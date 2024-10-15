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Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yapan Üniversite Öğrencisi Tartışma Yarattı

Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yapan Üniversite Öğrencisi Tartışma Yarattı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 09:24

Bursu kesilen öğrencinin X üzerinden yaptığı paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü! Büyükada'ya gittiği için bursu kesildiğini iddia eden gencin, 'Dar geldi İstanbul' tweeti Umre, Avusturya ve Slovakya ziyareti, tartışmalara neden oldu. 

İşte, detaylar...

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Ülkemizin geleceği gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için verdikleri büyük çabalara destek olmak üzere kurulan vakıflar, STK'lar ve gönüllüler eğitimi destekliyor. Yaşadıklarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaşana @elifvarlll adlı kullanıcının bursunun kesilmesi ise tartışmalara neden oldu!

Ülkemizin geleceği gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için verdikleri büyük çabalara destek olmak üzere kurulan vakıflar, STK'lar ve gönüllüler eğitimi destekliyor. Yaşadıklarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaşana @elifvarlll adlı kullanıcının bursunun kesilmesi ise tartışmalara neden oldu!

Öğrenci, bursunun Büyükada'ya gittiği için kesildiğini iddia etti.

Öğrenci, bursunun Büyükada'ya gittiği için kesildiğini iddia etti.
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"Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi, verdiği parasında değilim..."

"Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi, verdiği parasında değilim..."
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Durumu ego tatmini ile de bağdaştırdı.

Durumu ego tatmini ile de bağdaştırdı.
twitter.com

"Maşallah ne güzel geziyorsunuz"

"Maşallah ne güzel geziyorsunuz"
twitter.com
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WhatsApp yazışmaları da sosyal medyaya döküldü: "İhtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?"

WhatsApp yazışmaları da sosyal medyaya döküldü: "İhtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?"
twitter.com

Burs veren doktor hanım, "Daha çok Influencer gibi duruyorsun" diyerek isyan etti. Öğrencinin yurt dışı gezilere sponsor olmak istemedi!

Burs veren doktor hanım, "Daha çok Influencer gibi duruyorsun" diyerek isyan etti. Öğrencinin yurt dışı gezilere sponsor olmak istemedi!

Genç kız ise "Ben daha önce de burs aldım bir öğrencinin iyiliğini mutluluğunu görmek..." açıklamasıyla şaşkınlığını ifade etti.

Genç kız ise "Ben daha önce de burs aldım bir öğrencinin iyiliğini mutluluğunu görmek..." açıklamasıyla şaşkınlığını ifade etti.

Haklı olarak önce olayın KAHEV ile ilgisi olmadığının altı çizildi!

Haklı olarak önce olayın KAHEV ile ilgisi olmadığının altı çizildi!

Burs alan öğrencinin gezi rotasının sadece Büyükada ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı!

Burs alan öğrencinin gezi rotasının sadece Büyükada ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı!
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Sosyal medya kullanıcıları arasında bursu kesilen genç kızı destekleyenler de oldu tepki gösterenler de 👇

Sosyal medya kullanıcıları arasında bursu kesilen genç kızı destekleyenler de oldu tepki gösterenler de 👇
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"Nerede kaldı vicdan?" 👇

"Nerede kaldı vicdan?" 👇

İşte gelinen noktada en büyük sorun: "Üzüldüm çünkü kimse kimseye yardım etmeyecek artık diye korkuyorum." 👇

İşte gelinen noktada en büyük sorun: "Üzüldüm çünkü kimse kimseye yardım etmeyecek artık diye korkuyorum." 👇
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"Ben bedava dağıtılan şeylere bile el sürmüyorum ki ihtiyacı olan birileri alsın" 👇

"Ben bedava dağıtılan şeylere bile el sürmüyorum ki ihtiyacı olan birileri alsın" 👇
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👇
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'...insanların iyi olma duygusunu yıldırmaktır bu. çok yazık.'

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Olayın Büyükada ile çarptırıldığını düşünenler de oldu! 👇

Olayın Büyükada ile çarptırıldığını düşünenler de oldu! 👇

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Tabii genç kıza destekler de gecikmedi 👇

Tabii genç kıza destekler de gecikmedi 👇
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Yorumlarda buluşalım! 👇

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