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2025’e Girmemizle Birlikte Mustafa Sarıgül’den Fiyatlara Gönderme Geldi: “Zam Yağmuru Başladı”

2025’e Girmemizle Birlikte Mustafa Sarıgül’den Fiyatlara Gönderme Geldi: “Zam Yağmuru Başladı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.01.2025 - 12:01

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2025 yılı için açıklanan asgari ücret henüz maaşlara yansımadan dahi geçtiğimiz haftalarda fiyatlarda bir artış olduğuna şahit olduk. Şimdiyse 2025’i karşılamamızla birlikte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Mustafa Sarıgül de yeni yılın ilk gününde bu konuya değinmeden edemedi. Sarıgül Twitter takipçilerinin yeni yılını zamlara yaptığı göndermeyle kutladı. Gelin detaylara geçelim.

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Şemsiye ile video çeken Sarıgül, “zam yağmuru başladı, şemsiyeleri açalım” dedi.

Şemsiye ile video çeken Sarıgül, “zam yağmuru başladı, şemsiyeleri açalım” dedi.

“Dün gececen beri zamlar dolu gibi yağıyor.” cümlesini de sözlerine ekledi.

“Dün gececen beri zamlar dolu gibi yağıyor.” cümlesini de sözlerine ekledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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