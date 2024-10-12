Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Limitine Verginin Ardından Oyuncağa ÖTV Haberi Sonrası Yalanlama Geldi

Kredi Kartı Limitine Verginin Ardından Oyuncağa ÖTV Haberi Sonrası Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
12.10.2024 - 23:31

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağına dair haberlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağı iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağı iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada kamuoyunun "drone" ismiyle bildiği ürünlerin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması konusunun anlaşılamadığının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada kamuoyunun "drone" ismiyle bildiği ürünlerin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması konusunun anlaşılamadığının görüldüğü ifade edildi.

“Oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

'Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın