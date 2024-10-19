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Pep Guardiola Gazetecinin "Milliyet" Sorusuna Kızdı ve Gazze'de Olanları Hatırlattı

Pep Guardiola Gazetecinin "Milliyet" Sorusuna Kızdı ve Gazze'de Olanları Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
19.10.2024 - 19:13

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Wolves maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Thomas Tuchel’in İngiltere Milli Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili yöneltilen milliyet sorusuna oldukça sinirlendi.

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NATO karşıtlığı ve Katalonya'nın bağımsızlığı konusundaki fikirleriyle bilinen Katalan teknik direktör Guardiola yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

NATO karşıtlığı ve Katalonya'nın bağımsızlığı konusundaki fikirleriyle bilinen Katalan teknik direktör Guardiola yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında bir muhabir, Pep Guardiola'ya şu soruyu yöneltti: "İngiltere'de, 'A Milli Takım'ın teknik direktörü İngiliz olmalı' düşüncesi var. Bu görüşe katılıyor musunuz?"

Basın toplantısında bir muhabir, Pep Guardiola'ya şu soruyu yöneltti: "İngiltere'de, 'A Milli Takım'ın teknik direktörü İngiliz olmalı' düşüncesi var. Bu görüşe katılıyor musunuz?"

Bu soruya sinirlendiği görülen Guardiola, " İnsan olarak seçemediğimiz şeyler var. Katalan olmayı ben seçmedim. İnsanlar nerede doğduğunu seçemez. Anneni babanı seçemezsin. İngiliz olmayı siz seçmediniz" dedi.

Bu soruya sinirlendiği görülen Guardiola, " İnsan olarak seçemediğimiz şeyler var. Katalan olmayı ben seçmedim. İnsanlar nerede doğduğunu seçemez. Anneni babanı seçemezsin. İngiliz olmayı siz seçmediniz" dedi.

Guardiola, insanların milli takımları çalıştıracak kişinin kendi milletlerinden olmasını istemesini anladığını belirterek, "Ancak bir İngiliz'in de milli takımda başarısız olabildiğini gördük." dedi.

Guardiola, insanların milli takımları çalıştıracak kişinin kendi milletlerinden olmasını istemesini anladığını belirterek, "Ancak bir İngiliz'in de milli takımda başarısız olabildiğini gördük." dedi.

"Dünya büyük, açık görüşlü olmalısınız" diyen Guardiola bu konular yerine daha önemli konular olduğuna değinerek "Gazze'de olanlara bakın" dedi.

"Dünya büyük, açık görüşlü olmalısınız" diyen Guardiola bu konular yerine daha önemli konular olduğuna değinerek "Gazze'de olanlara bakın" dedi.
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Daha önce Rusya-Ukrayna savaşında NATO'yu suçlayan Guardiola, "Rusya'da, İsrail'de, Gazze'de, Ukrayna'da ve Afrika'da olanlara bakın. Almanya'da, Meksika'da ve dünyanın birçok yerinden birçok insandan çok şey öğrendim. İnsanların daha iyi olması için çaba göstermeliyiz." dedi.

Daha önce Rusya-Ukrayna savaşında NATO'yu suçlayan Guardiola, "Rusya'da, İsrail'de, Gazze'de, Ukrayna'da ve Afrika'da olanlara bakın. Almanya'da, Meksika'da ve dünyanın birçok yerinden birçok insandan çok şey öğrendim. İnsanların daha iyi olması için çaba göstermeliyiz." dedi.
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