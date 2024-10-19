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Kar Altında Kalan Tenis Kortları Daha Önceden Bu Konuda Uyarı Yapan İpek Şenoğlu'nu da İsyan Ettirdi

Kar Altında Kalan Tenis Kortları Daha Önceden Bu Konuda Uyarı Yapan İpek Şenoğlu'nu da İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
19.10.2024 - 17:40

Kayseri'de 2300 rakımlı tenis kortları ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra eleştirilmiş, şehre ve tenise burada yapılmış kortların ne katacağı soruları sorulmuştu. Ülkemizi birçok turnuvada başarıyla temsil eden İpek Şenoğlu ise 'işin içinden' biri olarak konuya dair eleştirilerini birkaç gündür dillendiriyor.

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Türkiye'de kış turizminin merkezi Erciyes'te yaz sporlarının yapılmasını da amaçlayan yatırımlar kapsamında inşa edilen 12 adet tenis kortu tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Türkiye'de kış turizminin merkezi Erciyes'te yaz sporlarının yapılmasını da amaçlayan yatırımlar kapsamında inşa edilen 12 adet tenis kortu tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Bu haberimizde tesisle ilgili detaylı bir haber de yapmıştık:

Milli tenisçimiz İpek Şenoğlu da ilk günden itibaren konuya dair itirazlarını sosyal medyada kendisine yapılan tüm "saldırılara" rağmen dile getiriyor.

Milli tenisçimiz İpek Şenoğlu da ilk günden itibaren konuya dair itirazlarını sosyal medyada kendisine yapılan tüm "saldırılara" rağmen dile getiriyor.

İlk olarak "Ağaçlar sonradan mı dikilecek?" sorusunu soran İpek Şenoğlu'nu federasyon ve çevresi "seçimler öncesi algı operasyonu yapıyor" diyerek suçlamıştı.

İlk olarak "Ağaçlar sonradan mı dikilecek?" sorusunu soran İpek Şenoğlu'nu federasyon ve çevresi "seçimler öncesi algı operasyonu yapıyor" diyerek suçlamıştı.

Daha sonra Tenis Federasyonu'ndan da açıklama ile kamuoyuna Kayseri'deki kortlar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Tenis Federasyonu'ndan da açıklama ile kamuoyuna Kayseri'deki kortlar hakkında bilgi verildi.
twitter.com

Şenoğlu bu paylaşımı alıntılayarak federasyona bir takım sorular sordu, bu soruların belki de en ilginci "memnuniyet videosu" üzerineydi:

Şenoğlu bu paylaşımı alıntılayarak federasyona bir takım sorular sordu, bu soruların belki de en ilginci "memnuniyet videosu" üzerineydi:

'Bu arada sayın başkanım eminim talimat vermiştir, 3-5 gariban sesi çıkmayan sporcudan ‘Biz çok memnunuz burada Erciyes’te turnuva oynamaktan’ diye video hazırlıyor musunuz?'

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Ve beklenen oldu kar yağışının düşmesiyle Erciyes'teki kortlar kar altında kaldı. Sporcular ise bu anı esprili paylaşımlarla duyurdu.

Ve beklenen oldu kar yağışının düşmesiyle Erciyes'teki kortlar kar altında kaldı. Sporcular ise bu anı esprili paylaşımlarla duyurdu.

İpek Şenoğlu bu kez bu paylaşımı alıntılayarak "Ben başkanlığa aday değilim" dedi ve federasyonun paylaşımına karşı düşüncelerini dile getirdi.

İpek Şenoğlu bu kez bu paylaşımı alıntılayarak "Ben başkanlığa aday değilim" dedi ve federasyonun paylaşımına karşı düşüncelerini dile getirdi.

Bir başka tenisçimiz Çağla Büyükakçay ise "tarihin yanlış olduğunu" belirtti ve kortların genel olarak "memnuniyet verici" olduğunu dile getirdi.

İpek Şenoğlu bu kez Çağla Büyükakçay'ın paylaşımını alıntıladı ve tarih konusunda ince bir sitemle "cesurca" diye meslektaşını tebrik etti. Ardından bu kortların üzerinin kapatılması halinde daha faydalı olacağını savundu.

İpek Şenoğlu bu kez Çağla Büyükakçay'ın paylaşımını alıntıladı ve tarih konusunda ince bir sitemle "cesurca" diye meslektaşını tebrik etti. Ardından bu kortların üzerinin kapatılması halinde daha faydalı olacağını savundu.

İpek Şenoğlu'nun itirazları ve yorumlarının ardından peki siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?

İpek Şenoğlu'nun itirazları ve yorumlarının ardından peki siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?

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