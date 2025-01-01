Merakla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleşti. Vatandaşlar 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmak için her sene olduğu gibi bu sene de Milli Piyango biletlerine başvurdu.

Yılbaşı bileti alan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ediyor. Arama motorlarında ise “Hangi rakamlar ikramiye kazandı?” sorusunun yanıtı aranıyor.

İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama: Milli Piyango Sonuçları 2025, Büyük İkramiye, Teselli İkramiyesi, Amorti Kazanan Rakamlar! Yılbaşı Çekilişi Sonuçları