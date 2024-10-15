Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yapan Üniversite Öğrencisi Tartışma Yarattı
Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yapan Üniversite Öğrencisi Tartışma Yarattı
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Ülkemizin geleceği gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için verdikleri büyük çabalara destek olmak üzere kurulan vakıflar, STK'lar ve gönüllüler eğitimi destekliyor. Yaşadıklarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaşana @elifvarlll adlı kullanıcının bursunun kesilmesi ise tartışmalara neden oldu!
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Öğrenci, bursunun Büyükada'ya gittiği için kesildiğini iddia etti.
"Dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen gururum incindi, verdiği parasında değilim..."
Durumu ego tatmini ile de bağdaştırdı.
"Maşallah ne güzel geziyorsunuz"
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WhatsApp yazışmaları da sosyal medyaya döküldü: "İhtiyacı olan arkadaşlarım da gezsin, olay kendimizi geliştirmek değil mi?"
Burs veren doktor hanım, "Daha çok Influencer gibi duruyorsun" diyerek isyan etti. Öğrencinin yurt dışı gezilere sponsor olmak istemedi!
Genç kız ise "Ben daha önce de burs aldım bir öğrencinin iyiliğini mutluluğunu görmek..." açıklamasıyla şaşkınlığını ifade etti.
Haklı olarak önce olayın KAHEV ile ilgisi olmadığının altı çizildi!
Burs alan öğrencinin gezi rotasının sadece Büyükada ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı!
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Sosyal medya kullanıcıları arasında bursu kesilen genç kızı destekleyenler de oldu tepki gösterenler de 👇
"Nerede kaldı vicdan?" 👇
İşte gelinen noktada en büyük sorun: "Üzüldüm çünkü kimse kimseye yardım etmeyecek artık diye korkuyorum." 👇
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"Ben bedava dağıtılan şeylere bile el sürmüyorum ki ihtiyacı olan birileri alsın" 👇
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Olayın Büyükada ile çarptırıldığını düşünenler de oldu! 👇
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Tabii genç kıza destekler de gecikmedi 👇
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