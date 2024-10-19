Erciyes'teki 2 Bin 300 Rakımlı Tenis Kortları Tartışma Yarattı "Uluslararası Tenis Turnuvasına Kar Engel Oldu"
Erciyes'teki 2 Bin 300 Rakımlı Tenis Kortları Tartışma Yarattı "Uluslararası Tenis Turnuvasına Kar Engel Oldu"
Türkiye'de kış turizminin merkezi Erciyes'te yaz sporlarının yapılmasını da amaçlayan yatırımlar kapsamında inşa edilen 12 adet tenis kortu dikkat çekti! 2.300 rakımlı Erciyes Dağı'nda 13 Ekim ila 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ITF Uluslararası Tenis Turnuvası ise kar nedeniyle iptal oldu.
İşte, detaylar...
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"Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık."
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Kayseri Erciyes'teki bu yüksek rakımlı yatırım, sosyal medyada tepki çekti. Henüz turnuvanın ilk günlerinde "Kışın kardan, yazın rüzgârdan maçlar iptal." tahmini geldi.
Türkiye'nin WTA düzeyinde final oynayan ilk tenisçisi olan İpek Şenoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Ağaçlar sonrada mı dikilecek? Rüzgar nasıl? Oksijen/ rakım maç icin uygun mu?" sorularını sordu!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yatırım, proje ve girişimleriyle '2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri' tanıtımları yapılan, ITF Uluslararası Tenis Turnuvası ise 13 Ekim'de başlamıştı ki beklenen oldu ve kar yağışı aksamaya neden oldu.
Turnuvadan görüntülerde sporcuların, buzlu kortta kayarak tenis oynadığı da gözlerden kaçmadı!
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Sosyal medya kullanıcılarının da yatırım hakkında söyleyecekleri vardı!
Erciyes Dağı'ndaki 2.300 rakımlı 12 tenis kortuna ne kadar harcandığı da gazetecilerin sorduğu sorular arasındaydı! 👇
"Ama güzel duruyor" 👇
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