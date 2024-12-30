Ünlü Sanatçı Gazze’de Yaşananlara Saat Çalışmasıyla Dikkat Çekti: “Zamanın Durduğu Bir Yer Var”

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliam hepimizin yüreklerini dağlıyor. Bildiğiniz üzere yapılan saldırılar dünya genelinde tepki çekti ve çekmeye devam ediyor. Eduardo Castaldo adlı İtalyan sanatçı da Gazze’de yaşananlar için bir çalışma yaptı. Gazzeli çocukların yaşayamadıkları hayatlarına dikkat çekmek için çalışmasına bir çocuk parkında yer verdi. Gelin detaylara geçelim.