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Herkesin Gündemindeki Vergi Paketine Astrolojik Yorum da Geldi! Takvime Ekleyin "Vergi Tutulması"

Herkesin Gündemindeki Vergi Paketine Astrolojik Yorum da Geldi! Takvime Ekleyin "Vergi Tutulması"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 23:22

Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile gündeme gelen yeni vergi paketi, gündeme bomba gibi düştü. Kredi kartından alınacak 750 liralık vergi ve oyuncaktan kol saatine pek çok kalemin ÖTV kapsamına girmesi konuşulan vergi paketine, astrolojik yorum ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi! 

İşte, detaylar...

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AK Parti'nin Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi dikkatleri üzerine çekti.

AK Parti'nin Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi dikkatleri üzerine çekti.

Yeni vergi paketinin kapsamında, 100 bin TL üzeri kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınmasının planlandığını öğrenildi. Ayrıca noterlerde taşınmaz satışları, ilk tescil ve devir işlemleri için belirli katılma payları alınacak. Dahası tasarıya göre, drone, üç tekerlekli bisikletler, pedallı arabalar, oyuncak bebekler, puzzlelar ve kol saatleri ÖTV kapsamına dahil edilecek.

Konun bilimsel yanını değerlendiren isimler arasında ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez de vardı. Eğilmez'e yanıt ise astrolog Dinçer Güner'den geldi.

Konun bilimsel yanını değerlendiren isimler arasında ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez de vardı. Eğilmez'e yanıt ise astrolog Dinçer Güner'den geldi.
twitter.com

Güner, "Bayılıyoruz konfor alanına" diyerek astrolojik anlamda Güney Ay Düğümü ülkesi olduğumuza işaret etti.

Güner, "Bayılıyoruz konfor alanına" diyerek astrolojik anlamda Güney Ay Düğümü ülkesi olduğumuza işaret etti.
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Kol saatlerine ilişkin karara da şaşıran Güner'den vergilere bile güldüren yorum ise "Vergi tutulması" oldu!

Kol saatlerine ilişkin karara da şaşıran Güner'den vergilere bile güldüren yorum ise "Vergi tutulması" oldu!
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Güner'in bu astrolojik yorumuna sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.

Güner'in bu astrolojik yorumuna sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.
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