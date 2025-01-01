Martı Tag Sürücüsü Oğuz Alper Öktem'e İsyan Etti: ''Hani Yasaldı? Paramı Ver Oğuz!”

Martı Tag son ayların en popüler ulaşım seçeneklerinden olmaya başladı. Özellikle İstanbul’da tercih edilen Martı Tag’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, uzun bir dava sürecinin sonunda Martı Tag’ın yasal olarak kabul edildiğini paylaşmıştı. Ancak henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Yasal olduğunu düşünerek Martı Tag’da şoförlük yapan bir vatandaş başına gelenlere sitem etti. Gelin detaylara geçelim.