2025’e Girmemizle Birlikte Mustafa Sarıgül’den Fiyatlara Gönderme Geldi: “Zam Yağmuru Başladı”

2025 yılı için açıklanan asgari ücret henüz maaşlara yansımadan dahi geçtiğimiz haftalarda fiyatlarda bir artış olduğuna şahit olduk. Şimdiyse 2025’i karşılamamızla birlikte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Mustafa Sarıgül de yeni yılın ilk gününde bu konuya değinmeden edemedi. Sarıgül Twitter takipçilerinin yeni yılını zamlara yaptığı göndermeyle kutladı. Gelin detaylara geçelim.