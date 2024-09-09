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Venedik Film Festivali'nde Gazze Unutulmadı: Yahudi Yönetmen Ödülünü Gazze'ye Adadı

Venedik Film Festivali'nde Gazze Unutulmadı: Yahudi Yönetmen Ödülünü Gazze'ye Adadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 09:51

81. Venedik Film Festivali'nde Gazze unutulmadı. Yönetmenler ve oyuncular Gazze'yi gündemden düşürmezken festivali yönetimini de sessiz kaldıkları için eleştirdiler.

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Pedro Almadovar'ın Altın Aslan'a layık görüldüğü Venedik Film Festivali'nde Gazze'nin ağırlığı fazlasıyla hissedildi.

Pedro Almadovar'ın Altın Aslan'a layık görüldüğü Venedik Film Festivali'nde Gazze'nin ağırlığı fazlasıyla hissedildi.

Şüphesiz Gazze ile ilgili en anlamlı konuşma ve hareket Yahudi yönetmen Sarah Friedland'dan geldi. 'Geleceğin Aslanı' ödülüne layık görülen yönetmen konuşmasıyla büyüledi.

Şüphesiz Gazze ile ilgili en anlamlı konuşma ve hareket Yahudi yönetmen Sarah Friedland'dan geldi. 'Geleceğin Aslanı' ödülüne layık görülen yönetmen konuşmasıyla büyüledi.

Sarah Friedland yaptığı konuşmada ödülünü Gazze'ye adadı ve "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" dedi.

Sarah Friedland yaptığı konuşmada ödülünü Gazze'ye adadı ve "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" dedi.

Friedland, Filistin'le dayanışma çağrısı yaparken yaşanan acıları en derinden hissettiğini söyledi.

Friedland, Filistin'le dayanışma çağrısı yaparken yaşanan acıları en derinden hissettiğini söyledi.

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