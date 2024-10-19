Kar Altında Kalan Tenis Kortları Daha Önceden Bu Konuda Uyarı Yapan İpek Şenoğlu'nu da İsyan Ettirdi

Kayseri'de 2300 rakımlı tenis kortları ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra eleştirilmiş, şehre ve tenise burada yapılmış kortların ne katacağı soruları sorulmuştu. Ülkemizi birçok turnuvada başarıyla temsil eden İpek Şenoğlu ise 'işin içinden' biri olarak konuya dair eleştirilerini birkaç gündür dillendiriyor.