Herkesin Gündemindeki Vergi Paketine Astrolojik Yorum da Geldi! Takvime Ekleyin "Vergi Tutulması"

Yeni vergi paketinin kapsamında, 100 bin TL üzeri kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınmasının planlandığını öğrenildi. Ayrıca noterlerde taşınmaz satışları, ilk tescil ve devir işlemleri için belirli katılma payları alınacak. Dahası tasarıya göre, drone, üç tekerlekli bisikletler, pedallı arabalar, oyuncak bebekler, puzzlelar ve kol saatleri ÖTV kapsamına dahil edilecek.