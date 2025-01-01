Galata Köprüsü’nde Büyük Gazze Mitingi: İsrail’in Katliamına Karşı Filistin Yürüyüşü Düzenleniyor
Galata Köprüsü’nde Büyük Gazze Mitingi: İsrail’in Katliamına Karşı Filistin Yürüyüşü Düzenleniyor
İstanbul’da büyük Gazze Mitingi için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde bir araya geldi. Milli İrade Platformu çatısı altında toplanan 400’e yakın kitle örgütü sabah namazını Ayasofya’da kırdı ardından trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’ne ulaşmak için yürüyüşe başladı. Galata Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar sık sık 'Katil İsrail hesap verecek' sloganları attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filistin’deki İsrail katliamına “Dur” demek için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde toplandı. Sabah namazını Ayasofya’da kılan vatandaşlar Galata Köprüsü’ne yürüyüşe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trafiğe kapatılan Galata Köprüsü’nde bir araya gelenler İsrail’in katliamını protesto etti.
Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı bulunan katılımcılar "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Galata Köprüsü böyle görüntülendi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın