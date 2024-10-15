Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yapan Üniversite Öğrencisi Tartışma Yarattı

Bursu kesilen öğrencinin X üzerinden yaptığı paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü! Büyükada'ya gittiği için bursu kesildiğini iddia eden gencin, 'Dar geldi İstanbul' tweeti Umre, Avusturya ve Slovakya ziyareti, tartışmalara neden oldu.

İşte, detaylar...