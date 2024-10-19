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Erciyes'teki 2 Bin 300 Rakımlı Tenis Kortları Tartışma Yarattı "Uluslararası Tenis Turnuvasına Kar Engel Oldu"

Erciyes'teki 2 Bin 300 Rakımlı Tenis Kortları Tartışma Yarattı "Uluslararası Tenis Turnuvasına Kar Engel Oldu"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 11:24 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 11:33

Türkiye'de kış turizminin merkezi Erciyes'te yaz sporlarının yapılmasını da amaçlayan yatırımlar kapsamında inşa edilen 12 adet tenis kortu dikkat çekti! 2.300 rakımlı Erciyes Dağı'nda 13 Ekim ila 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ITF Uluslararası Tenis Turnuvası ise kar nedeniyle iptal oldu. 

İşte, detaylar...

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"Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık."

"Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık."

Erciyes'i dört mevsim tercih edilen bir merkez haline getirmeyi amaçlayarak birçok yatırımın yapıldığını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, geçtiğimiz günlerde 'Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, fitnes salonu ve 8 futbol sahamız bulunuyor. Atletizm pistinin temelini ise yakın zamanda atacağız. Burada özel sektörün de girişim ve yatırımları devam ediyor. Bu girişimler sonucunda projelendirilen 12 tenis kortu bitmek üzere.' ifadeleriyle duyurmuştu 2.300 rakımlı kortları.

Kayseri Erciyes'teki bu yüksek rakımlı yatırım, sosyal medyada tepki çekti. Henüz turnuvanın ilk günlerinde "Kışın kardan, yazın rüzgârdan maçlar iptal." tahmini geldi.

Kayseri Erciyes'teki bu yüksek rakımlı yatırım, sosyal medyada tepki çekti. Henüz turnuvanın ilk günlerinde "Kışın kardan, yazın rüzgârdan maçlar iptal." tahmini geldi.
twitter.com

Tesisin, tenis maçlarına uygunluğunu sorgulayan sporcumuz ise yerinde bazı sorular sordu 👇

Türkiye'nin WTA düzeyinde final oynayan ilk tenisçisi olan İpek Şenoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Ağaçlar sonrada mı dikilecek? Rüzgar nasıl? Oksijen/ rakım maç icin uygun mu?" sorularını sordu!

Türkiye'nin WTA düzeyinde final oynayan ilk tenisçisi olan İpek Şenoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Ağaçlar sonrada mı dikilecek? Rüzgar nasıl? Oksijen/ rakım maç icin uygun mu?" sorularını sordu!
twitter.com

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yatırım, proje ve girişimleriyle '2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri' tanıtımları yapılan, ITF Uluslararası Tenis Turnuvası ise 13 Ekim'de başlamıştı ki beklenen oldu ve kar yağışı aksamaya neden oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yatırım, proje ve girişimleriyle '2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri' tanıtımları yapılan, ITF Uluslararası Tenis Turnuvası ise 13 Ekim'de başlamıştı ki beklenen oldu ve kar yağışı aksamaya neden oldu.

Avrupa ve Orta Doğu'nun en yüksek rakımlı 12 kortluk tenis tesisinde, 26 ülkeden 300'den fazla sporcunun katıldığı ITF ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Tenis Turnuvası, kar yağışı nedeniyle aksadı.

Turnuvadan görüntülerde sporcuların, buzlu kortta kayarak tenis oynadığı da gözlerden kaçmadı!

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Sosyal medya kullanıcılarının da yatırım hakkında söyleyecekleri vardı!

Sosyal medya kullanıcılarının da yatırım hakkında söyleyecekleri vardı!
twitter.com

Erciyes Dağı'ndaki 2.300 rakımlı 12 tenis kortuna ne kadar harcandığı da gazetecilerin sorduğu sorular arasındaydı! 👇

Erciyes Dağı'ndaki 2.300 rakımlı 12 tenis kortuna ne kadar harcandığı da gazetecilerin sorduğu sorular arasındaydı! 👇

"Ama güzel duruyor" 👇

"Ama güzel duruyor" 👇
twitter.com

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