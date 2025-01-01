Martı Tag Sürücüsü Oğuz Alper Öktem'e İsyan Etti: ''Hani Yasaldı? Paramı Ver Oğuz!”
Martı Tag Sürücüsü Oğuz Alper Öktem'e İsyan Etti: ''Hani Yasaldı? Paramı Ver Oğuz!”
Martı Tag son ayların en popüler ulaşım seçeneklerinden olmaya başladı. Özellikle İstanbul’da tercih edilen Martı Tag’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, uzun bir dava sürecinin sonunda Martı Tag’ın yasal olarak kabul edildiğini paylaşmıştı. Ancak henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Yasal olduğunu düşünerek Martı Tag’da şoförlük yapan bir vatandaş başına gelenlere sitem etti. Gelin detaylara geçelim.
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Sivil trafik ekipleri tarafından çevrilen vatandaş 32 bin TL ceza yediğini söyledi.
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Aracının çekildiği ana da videoda yer verdi. Vatandaş Oğuz Alper Öktem’e seslenerek, “Hani yasaldı, paramı ver Oğuz!” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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