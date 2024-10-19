Erciyes'teki 2 Bin 300 Rakımlı Tenis Kortları Tartışma Yarattı "Uluslararası Tenis Turnuvasına Kar Engel Oldu"

Erciyes'i dört mevsim tercih edilen bir merkez haline getirmeyi amaçlayarak birçok yatırımın yapıldığını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, geçtiğimiz günlerde 'Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, fitnes salonu ve 8 futbol sahamız bulunuyor. Atletizm pistinin temelini ise yakın zamanda atacağız. Burada özel sektörün de girişim ve yatırımları devam ediyor. Bu girişimler sonucunda projelendirilen 12 tenis kortu bitmek üzere.' ifadeleriyle duyurmuştu 2.300 rakımlı kortları.