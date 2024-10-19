Kar Altında Kalan Tenis Kortları Daha Önceden Bu Konuda Uyarı Yapan İpek Şenoğlu'nu da İsyan Ettirdi
Kar Altında Kalan Tenis Kortları Daha Önceden Bu Konuda Uyarı Yapan İpek Şenoğlu'nu da İsyan Ettirdi
Kayseri'de 2300 rakımlı tenis kortları ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra eleştirilmiş, şehre ve tenise burada yapılmış kortların ne katacağı soruları sorulmuştu. Ülkemizi birçok turnuvada başarıyla temsil eden İpek Şenoğlu ise 'işin içinden' biri olarak konuya dair eleştirilerini birkaç gündür dillendiriyor.
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Türkiye'de kış turizminin merkezi Erciyes'te yaz sporlarının yapılmasını da amaçlayan yatırımlar kapsamında inşa edilen 12 adet tenis kortu tartışma konusu olmayı sürdürüyor.
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Milli tenisçimiz İpek Şenoğlu da ilk günden itibaren konuya dair itirazlarını sosyal medyada kendisine yapılan tüm "saldırılara" rağmen dile getiriyor.
İlk olarak "Ağaçlar sonradan mı dikilecek?" sorusunu soran İpek Şenoğlu'nu federasyon ve çevresi "seçimler öncesi algı operasyonu yapıyor" diyerek suçlamıştı.
Daha sonra Tenis Federasyonu'ndan da açıklama ile kamuoyuna Kayseri'deki kortlar hakkında bilgi verildi.
Şenoğlu bu paylaşımı alıntılayarak federasyona bir takım sorular sordu, bu soruların belki de en ilginci "memnuniyet videosu" üzerineydi:
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Ve beklenen oldu kar yağışının düşmesiyle Erciyes'teki kortlar kar altında kaldı. Sporcular ise bu anı esprili paylaşımlarla duyurdu.
İpek Şenoğlu bu kez bu paylaşımı alıntılayarak "Ben başkanlığa aday değilim" dedi ve federasyonun paylaşımına karşı düşüncelerini dile getirdi.
İpek Şenoğlu bu kez Çağla Büyükakçay'ın paylaşımını alıntıladı ve tarih konusunda ince bir sitemle "cesurca" diye meslektaşını tebrik etti. Ardından bu kortların üzerinin kapatılması halinde daha faydalı olacağını savundu.
İpek Şenoğlu'nun itirazları ve yorumlarının ardından peki siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
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