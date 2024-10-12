Kredi Kartı Limitine Verginin Ardından Oyuncağa ÖTV Haberi Sonrası Yalanlama Geldi
Kredi Kartı Limitine Verginin Ardından Oyuncağa ÖTV Haberi Sonrası Yalanlama Geldi
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağı iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
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Açıklamada kamuoyunun "drone" ismiyle bildiği ürünlerin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması konusunun anlaşılamadığının görüldüğü ifade edildi.
“Oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
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