahibi Oğuz Alper Öktem’in paylaştığı görüntüler 👇
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