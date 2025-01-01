2025’e Girmemizle Birlikte Mustafa Sarıgül’den Fiyatlara Gönderme Geldi: “Zam Yağmuru Başladı”

2025 yılı için açıklanan asgari ücret henüz maaşlara yansımadan dahi geçtiğimiz haftalarda fiyatlarda bir artış olduğuna şahit olduk. Şimdiyse 2025’i karşılamamızla birlikte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Mustafa Sarıgül de yeni yılın ilk gününde bu konuya değinmeden edemedi. Sarıgül Twitter takipçilerinin yeni yılını zamlara yaptığı göndermeyle kutladı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şemsiye ile video çeken Sarıgül, “zam yağmuru başladı, şemsiyeleri açalım” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Dün gececen beri zamlar dolu gibi yağıyor.” cümlesini de sözlerine ekledi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın