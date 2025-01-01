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Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları 2025

Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları 2025

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 10:33

Merakla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleşti. Vatandaşlar 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmak için her sene olduğu gibi bu sene de Milli Piyango biletlerine başvurdu.

Yılbaşı bileti alan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ediyor. Arama motorlarında ise “Hangi rakamlar ikramiye kazandı?” sorusunun yanıtı aranıyor. 

İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları 2025, Büyük İkramiye, Teselli İkramiyesi, Amorti Kazanan Rakamlar! Yılbaşı Çekilişi Sonuçları

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Her yıl büyük ikramiye hayaliyle alınan Milli Piyango biletlerinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık saat 23.30'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Her yıl büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını merak ediyorlar.

Her yıl büyük ikramiye hayaliyle alınan Milli Piyango biletlerinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık saat 23.30'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Her yıl büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını merak ediyorlar.

'İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları 2025, Büyük İkramiye, Teselli İkramiyesi, Amorti Kazanan Rakamlar, Yılbaşı Çekilişi Sonuçları.'

"Büyük İkramiye'yi Kazanan Rakam Hangisi?"

"Büyük İkramiye'yi Kazanan Rakam Hangisi?"

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 1052448 numaralı bilete çıktı. İkramiye, üç çeyrek bilete isabet etti.

İsabet eden biletlerin il ve ilçeleri şöyle:

Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama

Amorti Vuran Rakamlar

Amorti Vuran Rakamlar

2 ve 7 numaraları amorti kazandıran rakamlar oldu.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Sorgulama ve Çekiliş Sonuçlarına Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı Çekilişi İkramiye Tablosu

Yılbaşı Çekilişi İkramiye Tablosu

  • 1 adet ikramiye: 600.000.000. (Toplam: 600.000.000)

  • 2 adet ikramiye: 60.000.000 (Toplam: 120.000.000)

  • 10 adet ikramiye: 6.000.000 (Toplam: 60.000.000)

  • 20 adet ikramiye: 1.500.000 (Toplam: 30.000.000)

  • 30 adet ikramiye: 1.000.000 (Toplam: 30.000.000)

  • 80 adet ikramiye: 100.000 (Toplam: 8.000.000)

  • 100 adet ikramiye: 50.000 (Toplam: 5.000.000)

  • 170 adet ikramiye: 25.000 (Toplam: 4.250.000)

  • 800 adet ikramiye: 10.000 (Toplam: 8.000.000)

  • 6.000 adet ikramiye: 6.000 (Toplam: 36.000.000)

  • 40.000 adet ikramiye: 4.000 (Toplam: 160.000.000)

  • 200.000 adet ikramiye: 1.800 (Toplam: 360.000.000)

  • 700.000 adet ikramiye: 1.200 (Toplam: 840.000.000)

  • 2.000.000 adet ikramiye: 600 (Toplam: 1.200.000.000)

  • 63 Teselli İkramiyesi: 600.000 (Toplam: 37.800.000)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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