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Taksiciler, Martı TAG Çağırıp Tehdit Etti: “Kan Dökülecek Bak Kan!”

Taksiciler, Martı TAG Çağırıp Tehdit Etti: “Kan Dökülecek Bak Kan!”

Taksici
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 15:27

Ankara’da bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı. Taksiciler, sürücüyü “kan dökülecek bak” diyerek tehdit etti.

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Martı TAG uygulaması, vatandaşlara UBER tarzı hizmet vermeye devam ediyor.

Martı TAG uygulaması, vatandaşlara UBER tarzı hizmet vermeye devam ediyor.

Taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında bir tartışma da Ankara’da yaşandı.

Taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında bir tartışma da Ankara’da yaşandı.

Taksi durağında bulunan taksiciler, uygulama üzerinden çağırdığı sürücüyü “Kan dökülecek bak” diyerek tehdit etti.

Taksi durağında bulunan taksiciler, uygulama üzerinden çağırdığı sürücüyü “Kan dökülecek bak” diyerek tehdit etti.

Martı’nın sahibi Oğuz Alper Öktem’in paylaştığı görüntüler 👇

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