onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Martı Tag Sürücüsü Oğuz Alper Öktem'e İsyan Etti: ''Hani Yasaldı? Paramı Ver Oğuz!”

Martı Tag Sürücüsü Oğuz Alper Öktem'e İsyan Etti: ''Hani Yasaldı? Paramı Ver Oğuz!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 15:12

Martı Tag son ayların en popüler ulaşım seçeneklerinden olmaya başladı. Özellikle İstanbul’da tercih edilen Martı Tag’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, uzun bir dava sürecinin sonunda Martı Tag’ın yasal olarak kabul edildiğini paylaşmıştı. Ancak henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Yasal olduğunu düşünerek Martı Tag’da şoförlük yapan bir vatandaş başına gelenlere sitem etti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivil trafik ekipleri tarafından çevrilen vatandaş 32 bin TL ceza yediğini söyledi.

Sivil trafik ekipleri tarafından çevrilen vatandaş 32 bin TL ceza yediğini söyledi.

Aracının çekildiği ana da videoda yer verdi. Vatandaş Oğuz Alper Öktem’e seslenerek, “Hani yasaldı, paramı ver Oğuz!” dedi.

Aracının çekildiği ana da videoda yer verdi. Vatandaş Oğuz Alper Öktem’e seslenerek, “Hani yasaldı, paramı ver Oğuz!” dedi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeiklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın