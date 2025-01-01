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Galata Köprüsü’nde Büyük Gazze Mitingi: İsrail’in Katliamına Karşı Filistin Yürüyüşü Düzenleniyor

Galata Köprüsü’nde Büyük Gazze Mitingi: İsrail’in Katliamına Karşı Filistin Yürüyüşü Düzenleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2025 - 10:03

İstanbul’da büyük Gazze Mitingi için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde bir araya geldi. Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan 400’e yakın kitle örgütü sabah namazını Ayasofya’da kırdı ardından trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’ne ulaşmak için yürüyüşe başladı. Galata Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar sık sık 'Katil İsrail hesap verecek' sloganları attı.

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Filistin’deki İsrail katliamına “Dur” demek için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde toplandı. Sabah namazını Ayasofya’da kılan vatandaşlar Galata Köprüsü’ne yürüyüşe geçti.

Filistin’deki İsrail katliamına “Dur” demek için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde toplandı. Sabah namazını Ayasofya’da kılan vatandaşlar Galata Köprüsü’ne yürüyüşe geçti.

Miting Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen yaklaşık 400 kitle örgütünün katılımıyla gerçekleşiyor.

Trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’nde bir araya gelenler İsrail’in katliamını protesto etti.

Trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’nde bir araya gelenler İsrail’in katliamını protesto etti.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı bulunan katılımcılar "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı bulunan katılımcılar "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

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Galata Köprüsü böyle görüntülendi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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