Ünlü Sanatçı Gazze’de Yaşananlara Saat Çalışmasıyla Dikkat Çekti: “Zamanın Durduğu Bir Yer Var”
Ünlü Sanatçı Gazze’de Yaşananlara Saat Çalışmasıyla Dikkat Çekti: “Zamanın Durduğu Bir Yer Var”
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam hepimizin yüreklerini dağlıyor. Bildiğiniz üzere yapılan saldırılar dünya genelinde tepki çekti ve çekmeye devam ediyor. Eduardo Castaldo adlı İtalyan sanatçı da Gazze’de yaşananlar için bir çalışma yaptı. Gazzeli çocukların yaşayamadıkları hayatlarına dikkat çekmek için çalışmasına bir çocuk parkında yer verdi. Gelin detaylara geçelim.
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Her yer için zaman akmaya devam ederken Gazze’de zamanın durduğuna dikkat çeken sanatçı alkışları topladı.
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“Dünya üzerinde oyun parkı olmayan, çocukların oynamadığı bir yer var. Zamanın durduğu bir yer. Gazze” notunu düştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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