Herkesin Gündemindeki Vergi Paketine Astrolojik Yorum da Geldi! Takvime Ekleyin "Vergi Tutulması"
Herkesin Gündemindeki Vergi Paketine Astrolojik Yorum da Geldi! Takvime Ekleyin "Vergi Tutulması"
Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile gündeme gelen yeni vergi paketi, gündeme bomba gibi düştü. Kredi kartından alınacak 750 liralık vergi ve oyuncaktan kol saatine pek çok kalemin ÖTV kapsamına girmesi konuşulan vergi paketine, astrolojik yorum ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi!
İşte, detaylar...
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AK Parti'nin Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi dikkatleri üzerine çekti.
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Konun bilimsel yanını değerlendiren isimler arasında ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez de vardı. Eğilmez'e yanıt ise astrolog Dinçer Güner'den geldi.
Güner, "Bayılıyoruz konfor alanına" diyerek astrolojik anlamda Güney Ay Düğümü ülkesi olduğumuza işaret etti.
Kol saatlerine ilişkin karara da şaşıran Güner'den vergilere bile güldüren yorum ise "Vergi tutulması" oldu!
Güner'in bu astrolojik yorumuna sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.
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Dolunay vergisi de hiç fena fikir değil aslında! 👇
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